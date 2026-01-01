HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Vụ Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Qua Tết Dương lịch, 2.600 công nhân sẽ được chi hỗ trợ

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tất cả công nhân Công ty TNHH Panko Vina đều được LĐLĐ hỗ trợ nhằm thể hiện được sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn

Ngày 1-1, một lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết, liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina ở phường Bến Cát thông báo chấm dứt hoạt động trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, LĐLĐ sẽ có các chính sách hỗ trợ cho hơn 2.600 công nhân đang làm việc ở đây.

img

Các kiến nghị của công nhân Công ty Panko Vina cơ bản đã được doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng

Dự kiến, qua Tết Dương lịch 2026, LĐLĐ sẽ chi tiền hỗ trợ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho anh chị em công nhân, số tiền hỗ trợ sẽ theo quy định về chi chăm lo Tết dành cho đối tượng là công nhân lao động trên địa bàn.

Tất cả công nhân Công ty TNHH Panko Vina đều được hỗ trợ, số tiền này tuy không lớn nhưng thể hiện được sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động gặp khó khăn.

Theo thống kê ban đầu, đến nay đã có khoảng 10 DN trên địa bàn và khu vực lân cận đăng ký tiếp nhận toàn bộ công nhân của Công ty TNHH Panko Vina sau khi DN hoàn tất các đơn hàng còn lại.

Trước đó, ngày 30-12, Công ty TNHH Panko Vina chính thức thông báo công ty mẹ tại Hàn Quốc đã đồng ý chi trả thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ hơn 2.600 công nhân đang làm việc tại nhà máy. Thời điểm chi trả sẽ được DN thông báo cụ thể vào ngày 10-1-2026.

Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng đã quyết định giảm 50% học phí để hỗ trợ họ học nghề, chuyển đổi việc làm.

Trường hợp của Công ty TNHH Panko Vina dù ngưng hoạt động do gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, song quyền lợi của người lao động vẫn được giải quyết thỏa đáng.

Cụ thể, sau khi doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động vào ngày 23-12, chỉ một ngày sau, Công đoàn và người lao động đã gửi 6 kiến nghị đến Ban Giám đốc công ty. 

Qua quá trình đối thoại, đến ngày 29-12, người lao động rút lại còn 3 kiến nghị trọng tâm, gồm: Bảo đảm chế độ thai sản đối với lao động nữ; chi trả lương tháng thứ 13; thông báo rõ thời gian chi trả lương tháng 1 và tiền thưởng tháng 13. 

Kết quả làm việc cho thấy các yêu cầu của người lao động đều được doanh nghiệp chấp thuận, tạo sự đồng thuận và ổn định tâm lý công nhân trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

