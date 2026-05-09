Tại phiên họp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và một số bộ ngành về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh) ngày 7-5 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết tại Thông báo số 38/TB-VPTW ngày 28-4-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê trong tháng 5-2026.

Cũng liên quan đến dự án này, tại Thông báo số 13105/TB-VPTW ngày 15-1-2025, Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thực hiện phương án giải quyết các thủ tục xử lý dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê theo quy định của pháp luật. Trong đó lưu ý không hợp thức hóa sai phạm, bảo đảm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản, tài chính của Nhà nước; xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm khi thực hiện dự án.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã nêu các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của dự án. Trong đó, làm rõ các vấn đề đất đai, tài chính, công nghệ khai thác cũng như hiệu quả tổng thể của dự án về kinh tế - xã hội.

Do các vấn đề còn vướng mắc, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị chấm dứt dự án đã được phê duyệt để lập dự án đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án trước đây. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu rõ, nhà đầu tư mới phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia. Tỉnh Hà Tĩnh cũng chủ động xử lý những tồn tại của dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì. Ảnh: VGP

Sau khi giải trình các tồn tại, bất cập, vi phạm đã được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra, thanh tra của các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) đều bày tỏ mong muốn được tái cơ cấu dự án để tiếp tục thực hiện hoặc có phương án xử lý tài sản, tài chính đối với khoản chi phí đã đầu tư.

Đại diện các bộ, ngành đã thảo luận, nêu ý kiến về việc tháo gỡ, giải quyết quyền lợi của các bên liên quan trong trường hợp tiếp tục triển khai dự án nếu khắc phục được hết các tồn tại, sai phạm hoặc chấm dứt dự án để lập dự án đầu tư mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Vì vậy, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ dự án dừng càng lâu, càng kéo dài sẽ gây thiệt hại, lãng phí, trong đó có phần vốn Nhà nước tại TKV. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh "không thể chậm hơn nữa" trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp và quá trình chuẩn bị vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các bộ ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15-5.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Không hợp thức hóa sai phạm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó; đồng thời vẫn tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trường hợp dừng dự án hiện nay nhằm lựa chọn nhà đầu tư mới thì cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, có nhà máy chế biến sâu, đảm bảo công nghệ, môi trường. Đồng thời, xử lý được những tồn tại cũ của dự án và giải quyết hài hòa quyền lợi các bên liên quan.