Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng

Hoàng Hiệp - Ảnh: VPF

(NLĐO) - Vòng 15 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ, khiến khoảng cách ở cả cuộc đua vô địch và trụ hạng đều dần được thu hẹp.

Thầy trò HLV Harry Kewell trở lại top 3

Tâm điểm của vòng này là trận derby Thủ đô giữa CLB Hà Nội và Công an Hà Nội (CAHN) tối 8-3. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, 2 đội đều chủ động dâng cao đội hình, chơi đôi công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù thầy trò HLV Mano Polking có phần "ép sân" hơn với nhiều pha lên bóng tốc độ, Hà Nội bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 27 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Đỗ Hoàng Hên.

Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng - Ảnh 1.

Đình Bắc (trái) vẫn chưa thể lập công tại V-League sau nhiều lần được trao cơ hội

Sau khi bị thủng lưới, đại diện ngành công an gia tăng sức tấn công nhưng Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur và Lê Văn Đô đều bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Trong một tình huống chuyển đổi trạng thái, David Fisher buộc thủ thành Nguyễn Filip phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đoàn quân HLV Harry Kewell. Trên chấm 11 m, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp vào lưới CLB CAHN. Pha lập công của Artur ở phút 90+10 là quá muộn để Đình Bắc và các đồng đội lật ngược tình thế.

TIN LIÊN QUAN

Chung cuộc, CAHN nhận thất bại đầu tiên tại V-League mùa giải này. Trong khi đó, chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố chưa giúp thầy trò HLV Harry Kewell trở lại top 3, song đã gửi đi tín hiệu họ sẽ không từ bỏ tham vọng trong cuộc đua vô địch.

Khoa Ngô đánh bại Trần Trung Kiên

Đại diện còn lại của Thủ đô là Thể Công Viettel tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi vượt qua Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 trên sân Bình Dương. Ba điểm có được giúp đội bóng áo lính duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám sát ngôi đầu của CLB CAHN.

Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng - Ảnh 2.

Công an TP HCM (giữa) tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp

Ở lượt đấu sớm ngày 7-3, Hoàng Anh Gia Lai có trận thua thứ 2 liên tiếp sau thất bại 0-1 trước Công an TP HCM. Tại Pleiku, đội bóng phố Núi tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Dù vậy, sự chắc chắn của thủ thành Patrik Lê Giang đã giúp đội khách đứng vững.

Phút 45+1, Peter Markillos có đường căng ngang thuận lợi cho Khoa Ngô. Tiền vệ Việt kiều này đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, mở tỉ số cho CLB Công an TP HCM.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi dâng cao tìm bàn gỡ, còn đội bóng ngành công an chủ động làm chậm thế trận để bảo toàn lợi thế.

Tỉ số 1-0 nghiêng về Công an TP HCM được giữ nguyên đến cuối trận, mang về chiến thắng đầu tiên sau 2 trận thua liên tiếp cho Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội.

Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng - Ảnh 3.

Xuân Son bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng PVF-CAND

Đà Nẵng thoát vị trí chót bảng

Ở nhóm dưới, Đà Nẵng thoát vị trí chót bảng sau trận hòa Ninh Bình ngay trên sân khách. PVF-CAND đã thế chỗ đội bóng sông Hàn khi rời Thiên Trường với thất bại 0-1 trước Nam Định.

Trong ngày thi đấu mà tiền đạo Nguyễn Xuân Son có đến 7 cú dứt điểm nhưng vẫn không thể ghi bàn, trung vệ Lucas Alves đã kịp thời lên tiếng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Alves bật cao đánh đầu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành Nam.

Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 15

Tin liên quan

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League

(NLĐO) - Tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia song Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa thể mở "tài khoản" bàn thắng ở V-League 2025-2026 - giải đấu đẳng cấp nhất Việt Nam

Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026

(NLĐO) - Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2025-2026

Cạnh tranh vị trí "gác đền" tuyển Việt Nam

V-League 2025-2026 là "sàn diễn" của nhiều thủ thành xuất sắc, trong đó hàng loạt cái tên đầy triển vọng khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam.

công an hà nội PVF-CAND vòng 15 V-League HLV Lê Quang Trãi HLV Harry Kewell thủ môn Trần Trung Kiên Tiền vệ Việt kiều
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo