VN-Index "phá đảo" mốc 1.800 điểm, sao nhà đầu tư vẫn "chạnh lòng"?

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào nhóm cổ phiếu trụ, cộng hưởng với cú bứt tốc cuối phiên của nhóm ngân hàng và chứng khoán đã giúp chỉ số tăng gần 28 điểm.



Tiếp đà tăng của phiên khai xuân, thị trường mở cửa trong sắc xanh và duy trì đà tăng suốt cả ngày. Sự nghi ngờ về việc "bull trap" nhanh chóng bị xóa bỏ khi dòng tiền lớn gia nhập quyết liệt vào phiên chiều, đẩy chỉ số đi lên theo chiều thẳng đứng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng mạnh 27,87 điểm (tương đương 1,56%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.816,27 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với tổng giá trị giao dịch đạt 27.148,68 tỉ đồng, cho thấy sự đồng thuận của dòng tiền trong việc đánh chiếm các mốc điểm số mới.

Tuy nhiên, người vui nhất vẫn là những nhà đầu tư cầm cổ phiếu trụ. Theo đó, rổ VN30 tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt thị trường khi tăng tới 27,28 điểm (+1,34%), lên mức 2.055,96 điểm. Trong đó, nhóm Vingroup vẫn là những cổ dẫn dắt khi VHM, VRE đồng loạt tăng trần, trong khi VIC đứng giá tham chiếu. Bên cạnh đó, 3 trụ cột khác là GVR, GAS, PLX tăng hết biên độ cũng đóng góp đà tăng lớn cho chỉ số.

Loạt cổ phiếu vốn hoá lớn và ngân hàng kéo VN-Index vượt 1.800 điểm

Tâm điểm của sự bứt phá gọi tên nhóm tài chính (bao gồm ngân hàng và chứng khoán) với mức tăng trưởng chỉ số ngành đạt 1,54% và giá trị giao dịch vọt lên tới 11.431,8 tỉ đồng. Càng về cuối phiên, lực cầu tại nhóm này càng mạnh, nhiều mã ngân hàng và chứng khoán đã nới rộng biên độ tăng, đóng góp phần lớn điểm số cho thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm bất động sản cũng giao dịch khởi sắc với mức tăng 1,76%. Ấn tượng nhất phải kể đến nhóm năng lượng khi tăng vọt 3,5% và nhóm dịch vụ hạ tầng tăng 2,97%, tạo nên thế trận "đa trụ" vững chắc.

Dù VN-Index tăng điểm ngoạn mục nhưng niềm vui vẫn chưa thực sự lan tỏa đều khắp (thị trường vẫn trong trạng thái "xanh vỏ" ở một mức độ nào đó). Trên sàn HoSE, độ rộng thị trường khá cân bằng với 167 mã tăng, so với 153 mã giảm và 52 mã đứng giá. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn (Large-Cap), trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ (Mid & Small Cap) vẫn chưa được hưởng lợi trọn vẹn từ đà tăng của chỉ số.

Trong ngày thị trường thăng hoa, nhà đầu tư nước ngoài lại có động thái chốt lời ngắn hạn. Họ bán ra 3.212 tỉ đồng và mua vào 2.998 tỉ đồng, dẫn đến mức bán ròng 213,76 tỉ đồng. Tuy nhiên, áp lực bán ròng này không đáng kể so với lực cầu nội cân lệnh mạnh mẽ.

Theo giới phân tích, việc VN-Index vượt mốc 1.800 điểm ngay trong tuần đầu tiên của năm 2026 là tín hiệu kỹ thuật vô cùng tích cực, xác nhận xu hướng tăng trưởng trung hạn (Uptrend). Tuy nhiên, nhà đầu tư nắm giữ các mã ngoài nhóm VN30, ngân hàng, chứng khoán có thể vẫn cảm thấy "chạnh lòng" khi tài khoản chưa tăng tương ứng. Sự lan tỏa dòng tiền sang các nhóm ngành khác sẽ là điều kiện cần để thị trường tăng trưởng bền vững hơn trong các phiên tới.





