Thể thao

VFF cần thúc AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia trước ngày 31-3

Hoàng Tú

(NLĐO) - VFF cần yêu cầu AFC ra án phạt với bóng đá Malaysia trước ngày 31-3 để bảo vệ quyền lợi đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Sai phạm nhập tịch "lậu" đã được FIFA xác nhận, kháng cáo của Malaysia đã bị bác bỏ tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra, AFC khó tránh việc phải ra phán quyết trước trận Việt Nam - Malaysia ngày 31-3.

Nhưng nếu tiến trình tiếp tục kéo dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần chủ động gửi kiến nghị ngay từ bây giờ để bảo vệ quyền lợi đội tuyển quốc gia.

Thời điểm công bố phán quyết với bóng đá Malaysia

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia đang đặt AFC trước một quyết định khó tránh: có hủy kết quả các trận đấu của Malaysia tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 hay không. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn không chỉ nằm ở nội dung án phạt, mà ở thời điểm công bố phán quyết.

VFF cần chủ động việc bảo vệ quyền lợi đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

4 cầu thủ nhập tịch “lậu” đang thi đấu tại Malaysia được AFC cho phép góp mặt ở sân chơi châu lục (Ảnh: New Straits Times)

Bởi ngày 31-3-2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Nếu quyết định của AFC xuất hiện trước thời điểm này, bảng đấu sẽ được điều chỉnh rõ ràng và các đội bước vào trận đấu với cục diện minh bạch.

Nhưng nếu phán quyết bị kéo dài sau ngày 31-3, mọi tính toán về điểm số và chiến thuật có thể rơi vào tình trạng mơ hồ. Đó là lý do vì sao VFF cần tính đến mọi kịch bản ngay từ lúc này.

AFC khó chờ sau ngày 31-3 để xử Malaysia

Trong cuộc họp báo ngày 16-3, Tổng thư ký AFC Windsor John nhấn mạnh vụ của Malaysia không giống bê bối của đội tuyển bóng đá quốc gia Timor-Leste năm 2017. Khi đó, sai phạm chỉ bị phát hiện sau khi vòng loại đã kết thúc, nên AFC không thể thay đổi kết quả các trận đấu.

Nhưng trường hợp của Malaysia hoàn toàn khác. Sai phạm bị phát hiện khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra. Điều đó đồng nghĩa với việc AFC có đầy đủ cơ sở pháp lý để áp dụng án phạt ngay trong giải đấu hiện tại. Theo quy định kỷ luật của AFC, đội sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu có thể bị xử thua 0-3.

Nếu quy định này được áp dụng, các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 có thể bị hủy và thay bằng kết quả Malaysia thua Nepal và Việt Nam với cùng tỉ số 0-3. Đây là cách xử lý từng được áp dụng trong nhiều vụ vi phạm tư cách cầu thủ ở bóng đá quốc tế.

VFF cần chủ động việc bảo vệ quyền lợi đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

AFC cùng FIFA đang tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện đối với FAM với sự tham gia của gần 20 chuyên gia quốc tế

Từ lập luận có cơ sở này, các chuyên gia cho rằng AFC nhiều khả năng phải ra quyết định trước ngày 31-3. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiến trình xử lý vụ bê bối của Malaysia đã kéo dài nhiều tháng. Sai phạm của bảy cầu thủ đã được FIFA xác nhận. Kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã bị CAS bác bỏ.

AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng

Về mặt pháp lý, phần cốt lõi của vụ việc gần như đã được xác định rõ ràng. Thế nhưng đến nay AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Một lý do được Tổng Thư ký AFC nhắc tới là FIFA vẫn đang điều tra ai đứng sau bê bối nhập tịch này. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp lý thể thao, trách nhiệm cá nhân và hệ quả thi đấu là hai quy trình khác nhau. Việc xác định ai tổ chức gian lận có thể kéo dài nhiều tháng. Nhưng việc điều chỉnh kết quả trận đấu thường được xử lý ngay khi sai phạm được xác nhận.

Chính vì vậy, khả năng AFC tiếp tục kéo dài thời gian xử lý không thể hoàn toàn loại trừ. Và nếu kịch bản đó xảy ra, đội chịu rủi ro trực tiếp chính là đội tuyển Việt Nam.

VFF cần lên tiếng ngay từ ngày 17-3

Trong bóng đá quốc tế, các liên đoàn hiếm khi chờ đợi thụ động trước những tranh chấp liên quan đến quyền lợi thi đấu. Họ chủ động gửi kiến nghị hoặc khiếu nại chính thức để yêu cầu cơ quan quản lý làm rõ tình huống pháp lý.

Trong trường hợp hiện nay, VFF hoàn toàn có thể gửi một kiến nghị chính thức tới AFC ngay từ ngày 17-3-2026.

Mục đích của kiến nghị này không phải để gây sức ép, mà để yêu cầu một khung thời gian rõ ràng cho phán quyết kỷ luật.

VFF cần chủ động việc bảo vệ quyền lợi đội tuyển quốc gia - Ảnh 3.

VFF cần yêu cầu AFC ra án "chuyện nhập tịch "lậu" của Malaysia trước ngày 31-3 để bảo vệ quyền lợi đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Lập luận của VFF có thể dựa trên 3 yếu tố rất rõ ràng:

Sai phạm đã được FIFA xác nhận. CAS đã bác kháng cáo của FAM, nghĩa là phần tranh chấp pháp lý cơ bản đã khép lại. Theo chính phát biểu của Tổng thư ký AFC, vụ việc xảy ra trong khi vòng loại Asian Cup 2027 vẫn đang diễn ra.

Từ 3 yếu tố này, VFF có thể đề nghị AFC công bố phán quyết trước ngày 31-3-2026, thời điểm diễn ra trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

Đây không phải là hành động gây áp lực lên AFC. Mà đơn giản chỉ là quyền hợp pháp của một liên đoàn thành viên khi quyền lợi thi đấu của đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp.


Tin liên quan

Vì sao AFC chậm trễ trong việc xử phạt đội tuyển Malaysia?

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á vẫn chưa đưa ra án phạt chính thức đối với hành vi nhập tịch "lậu" của Malaysia dù các sai phạm bước đầu đã được xác định.

AFC có động thái mới với LĐBĐ Malaysia, vẫn “nhùng nhằng” ra phán quyết

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) triển khai cuộc kiểm toán, tiến hành cải tổ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước khi World Cup diễn ra vào tháng 6.

Bê bối nhập tịch "lậu" của Malaysia vẫn chưa khép lại

(NLĐO) - Vụ nhập tịch “lậu” của Malaysia tiếp tục gây tranh cãi, đặc biệt khi AFC cho phép các cầu thủ có liên quan ra sân tại giải khu vực và châu lục.

