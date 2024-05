3 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng nhiều nhất

Bộ LĐ-TB-XH đã công bố Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý I/2024. Theo đó, trong quý I/2024, cả nước có 52,4 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng 175.800 người so với quý I/2023. Số lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 174,1 nghìn người so với quý I/2023.

Thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 606.000 đồng so với quý I/2023.

Cũng trong qúy I/2024, thị trường lao động biến động việc làm theo ngành so với quý IV/2023. Những ngành nghề tăng người lao động làm việc là: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 137.000 người; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 61.000 người; hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng... tăng 55.000 người; giáo dục và đào tạo tăng 50.000 người; vận tải, kho bãi tăng 29.000 người.

Trong khi đó, có 5 ngành giảm người lao động làm việc là: xây dựng; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; thông tin truyền thông; hoạt động kinh doanh bất động sản.

Về xu hướng tuyển dụng, tìm việc trên thị trường, Bộ LĐ-TB-XH, cho biết nghiên cứu từ mẫu doanh nghiệp đăng tuyển dụng lao động và thông tin người lao động tìm việc trên các websize tuyển dụng trong quý I/2024 cho thấy: xu hướng tuyển dụng và đặc điểm của người đi tìm việc làm có sự chênh lệch tương đối.

Cụ thể,doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự có yêu cầu trình độ từ đại học trở lên chiếm 50,5%; trình độ cao đẳng, trung cấp là 44,0%; sơ cấp, không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật là 5,5%. Trong khi đó, người đi tìm việc có trình độ đại học trở lên là 44,1%; trình độ cao đẳng, trung cấp 17,4%; không có bằng cấp, chứng chỉ 38,5%.

Về vị trí việc làm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân viên chiếm 67,3%; quản lý bậc trung 14,8%; việc làm tạm thời 8,5%. Còn người lao động đi tìm việc làm vị trí nhân viên chiếm 56,9%; quản lý bậc trung 28,2%; việc làm tạm thời 4,9%.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, nhu cầu lao động nhóm ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 2,6%

Các doanh nghiệp đưa ra các phân khúc tiền lương khác nhau, tương ứng với trình độ và kỹ năng của ứng viên: dưới 5 triệu đồng/tháng; 5 - 10 triệu đồng/tháng; 10 - 15 triệu đồng/tháng; 15 - 21 triệu đồng/tháng; trên 21 triệu đồng/tháng.

Về triển vọng thị trường lao động quý II/2024, Bộ LĐ-TB-XH dự báo 51,5 triệu người lao động có việc làm, tăng 200.000 người so với quý I/2024. Có 3 nhóm ngành được dự báo nhu cầu việc làm tăng so với quý trước là: sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 2,6%; dệt may tăng 2,0%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 1,6%.

Có 3 ngành nhu cầu việc làm được dự báo sẽ giảm tuyển dụng lao động trong quý II/2024 là: in, sao chép bản ghi các loại giảm 3,8%; khai khoáng khác giảm 3,1%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic giảm 1,5%.