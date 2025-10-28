Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc!

Hoàng Đức và người hâm mộ bóng đá Ninh Bình thăng hoa ở V-League mùa này

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 dần phân tách nhóm sau khi vòng 8 khép lại. Hai đội dẫn đầu là Ninh Bình FC và Công an Hà Nội đang dần nới rộng khoảng cách điểm so với nhóm bám đuổi.

Thắng chủ nhà PVF-CAND là vòng đấu thứ 2 liên tiếp Ninh Bình FC giành trọn 3 điểm trên sân đối phương. Điều này cũng chứng minh vị thế ứng viên vô địch V-League của đoàn quân HLV Albadalejo Castano Gerard, dù đội bóng cố đô Hoa Lư vừa thăng hạng và góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp cao nhất quốc gia.

Trận thua Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 1-2 trên sân Pleiku khiến Thể Công Viettel bật khỏi tốp 2. Kết quả này cũng khiến đoàn quân HLV Popov nhận thất bại đầu tiên ở V-League mùa này. Trước đó, Thể Công Viettel luôn duy trì phong độ ổn định với chuỗi 7 trận bất bại.

Trước khi tiếp đón Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng đấu, vẫn chưa có chiến thắng ở V-League 2025-2026. Nhưng đội chủ sân Pleiku khiến giới túc cầu Việt Nam bất ngờ khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ sừng sỏ ở vòng 8. Chiến thắng đầu tiên chưa đủ giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng tạo thêm động lực để hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công cuối mùa giải.

Tiến Linh

...và Quang Hải trong trận derby ngành Công an

Tận dụng thời điểm Thể Công Viettel "trắng tay" ở vòng 8, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng ngoạn mục khi tiếp đón CLB Công an TP HCM để vươn lên nhì bảng. Đáng nói, đoàn quân HLV Polking phải chơi thiếu người từ phút 20 song vẫn tấn công áp đảo đối phương, làm chủ thế trận và ghi bàn thắng duy nhất để lấy trọn 3 điểm ở trận derby ngành Công an.

Kết quả gây thất vọng nhất vòng 8 là trận hòa 1-1 giữa chủ nhà Nam Định và CLB Đà Nẵng. Tuy được đánh giá có lực lượng hùng hậu, dàn ngoại binh chất lượng cao song nhà đương kim vô địch gặp bất lợi vì nhiều cầu thủ dính chấn thương, không thể thi đấu.

Alan tiếp tục tỏa sáng giúp Công an Hà Nội vượt thử thách khó

Chỉ đăng ký 7 cầu thủ dự bị, bao gồm 2 thủ môn, ban huấn luyện CLB Nam Định thậm chí đã chuẩn bị sẵn áo đấu cho thủ môn Nguyên Mạnh nếu tiếp tục gặp phải tình cảnh cầu thủ thi đấu chính thức dính chấn thương.

Vì vậy, Nam Định dù có lợi thế sân nhà Thiên Trường nhưng là đội bị dẫn bàn trước. Nếu không có pha lập công của Lucas Alves de Araujo ở phút 89, đoàn quân HLV Trung Kiên đã phải "trắng tay" ở vòng 8 và tiếp tục sụt hạng.

Cũng tại vòng đấu này, CLB Hà Nội đã tìm lại mạch thắng sau khi thay thế HLV trưởng. Đoàn quân HLV Harry Kewell trải qua trận "thủy chiến" vật vã trên sân Gò Đậu và ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Becamex TP HCM

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên ghi dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên và bàn thắng đầu tiên để đem lại chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell. Kết quả này cũng giúp đội bóng Thủ đô vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đội đầu bảng 9 điểm.