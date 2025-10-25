HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ước mơ giản dị của người lao động

An Chi

Mức lương tối thiểu (LTT) vùng là công cụ quan trọng để bảo đảm đời sống tối thiểu cho người lao động (NLĐ) và ổn định quan hệ lao động.

Đồng thời, cũng là chi phí cố định tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Hiện nay, mức LTT vùng đang áp dụng có 4 vùng, với mức cao nhất vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.

Trước bối cảnh lạm phát, giá cả sinh hoạt tăng và áp lực đời sống gia tăng, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan liên quan đã đề xuất điều chỉnh LTT vùng tăng khoảng 7,2% - tương đương tăng thêm khoảng 250.000 - 350.000 đồng tùy vùng - dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2026 để DN có thời gian chuẩn bị. Theo các chuyên gia lao động, đây là mức tăng mang tính an toàn, vừa giúp cải thiện thu nhập thực tế cho lao động thu nhập thấp vừa tránh gây sốc chi phí cho DN, nhất là các DN thâm dụng lao động.

Từ góc nhìn NLĐ, mong muốn là rõ ràng: mức lương phải bắt kịp đà tăng giá để bảo đảm "ăn, ở, đi lại, học hành" cho gia đình. Nhiều công nhân kỳ vọng mức tăng bền vững, đủ để họ không phải chạy đua cùng lạm phát, đồng thời có thể tích lũy cho nhu cầu y tế và giáo dục của con cái. Tuy nhiên, mong muốn ấy cần được đặt trong bối cảnh thực tế. Với DN, đặc biệt các DN vừa và nhỏ, chi phí tiền lương chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí, tăng lương quá nhanh, quá cao có thể dẫn đến tăng giá thành, cắt giảm việc làm hoặc hạn chế tuyển mới. 

Vì vậy, việc quyết định mức tăng LTT phải căn cứ trên 3 trụ cột: Mức sống tối thiểu thực tế của NLĐ tại từng vùng, năng lực chi trả của DN theo ngành và quy mô và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Mức đề xuất tăng 7% (khoảng 250.000 - 350.000 đồng) về cơ bản là một phương án trung dung - có ý nghĩa hỗ trợ NLĐ mà vẫn cân nhắc sức chịu đựng của DN, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Cuối cùng, để chính sách LTT thực sự hiệu quả, Nhà nước cần đồng thời thúc đẩy các giải pháp bổ sung: kiểm soát lạm phát, hỗ trợ DN nhỏ tiếp cận tín dụng ưu đãi, khuyến khích nâng cao năng suất lao động qua đào tạo nghề và thúc đẩy thương lượng tập thể để điều chỉnh lương phù hợp ngành nghề. Chỉ khi tăng lương đi đôi với nâng cao năng suất và an sinh xã hội, quyền lợi NLĐ mới thực sự được bảo đảm bền vững và DN mới có thể phát triển trong môi trường cạnh tranh công bằng.

Tin liên quan

Hài hòa lợi ích khi tăng lương tối thiểu

Hài hòa lợi ích khi tăng lương tối thiểu

Phương án điều chỉnh lương tối thiểu đã tính toán đến việc bảo đảm hài hòa lợi ích các bên và khả năng chi trả của doanh nghiệp

Vùng lương tối thiểu năm 2026 tại TP HCM được đề xuất ra sao?

(NLĐO)- Người lao động tại các xã, phường, đặc khu ở TP HCM có thể được hưởng mức lương tối thiểu từ 4.140.000 đồng/tháng đến 5.310.000 đồng/tháng

TP HCM đề xuất nâng vùng lương tối thiểu cho 6 xã và 1 đặc khu

(NLĐO) - Việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động trong công tác quản lý

hoạt động sản xuất đào tạo nghề năng suất lao động Bộ Nội vụ điều chỉnh lương lương tối thiểu tăng lương tối thiểu tín dụng ưu đãi
