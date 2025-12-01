HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Việt Hương giàu cỡ nào?

Thùy Trang

(NLĐO) - Ngôi biệt thự rộng 1.500m², có giá 300 tỉ đồng của nghệ sĩ Việt Hương đủ để khẳng định độ giàu có của chị.

Việt Hương "giàu sụ"

Việt Hương giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Căn biệt thự tại TP HCM có giá 300 tỉ đồng

Nhắc đến Việt Hương, khán giả không chỉ nhớ đến một nghệ sĩ duyên dáng, lúc nào cũng đầy tiếng cười và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. Việt Hương cũng là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất nhì làng giải trí Việt.

Không chỉ giỏi nghề, nghệ sĩ Việt Hương còn giỏi kinh doanh. Chị kinh doanh mỹ phẩm và bánh ngọt rất thành công. Điều đó lý giải về khối tài sản trăm tỉ mà chị đang sở hữu.

Theo chia sẻ từ Hoài Tâm, biệt thự của Việt Hương và chồng, nhạc sĩ Hoài Phương có giá 300 tỉ đồng sau khi hoàn thiện nội thất. Con số khiến ai cũng trầm trồ.

Được biết, biệt thự của vợ chồng Việt Hương có 3 tầng, 1 hầm để xe, có bể bơi rộng rãi và view đắc địa nhìn thẳng ra sông Sài Gòn. Đây cũng là lý do khiến Việt Hương được gọi là "đại gia ngầm của showbiz" bởi cuộc sống không dựa vào cát sê nghệ thuật.

Việt Hương có nguồn thu nhập "khủng"

Việt Hương giàu cỡ nào? - Ảnh 2.

Tiệm bánh của Việt Hương

Không chỉ kinh doanh nhà hàng, mở tiệm bánh, có thương hiệu mỹ phẩm riêng và quản lý nhiều cửa hàng nhỏ. Việt Hương còn đầu tư bất động sản, mua bán nhà đất. 

Ngoài căn biệt thự đắt đỏ ở TP HCM, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương còn sở hữu một căn biệt thự tại Nam California, Mỹ. Ngôi nhà có hồ bơi, sân vườn, phòng thu riêng và nội thất hiện đại. Việt Hương còn có 8 căn hộ cao cấp được sử dụng cho mục đích kinh doanh. 

Sự nhạy bén và chăm chỉ giúp chị xây dựng khối tài sản "khủng", đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

"Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng" - Việt Hương nói trong một livestream. Hiện tại, dù sở hữu khối tài sản đáng nể, Việt Hương vẫn duy trì lối sống chăm chỉ, liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và dự án phim ảnh.

Đoạn clip Việt Hương phản ứng khi bị chê ngoại hình và mỹ phẩm của chị

Nữ nghệ sĩ cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng mua xe cứu thương trị giá 2,5 tỉ đồng cho công tác từ thiện. Cát-xê của Việt Hương cũng nằm trong nhóm cao nhất showbiz Việt. Với vai trò giám khảo, chị có thể nhận từ 70 - 80 triệu đồng mỗi tập, trong khi thù lao đóng phim có thể lên tới tiền tỉ.

Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ lên tiếng

Rộ tin Việt Hương "không qua khỏi", chính chủ lên tiếng

(NLĐO) - Không cần Việt Hương đính chính thì cư dân mạng cũng bức xúc chuyện "đôi ba ngày lại đồn một nghệ sĩ qua đời".

Hương Giang 10 năm gắn bó với cộng đồng sống chung với HIV

(NLĐO) - Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có sự kiện đầu tiên đầy ý nghĩa sau khi trở về từ Miss Universe 2025.

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam

(NLĐO) - Chân phải băng bó, đi bằng nạng tới sự kiện họp mặt của 39 người đẹp trên thế giới dự Miss Charm 2025, người đẹp Pháp nói "biết ơn vì được chăm sóc".

