VTV Nam Bộ khởi động hệ sinh thái World Cup 2026

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ

Khởi động chuỗi hoạt động đồng hành cùng FIFA World Cup 2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Biến sức nóng World Cup thành doanh thu và giá trị thương hiệu".

Sự kiện thu hút hơn 150 chuyên gia truyền thông, marketing cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn quan tâm đến cơ hội khai thác giá trị từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các chuyên gia nhận định World Cup 2026 là cơ hội vàng để doanh nghiệp gia tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy tiêu dùng

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhận định World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao hàng đầu thế giới mà còn là cú hích mạnh mẽ cho các ngành bán lẻ, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm. Với 104 trận đấu, 48 đội tuyển cùng hàng tỉ lượt tương tác toàn cầu, World Cup được xem là cơ hội vàng để doanh nghiệp gia tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy tiêu dùng.

Điểm nhấn của mùa World Cup 2026 là lần đầu tiên toàn bộ các trận đấu sẽ được bình luận theo phong cách và ngôn ngữ Nam Bộ trên các kênh VTV9, VTV10 cùng hệ thống nền tảng số của VTV Nam Bộ. Đội ngũ 12 bình luận viên được đào tạo chuyên biệt hứa hẹn mang đến trải nghiệm gần gũi và giàu cảm xúc cho khán giả phía Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, người xem

Bên cạnh nội dung truyền hình, VTV Nam Bộ còn xây dựng hệ sinh thái World Cup đa nền tảng, kết nối truyền hình, nền tảng số và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Dự kiến, 4 Fanzone quy mô lớn cùng Ngày hội người hâm mộ tại TP HCM sẽ tạo nên hàng loạt điểm chạm trực tiếp giữa thương hiệu và người tiêu dùng trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, cho biết việc đồng hành cùng World Cup 2026 không chỉ giúp doanh nghiệp xuất hiện trên các nền tảng của VTV Nam Bộ mà còn được kết nối với toàn bộ hệ sinh thái nội dung World Cup của VTV, qua đó mở rộng độ phủ thương hiệu và tối ưu hiệu quả truyền thông.

Nhân dịp này, VTV Nam Bộ cũng giới thiệu các gói hợp tác quảng bá linh hoạt, phù hợp với nhiều mức ngân sách, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác hiệu quả sức hút của sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh.