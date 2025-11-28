HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Vùng 5 Hải quân cứu 2 người trôi dạt nhiều giờ trên biển

Tin - ảnh: Văn Định - Trần Nguyên

(NLĐO) - Hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam

Trưa 28-11, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã bàn giao 2 thuyền viên gặp nạn cho Đồn Biên phòng An Thới ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Vùng 5 Hải quân cứu 2 người trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Vùng 5 Hải quân cứu 2 người trôi dạt trên biển - Ảnh 2.

Các thuyền viên gặp nạn được lực lượng Vùng 5 Hải quân đưa lên Tàu 954

Trước đó, vào lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ Đồn Biên phòng An Thới về việc một tàu chở vật liệu xây dựng bị lật úp và chìm tại khu vực Đông Đông Nam mũi Ông Đội (Phú Quốc) khoảng 3 hải lý, do thời tiết sóng to, gió lớn.

Tàu bị nạn mang số hiệu Trà Vinh 6161 của Công ty TNHH Một thành viên Phú Thành (An Giang), do ông Khoan Văn Nghĩa (SN 1969; hộ khẩu thường trú xã Tai Yên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 2 thuyền viên, hành trình từ Ba Hòn đi Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu 467 và Tàu 954 cơ động đến khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời báo cáo Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, Tàu 954 đã phát hiện và cứu vớt thành công 2 thuyền viên tại khu vực Đông Hòn Thơm, cách An Thới 3 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành kiểm tra sức khỏe, sơ cứu ban đầu, sau đó bàn giao cho Tàu 467 tiếp nhận và đưa 2 thuyền viên vào bờ; sức khỏe hai thuyền viên ổn định.

Vùng 5 Hải quân cứu 2 người trôi dạt trên biển - Ảnh 3.

Quân y Tàu 954 chăm sóc, kiểm tra sức khỏe thuyền viên được cứu nạn

Hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, Tàu 954 tiếp tục cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam theo kế hoạch.

