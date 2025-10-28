Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc!

Tường Phước

(NLĐO) - Bất bại từ đầu giải đấu với 6 trận thắng, 2 kết quả hòa, "tân binh" Ninh Bình FC bất ngờ xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 8 V-League 2025-2026.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 1.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 2.

Hoàng Đức và người hâm mộ bóng đá Ninh Bình thăng hoa ở V-League mùa này

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 dần phân tách nhóm sau khi vòng 8 khép lại. Hai đội dẫn đầu là Ninh Bình FC và Công an Hà Nội đang dần nới rộng khoảng cách điểm so với nhóm bám đuổi.

Thắng chủ nhà PVF-CAND là vòng đấu thứ 2 liên tiếp Ninh Bình FC giành trọn 3 điểm trên sân đối phương. Điều này cũng chứng minh vị thế ứng viên vô địch V-League của đoàn quân HLV Albadalejo Castano Gerard, dù đội bóng cố đô Hoa Lư vừa thăng hạng và góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp cao nhất quốc gia.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 3.

Trận thua Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 1-2 trên sân Pleiku khiến Thể Công Viettel bật khỏi tốp 2. Kết quả này cũng khiến đoàn quân HLV Popov nhận thất bại đầu tiên ở V-League mùa này. Trước đó, Thể Công Viettel luôn duy trì phong độ ổn định với chuỗi 7 trận bất bại.

TIN LIÊN QUAN

Trước khi tiếp đón Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng đấu, vẫn chưa có chiến thắng ở V-League 2025-2026. Nhưng đội chủ sân Pleiku khiến giới túc cầu Việt Nam bất ngờ khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ sừng sỏ ở vòng 8. Chiến thắng đầu tiên chưa đủ giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng nhưng tạo thêm động lực để hướng tới mục tiêu trụ hạng thành công cuối mùa giải.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 4.

Tiến Linh

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 5.

...và Quang Hải trong trận derby ngành Công an

Tận dụng thời điểm Thể Công Viettel "trắng tay" ở vòng 8, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng ngoạn mục khi tiếp đón CLB Công an TP HCM để vươn lên nhì bảng. Đáng nói, đoàn quân HLV Polking phải chơi thiếu người từ phút 20 song vẫn tấn công áp đảo đối phương, làm chủ thế trận và ghi bàn thắng duy nhất để lấy trọn 3 điểm ở trận derby ngành Công an.

Kết quả gây thất vọng nhất vòng 8 là trận hòa 1-1 giữa chủ nhà Nam Định và CLB Đà Nẵng. Tuy được đánh giá có lực lượng hùng hậu, dàn ngoại binh chất lượng cao song nhà đương kim vô địch gặp bất lợi vì nhiều cầu thủ dính chấn thương, không thể thi đấu.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 6.

Alan tiếp tục tỏa sáng giúp Công an Hà Nội vượt thử thách khó

Chỉ đăng ký 7 cầu thủ dự bị, bao gồm 2 thủ môn, ban huấn luyện CLB Nam Định thậm chí đã chuẩn bị sẵn áo đấu cho thủ môn Nguyên Mạnh nếu tiếp tục gặp phải tình cảnh cầu thủ thi đấu chính thức dính chấn thương.

TIN LIÊN QUAN

Vì vậy, Nam Định dù có lợi thế sân nhà Thiên Trường nhưng là đội bị dẫn bàn trước. Nếu không có pha lập công của Lucas Alves de Araujo ở phút 89, đoàn quân HLV Trung Kiên đã phải "trắng tay" ở vòng 8 và tiếp tục sụt hạng.

Vòng 8 V-League 2025-2026: Ninh Bình FC bứt tốc! - Ảnh 7.

Cũng tại vòng đấu này, CLB Hà Nội đã tìm lại mạch thắng sau khi thay thế HLV trưởng. Đoàn quân HLV Harry Kewell trải qua trận "thủy chiến" vật vã trên sân Gò Đậu và ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Becamex TP HCM

Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên ghi dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên và bàn thắng đầu tiên để đem lại chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell. Kết quả này cũng giúp đội bóng Thủ đô vươn lên thứ 6 bảng xếp hạng với 11 điểm, kém đội đầu bảng 9 điểm.

Tin liên quan

V-League: Hấp dẫn trận derby ngành công an

CLB Công an Hà Nội tiếp đội Công an TP HCM lúc 19 giờ 15 phút ngày 27-10 (FPT Play) là trận derby ngành công an đầu tiên ở V-League sau gần 13 năm

V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn Thể Công Viettel nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ giành chiến thắng 2-1 khi tiếp đón đối thủ này trên sân nhà Pleiku tối 26-10

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM tổn thất lực lượng ở vòng 8 V-League 2025-2026 khi hai trụ cột bị "treo giò".

Nguyễn Hoàng Đức CLB Nam Định CLB Ninh Bình V-League 2025-2026 CLB Công an TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo