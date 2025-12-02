HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Thanh toán lương cho lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần biết

Huỳnh Như

(NLĐO) - Bộ Nội vụ hướng dẫn doanh nghiệp thanh toán lương, ký hợp đồng và bảo hiểm cho lao động nước ngoài, riêng di chuyển nội bộ có quy định riêng.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) vừa gửi công văn tới Bộ Nội vụ phản ánh những vướng mắc trong việc thanh toán lương cho lao động nước ngoài, đặc biệt là trong trường hợp di chuyển nội bộ giữa các chi nhánh doanh nghiệp.

Thanh toán lương cho lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần biết - Ảnh 1.

Với lao động nước ngoài nhận lương tại Việt Nam, hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

Trả lời công văn này, Bộ Nội vụ nêu rõ hai trường hợp cụ thể để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ về hợp đồng, giấy phép lao động và bảo hiểm xã hội.

Với lao động nước ngoài nhận lương tại Việt Nam, Bộ nhấn mạnh, theo Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc có trả lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng có thể được ký bằng tên gọi khác nếu nội dung vẫn thể hiện rõ quyền lợi, tiền lương và quản lý công việc. Tiền lương bao gồm lương theo chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Đối với nhóm lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng 12 tháng trở lên, họ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trừ trường hợp "di chuyển nội bộ doanh nghiệp". Trước ngày dự kiến làm việc, doanh nghiệp phải đề nghị cấp giấy phép lao động, ký kết hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trong khi đó, lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động nếu đáp ứng các điều kiện: đã làm việc liên tục 12 tháng tại doanh nghiệp nước ngoài, thuộc nhóm quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật, và di chuyển sang chi nhánh Việt Nam trong 11 ngành dịch vụ cam kết với WTO. 

Doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp "giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động" và cung cấp hồ sơ chứng minh chức danh và văn bản cử sang Việt Nam. Nhóm này không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Với hướng dẫn này, Bộ Nội vụ khẳng định doanh nghiệp và lao động nước ngoài có cơ sở pháp lý rõ ràng để thực hiện các nghĩa vụ lao động, bảo đảm quyền lợi, đồng thời phù hợp với quy định về di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường quản lý lao động nước ngoài

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tăng cường quản lý lao động nước ngoài

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Người lao động nước ngoài cần biết gì về quy định đóng BHXH mới?

(NLĐO) - Từ ngày 1-7-2025, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phải đóng BHXH bắt buộc, trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn theo quy định mới.

Đức điều chỉnh nhiều chính sách thu hút lao động nước ngoài

(NLĐO) - Đức đang cải cách toàn diện chính sách nhập cư để thu hút nhân lực quốc tế, trong bối cảnh dự báo thiếu tới 7 triệu lao động lành nghề vào năm 2035

    Thông báo