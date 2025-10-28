Bài học không thể xem nhẹ

Vừa qua, một số lao động đã tập trung trước cổng Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ (SX-TM-DV) Vinh Thông (KCN Tân Bình, TP HCM) để yêu cầu doanh nghiệp (DN) này thực hiện trả nợ lương, nợ BHXH theo đúng kỳ hạn quy định tại các bản án và quyết định thỏa thuận giữa các đương sự tại tòa án trước đó. Đây là số lao động đã nghỉ việc tại công ty từ tháng 3-2025 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyền lợi chính đáng.

Chây ỳ thi hành án

Khi sự việc xảy ra, phía công ty đề nghị chi trả 1 triệu đồng/người, nhưng người lao động (NLĐ) không đồng ý. Họ yêu cầu công ty thực hiện đúng lộ trình trả nợ lương như phán quyết của tòa.

Theo LĐLĐ TP HCM, đến cuối tháng 2-2025, Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông (chuyên sản xuất giày dép, người đại diện theo pháp luật là ông Võ Hoàng An) nợ hơn 5 tỉ đồng tiền lương của 323 NLĐ (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật trực thuộc phối hợp với Công đoàn các KCX-KCN thành phố (cũ) hướng dẫn thủ tục hòa giải, khởi kiện, đồng thời tiếp nhận ủy quyền, đại diện NLĐ khởi kiện ra tòa.

Tính đến hết tháng 3-2025, có 137 NLĐ ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Sau khi khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Công nhân Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông, tập trung trước cổng công ty yêu cầu thực hiện phán quyết của tòa án

Trong tháng 9 vừa qua, TAND Khu vực 9 - TP HCM đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm và 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ DN có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 NLĐ vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%). Đồng thời, chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty phải đóng các khoản bảo hiểm theo quy định cho 137 NLĐ. Nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện các phán quyết nêu trên.

Tình trạng vi phạm quyền lợi NLĐ tương tự cũng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam (phường Tân Uyên, TP HCM). Đến nay DN đã ngừng hoạt động nhưng chưa trả lương tháng 9-2025 cho 1.343 NLĐ với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Đồng thời, nợ BHXH từ tháng 3 đến tháng 9-2025 với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng, khiến NLĐ không thể hưởng các quyền lợi về BHXH, BHTN khi nghỉ việc. Hiện nay, NLĐ tại DN này được cơ quan chức năng hướng dẫn khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Cần thấu tình, đạt lý

Ngoài vi phạm quyền lợi về lương, BHXH của NLĐ thì cách hành xử chưa thấu tình, đạt lý của một số DN trong một số sự việc cũng đã khiến mối quan hệ lao động căng thẳng, gây tranh chấp kéo dài.

Như vừa qua tại một công ty may mặc ở tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ ngừng việc tập thể kéo dài 3 ngày của khoảng 1.300 công nhân (CN). Nguyên do là NLĐ bức xúc với một số quy định được cho là khắt khe của công ty. Bức xúc nhất là việc công ty chỉ cho CN đi vệ sinh 2 lần/ngày, mỗi lần không quá 5 phút. Nếu NLĐ vượt quá thời gian 1 lần sẽ bị cảnh cáo, 2 lần bị trừ lương và 3 lần sẽ bị đuổi việc.

Trong khi đó, nhà vệ sinh ở xa, số lượng ít và hư hỏng, NLĐ lại quá đông gây khó khăn cho CN, nhất là CN nữ. Bên cạnh đó, NLĐ còn phép năm nhưng khi có việc gia đình đột xuất xin nghỉ mà không báo trước đủ ngày quy định thì sẽ bị trừ lương, không được giải quyết nghỉ phép năm; NLĐ nghỉ ốm đau có giấy xác nhận của bệnh viện vẫn bị trừ 50% tiền chuyên cần của cả tháng…

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện công ty đã xin lỗi NLĐ và thừa nhận có một số quy định mới được đưa ra quá nghiêm khắc, chưa cho NLĐ thời gian để thích ứng trước khi áp dụng, gây bức xúc. DN hứa sẽ sửa đổi, khắc phục trong thời gian tới.

Tại Công ty TNHH Y.W.H (TP Hải Phòng) hồi đầu tháng 10-2025 cũng đã xảy ra tranh chấp lao động tập thể do NLĐ bị cho ngưng việc, hưởng 70% lương cơ bản mà không được thông báo trước. Sau sự việc công ty mới ra thông báo chính thức. Theo đó, để bảo đảm kế hoạch sản xuất được bố trí hợp lý và duy trì hoạt động ổn định, tổ trưởng các tổ sẽ linh hoạt sắp xếp cho một số CN tạm thời nghỉ, luân phiên nhau.

Trong thời gian nghỉ, NLĐ còn ngày nghỉ phép năm sẽ được khấu trừ với số ngày nghỉ tương ứng. Với NLĐ đã sử dụng hết phép năm, công ty sẽ trả lương ngừng việc theo quy định của Bộ Luật Lao động. DN này khẳng định sẽ không sa thải nhân viên vô lý và sẽ thông báo cụ thể thời gian đi làm lại khi kế hoạch sản xuất trở lại bình thường.

Đề nghị xử lý nghiêm theo quy định Từ diễn biến tại Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông, bên cạnh tiếp tục tổ chức chăm lo đột xuất cho 137 NLĐ, LĐLĐ TP HCM đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đề nghị chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đối với 137 bản án và quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, đề nghị BHXH thành phố chuyển hồ sơ qua Công an thành phố điều tra, khởi tố hình sự về hành vi nợ đóng, trốn đóng BHXH của NLĐ theo quy định pháp luật. Đồng thời, LĐLĐ thành phố cũng đề nghị Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện về việc chấp hành pháp luật tại DN này.



