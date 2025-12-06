Áp lực tinh gọn và bài toán giữ chân người giỏi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Áp lực tinh gọn và bài toán giữ chân người giỏi

Bài và ảnh: HUỲNH NHƯ

Một câu hỏi lớn đang đặt ra là doanh nghiệp sẽ giữ chân người giỏi bằng cách nào trong hành trình tinh gọn đầy thách thức?

Trong kỷ nguyên dữ liệu biến đổi và công nghệ liên tục tái định hình cách doanh nghiệp (DN) vận hành, vai trò của lãnh đạo đang chuyển dịch sâu sắc. Do đó, nhiều lãnh đạo đã và đang phát triển năng lực "đọc hiểu thuật toán con người", thấu hiểu nhân viên để cân bằng các giá trị nhân văn trong mỗi quyết định.

Tinh gọn là ưu tiên

Sự dịch chuyển trong tư duy lãnh đạo được thể hiện rõ qua báo cáo độc quyền "Code the Future - Lập trình tương lai", do Công ty CP Anphabe công bố mới đây. Dựa trên khảo sát 73.000 người lao động (NLĐ) và 560 CEO (giám đốc điều hành) cùng lãnh đạo nhân sự, báo cáo cho thấy xu hướng tinh gọn và tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ trong DN Việt dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và sự biến động liên tục của thị trường.

Theo báo cáo, hành trình tinh gọn của DN thường phát triển theo 4 cấp độ là tinh gọn để tồn tại, tập trung cắt giảm chi phí, thu hẹp quy mô và tối thiểu hóa nguồn lực nhằm duy trì dòng tiền trong giai đoạn khó khăn. Bước tiếp theo là tinh gọn vì hiệu quả, khi DN chuẩn hóa quy trình, cải thiện vận hành và tăng tốc ứng dụng công nghệ - dữ liệu để nâng cao năng suất, giảm rủi ro sai sót.

Cao hơn là tinh gọn để chủ động, với trọng tâm phát triển năng lực đội ngũ, trao quyền mạnh mẽ hơn để tăng sự linh hoạt, tạo ra mô hình tổ chức ít người nhưng năng suất vượt trội. Đỉnh cao của hành trình là tinh gọn để tái tạo, khi DN có khả năng đổi mới liên tục, điều chỉnh mô hình kinh doanh, sản phẩm và cấu trúc tổ chức phù hợp với những nhu cầu tương lai.

Áp lực tinh gọn và bài toán giữ chân người giỏi - Ảnh 1.

Trong kỷ nguyên AI và dữ liệu biến đổi nhanh, lãnh đạo không chỉ là người quản lý công việc mà còn là người hiểu và dẫn dắt nhân viên

Tại hội nghị, bà Thanh Nguyễn - Giám đốc điều hành và truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe - nhấn mạnh tinh gọn đang trở thành trụ cột chiến lược của nhiều DN Việt Nam. Cụ thể, có đến 44% DN xem tinh gọn là ưu tiên, chỉ sau mục tiêu giữ chân nhân tài, nhưng chỉ 31% cảm thấy những nỗ lực tinh gọn hiện tại đạt được kỳ vọng đề ra. Điều này cho thấy quá trình tinh gọn không hề đơn giản, nhất là khi tổ chức phải cân bằng giữa ổn định vận hành và phát triển dài hạn.

Theo bà Thanh Nguyễn, tinh gọn đang tạo ra áp lực ngày càng lớn lên NLĐ, 66% nhân sự cho biết họ bị quá tải, 61% nói công việc trở nên phức tạp hơn và 78% phải đảm nhận thêm nhiệm vụ ngoài phạm vi ban đầu. "Các con số này cảnh báo nếu DN chỉ tập trung giảm chi phí và tăng hiệu quả mà không song hành chiến lược nhân sự phù hợp, hệ quả có thể là sự suy giảm sức khỏe tinh thần, giảm động lực và nguy cơ mất người tài" - bà Thanh Nguyễn lưu ý.

"Bộ gien lãnh đạo mới"

Bà Lưu Bảo Vân, Giám đốc Nghiên cứu Công ty TNHH Intage Việt Nam, nêu thực tế áp lực công việc kéo dài sẽ khiến nhân viên thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, trong khi sự thấu hiểu lẫn nhau giữa tổ chức và NLĐ còn hạn chế, dẫn đến nhịp làm việc chưa hợp lý. Hậu quả là năng suất giảm, hiệu quả chuyển đổi chậm, và nguy cơ mất nhân lực chủ chốt tăng cao.

Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, theo bà Vân, nhân viên cũng không thể đứng ngoài quá trình chuyển đổi của DN mà phải chủ động thích ứng cùng thay đổi. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân thay đổi tư duy học tập, biết tự tìm kiếm kiến thức và giải pháp ngay khi cần từ quản lý, đồng nghiệp đến các nền tảng trực tuyến, thay vì chỉ trông chờ vào các khóa đào tạo định kỳ.

Cùng với sự định hình công việc bởi AI và dữ liệu, yêu cầu đối với lãnh đạo cũng thay đổi. "Bộ gien lãnh đạo mới" với khả năng quản lý chặt chẽ, năng lực dẫn dắt trong trạng thái tinh gọn nhưng không kiệt quệ, hiệu quả nhưng vẫn nhân văn, đổi mới liên tục nhưng vẫn giữ được sự ổn định cảm xúc của đội ngũ. Đây chính là bản chất của việc "làm chủ thuật toán con người" trong kỷ nguyên số.

Còn bà Trịnh Mai Phương - Phó Chủ tịch Phụ trách Nhân sự Unilever Việt Nam kiêm nhân sự ngành hàng Chăm sóc Cá nhân, Unilever Greater Asia - cho rằng chuyển đổi số không phải cuộc chạy nước rút mà là một hành trình marathon đòi hỏi chiến lược, bền bỉ. Trong hành trình này, đội ngũ nhân sự có thể bứt phá khi họ được trao đủ năng lượng, đủ thời gian thích ứng và môi trường làm việc hỗ trợ.

Trước khi yêu cầu nhân viên tăng tốc, lãnh đạo cần cho họ một "nhịp chậm cần thiết" để cân bằng tâm lý và xử lý các thay đổi. Nếu liên tục bị thúc ép, họ dễ rơi vào căng thẳng, kiệt sức, dẫn đến giảm hiệu suất hoặc thậm chí rời bỏ tổ chức. "Nghỉ một nhịp trong sự khôn ngoan" không đồng nghĩa với chậm lại, mà là cơ hội để lãnh đạo đánh giá lại toàn bộ hệ thống công việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phải duy trì giao tiếp tích cực, truyền cảm hứng và khích lệ, giúp nhân viên cảm thấy được đồng hành thay vì bị bỏ lại phía sau. "Phương châm của tôi là đặt con người làm trọng tâm. Khi đội ngũ được chăm sóc đúng cách và vận hành ổn định, họ sẽ tạo ra những kết quả vượt xa mong đợi" - bà Phương nói. 

Hài hòa con người - công nghệ

Theo ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam, AI đang thay đổi hoàn toàn những khả năng cần có trong DN, buộc lãnh đạo phải đối mặt với 2 lựa chọn: đào tạo lại nhân sự hiện có để vừa duy trì văn hóa DN vừa thích ứng với công nghệ, hoặc tuyển nhân sự mới sẵn sàng ứng dụng AI, giảm bớt những người cũ để không bị tụt hậu.

Mỗi DN có nền tảng khác nhau, vì vậy hành trình chuyển đổi sẽ đi kèm các ưu tiên và lựa chọn riêng. Công nghệ rất quan trọng, những nhân tài bên ngoài cũng quan trọng, nhưng nền tảng vững chắc phải bắt đầu từ những người đã gắn bó lâu dài với tổ chức. "Sự kết hợp hài hòa giữa nhân sự hiện có và nhân tài mới với cập nhật công nghệ và bù đắp năng lực còn thiếu là yếu tố then chốt để nâng cấp tổ chức. Sự kết hợp và hài hòa này sẽ giúp DN tăng tốc và tiến xa hơn trong hành trình phát triển" - ông Hải khuyến nghị.


Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp "tung chiêu" giữ chân người lao động

Nhiều doanh nghiệp "tung chiêu" giữ chân người lao động

(NLĐO) - Những chính sách phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động mà còn tạo động lực để họ cống hiến và phát triển cùng công ty

Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý để giữ chân người lao động

(NLĐO) - Thu nhập bình quân của người lao động Công ty TNHH Kumho Samco tăng từ 8,4 triệu đồng lên 11,5 triệu đồng/tháng.

Tăng lương để giữ chân người lao động

Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng lương, cải thiện phúc lợi cho người lao động, không chờ tăng lương tối thiểu vùng

giá trị nhân văn trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ sức khỏe tinh thần áp lực công việc nền tảng trực tuyến Môi trường làm việc truyền cảm hứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo