Ảnh hưởng bão số 13 - Kalmaegi, mưa lũ ở Huế sẽ như thế nào?

Ngày 5-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho biết Thành ủy Huế đã có văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng tránh, ứng phó với bão số 13 - Kalmaegi.

Thành ủy Huế nhấn mạnh phương châm "4 tại chỗ", chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm và tăng cường cảnh báo qua nền tảng Hue-S, mạng xã hội. Lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên được huy động sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Nước lũ tại đường Nhật Lệ (TP Huế) vào ngày 30-10. Ảnh: Khánh Lực.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, ảnh hưởng bão số 13 - Kalmaegi, từ sáng ngày 6-11 vùng biển TP Huế gió sẽ bắt đầu mạnh lên cấp 6-7, sau đó tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 4 - 6 m. Nước dâng do bão cao khoảng 0,3-0,6 m.

Công an phường Phú Xuân hỗ trợ di chuyển hai cụ già đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua

Trên đất liền tại các vùng như Thuận An, Vinh Lộc, Phú Lộc, Phú Hồ, Phú Vang, Chân Mây-Lăng Cô gió sẽ mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; các khu khác có gió giật cấp 5-7. Cảnh báo nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong thời điểm bão số 13- Kalmaegi đổ bộ.

Chỉ trong hơn 1 tuần qua, người dân TP Huế đã hứng chịu 3 cơn lũ dữ. Ảnh ngập lụt tại đường Nhật Lệ vào ngày 30-10.

Tình hình ngập lụt tại Huế đã diễn ra khá nghiêm trọng trong 24 giờ qua, với lượng mưa từ 20-50 mm trên lưu vực sông Hương. Lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn còn mức cao, trên báo động 2 khoảng 0,5-0,7 m.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu trèo lên tầng 2 cứu trợ lương thực cho người dân vùng lũ trong ngày 5-11

Trong 24 giờ tới dự báo lượng mưa sẽ tiếp tục từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 6-11 đến ngày 8-11 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 – Kalmaegi, ở TP Huế mưa lớn trở lại với lưu lượng từ 150-300 mm, có nơi trên 500 mm.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, khả năng xảy ra lũ ở TP Huế có thể vượt báo động 3, trong đó đỉnh lũ sông Hương khoảng 4-4,2 m, thấp hơn đỉnh lũ lớn nhất xảy ra vào ngày 27-10 khoảng 0,8-1 m; còn lũ sông Bồ sẽ đạt đỉnh 5 – 5,2 m, thấp hơn đỉnh lịch sử vào ngày 2-11(5,31 m) khoảng 0,1- 0,3 m. Thời gian lũ đạt đỉnh được dự báo xảy ra vào tối 7-11.

Từ ngày 26-10 đến nay, TP Huế đã trải qua 3 cơn lũ lớn khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, hàng ngàn người phải sơ tán, 15 người chết. Hiện vẫn còn rất nhiều khu vực thấp trũng ngập lụt.