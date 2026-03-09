Vòng 15 V-League: CAHN thua trận đầu tiên, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng

Thầy trò HLV Harry Kewell trở lại top 3

Tâm điểm của vòng này là trận derby Thủ đô giữa CLB Hà Nội và Công an Hà Nội (CAHN) tối 8-3. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, 2 đội đều chủ động dâng cao đội hình, chơi đôi công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù thầy trò HLV Mano Polking có phần "ép sân" hơn với nhiều pha lên bóng tốc độ, Hà Nội bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 27 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Đỗ Hoàng Hên.

Đình Bắc (trái) vẫn chưa thể lập công tại V-League sau nhiều lần được trao cơ hội

Sau khi bị thủng lưới, đại diện ngành công an gia tăng sức tấn công nhưng Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur và Lê Văn Đô đều bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Trong một tình huống chuyển đổi trạng thái, David Fisher buộc thủ thành Nguyễn Filip phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đoàn quân HLV Harry Kewell. Trên chấm 11 m, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp vào lưới CLB CAHN. Pha lập công của Artur ở phút 90+10 là quá muộn để Đình Bắc và các đồng đội lật ngược tình thế.

Chung cuộc, CAHN nhận thất bại đầu tiên tại V-League mùa giải này. Trong khi đó, chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố chưa giúp thầy trò HLV Harry Kewell trở lại top 3, song đã gửi đi tín hiệu họ sẽ không từ bỏ tham vọng trong cuộc đua vô địch.

Khoa Ngô đánh bại Trần Trung Kiên

Đại diện còn lại của Thủ đô là Thể Công Viettel tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi vượt qua Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 trên sân Bình Dương. Ba điểm có được giúp đội bóng áo lính duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám sát ngôi đầu của CLB CAHN.

Công an TP HCM (giữa) tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp

Ở lượt đấu sớm ngày 7-3, Hoàng Anh Gia Lai có trận thua thứ 2 liên tiếp sau thất bại 0-1 trước Công an TP HCM. Tại Pleiku, đội bóng phố Núi tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Dù vậy, sự chắc chắn của thủ thành Patrik Lê Giang đã giúp đội khách đứng vững.

Phút 45+1, Peter Markillos có đường căng ngang thuận lợi cho Khoa Ngô. Tiền vệ Việt kiều này đệm bóng cận thành đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên, mở tỉ số cho CLB Công an TP HCM.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi dâng cao tìm bàn gỡ, còn đội bóng ngành công an chủ động làm chậm thế trận để bảo toàn lợi thế.

Tỉ số 1-0 nghiêng về Công an TP HCM được giữ nguyên đến cuối trận, mang về chiến thắng đầu tiên sau 2 trận thua liên tiếp cho Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội.

Xuân Son bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng PVF-CAND

Đà Nẵng thoát vị trí chót bảng

Ở nhóm dưới, Đà Nẵng thoát vị trí chót bảng sau trận hòa Ninh Bình ngay trên sân khách. PVF-CAND đã thế chỗ đội bóng sông Hàn khi rời Thiên Trường với thất bại 0-1 trước Nam Định.

Trong ngày thi đấu mà tiền đạo Nguyễn Xuân Son có đến 7 cú dứt điểm nhưng vẫn không thể ghi bàn, trung vệ Lucas Alves đã kịp thời lên tiếng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Alves bật cao đánh đầu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành Nam.