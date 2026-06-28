Với phân tích của AI, bác sĩ có thể dự đoán nguy cơ tốt hơn

Thông tin này được PGS-TS-BS Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết tại Hội nghị khoa học "Y học chính xác và đổi mới trong bệnh lý Tiêu hóa - Gan mật 2026" (GastroHep UMC 2026) diễn ra vào ngày 28-6. Hội nghị do Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM tổ chức, thu hút gần 600 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế đăng ký tham dự.

PGS-TS-BS.Võ Duy Thông - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát biểu khai mạc GastroHep UMC 2026

PGS TS BS Võ Duy Thông cho biết các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực Tiêu hóa - Gan mật đang được cập nhật với tốc độ nhanh, cùng nhiều bằng chứng mới và hướng dẫn điều trị ngày càng hoàn thiện. Theo ông, giá trị của một hội nghị khoa học không chỉ nằm ở lượng kiến thức được chia sẻ, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa các khuyến cáo, hướng dẫn chuyên môn thành thực hành hằng ngày trong chăm sóc người bệnh.

Điểm nổi bật của GastroHep UMC 2026 là nội dung học thuật được xây dựng bám sát những vấn đề bác sĩ đang đối mặt trong công việc hằng ngày. Chương trình không chỉ cập nhật các khuyến cáo và bằng chứng y học mới, mà còn nhấn mạnh khả năng ứng dụng thông qua các ca lâm sàng điển hình, phiên tranh luận chuyên sâu và trao đổi trực tiếp với chuyên gia.

Chia sẻ thêm về định hướng chuyên môn, PGS-TS-BS Võ Duy Thông cho biết y học chính xác trong lĩnh vực này không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mới, mà quan trọng hơn là khả năng đưa ra quyết định điều trị tối ưu dựa trên dữ liệu lâm sàng và đặc điểm riêng của từng người bệnh. Theo ông, điều cốt lõi là điều trị đúng người bệnh, đúng thời điểm và đúng mức độ can thiệp.

Hội nghị thu hút gần 600 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế đăng ký tham dự

Phiên toàn thể buổi sáng với chủ đề "Từ cập nhật thực chứng đến y học chính xác trong bệnh lý Tiêu hóa - Gan mật" là một trong những điểm nhấn của chương trình, tập trung thảo luận những thay đổi trong chiến lược tiếp cận và điều trị trong kỷ nguyên y học hiện đại.

Bên cạnh đó, hội nghị mang đến nhiều nội dung thực tiễn xoay quanh các chủ đề được quan tâm như bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD), bệnh viêm ruột mạn tính (IBD), bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD), viêm gan virus, điều trị sinh học và các chiến lược can thiệp gan mật hiện đại. Các phiên đồng thời trong buổi chiều tiếp tục đào sâu hai nhóm nội dung lớn gồm tối ưu thực hành và cá thể hóa trong bệnh lý ống tiêu hóa, cùng đổi mới chiến lược và định hình tương lai trong bệnh lý gan.

Các báo cáo tại hội nghị tập trung làm rõ ba xu hướng lớn đang định hình chuyên ngành hiện nay, gồm phát hiện bệnh sớm bằng các công cụ chẩn đoán không xâm lấn và mô hình dự báo nguy cơ, điều trị cá thể hóa dựa trên đặc điểm riêng của từng người bệnh, cùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong hỗ trợ ra quyết định điều trị. Với sự hỗ trợ của biomarker, dữ liệu lâm sàng và công nghệ phân tích hiện đại, bác sĩ có thể dự đoán nguy cơ tốt hơn, phát hiện bệnh sớm hơn và xây dựng chiến lược điều trị phù hợp cho từng trường hợp, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.



