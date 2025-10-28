HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bài học không thể xem nhẹ

Bài và ảnh: MAI CHI

Quyền lợi chính đáng của người lao động bị một số doanh nghiệp xem nhẹ, khiến quan hệ lao động căng thẳng

Vừa qua, một số lao động đã tập trung trước cổng Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ (SX-TM-DV) Vinh Thông (KCN Tân Bình, TP HCM) để yêu cầu doanh nghiệp (DN) này thực hiện trả nợ lương, nợ BHXH theo đúng kỳ hạn quy định tại các bản án và quyết định thỏa thuận giữa các đương sự tại tòa án trước đó. Đây là số lao động đã nghỉ việc tại công ty từ tháng 3-2025 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được quyền lợi chính đáng.

Chây ỳ thi hành án

Khi sự việc xảy ra, phía công ty đề nghị chi trả 1 triệu đồng/người, nhưng người lao động (NLĐ) không đồng ý. Họ yêu cầu công ty thực hiện đúng lộ trình trả nợ lương như phán quyết của tòa.

Theo LĐLĐ TP HCM, đến cuối tháng 2-2025, Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông (chuyên sản xuất giày dép, người đại diện theo pháp luật là ông Võ Hoàng An) nợ hơn 5 tỉ đồng tiền lương của 323 NLĐ (65% lương tháng 12-2024 và lương tháng 1-2025) và nợ BHXH khoảng 14,6 tỉ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật trực thuộc phối hợp với Công đoàn các KCX-KCN thành phố (cũ) hướng dẫn thủ tục hòa giải, khởi kiện, đồng thời tiếp nhận ủy quyền, đại diện NLĐ khởi kiện ra tòa. 

Tính đến hết tháng 3-2025, có 137 NLĐ ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện đòi gần 3,1 tỉ đồng tiền lương và 4,8 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Sau khi khởi kiện, công ty đã chi trả gần 568 triệu đồng tiền lương cho số lao động này (khoảng 3,5 triệu đồng/người).

Bài học không thể xem nhẹ - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông, tập trung trước cổng công ty yêu cầu thực hiện phán quyết của tòa án

Trong tháng 9 vừa qua, TAND Khu vực 9 - TP HCM đã xét xử và ban hành 19 bản án sơ thẩm và 118 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Nội dung các bản án và quyết định nêu rõ DN có trách nhiệm thanh toán số tiền lương còn thiếu cho 137 NLĐ vào các ngày 25-9-2025 (35%), 30-10-2025 (35%) và 30-11-2025 (30%). Đồng thời, chậm nhất đến ngày 28-2-2026 công ty phải đóng các khoản bảo hiểm theo quy định cho 137 NLĐ. Nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện các phán quyết nêu trên.

Tình trạng vi phạm quyền lợi NLĐ tương tự cũng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam (phường Tân Uyên, TP HCM). Đến nay DN đã ngừng hoạt động nhưng chưa trả lương tháng 9-2025 cho 1.343 NLĐ với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Đồng thời, nợ BHXH từ tháng 3 đến tháng 9-2025 với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng, khiến NLĐ không thể hưởng các quyền lợi về BHXH, BHTN khi nghỉ việc. Hiện nay, NLĐ tại DN này được cơ quan chức năng hướng dẫn khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Cần thấu tình, đạt lý

Ngoài vi phạm quyền lợi về lương, BHXH của NLĐ thì cách hành xử chưa thấu tình, đạt lý của một số DN trong một số sự việc cũng đã khiến mối quan hệ lao động căng thẳng, gây tranh chấp kéo dài.

Như vừa qua tại một công ty may mặc ở tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ ngừng việc tập thể kéo dài 3 ngày của khoảng 1.300 công nhân (CN). Nguyên do là NLĐ bức xúc với một số quy định được cho là khắt khe của công ty. Bức xúc nhất là việc công ty chỉ cho CN đi vệ sinh 2 lần/ngày, mỗi lần không quá 5 phút. Nếu NLĐ vượt quá thời gian 1 lần sẽ bị cảnh cáo, 2 lần bị trừ lương và 3 lần sẽ bị đuổi việc.

Trong khi đó, nhà vệ sinh ở xa, số lượng ít và hư hỏng, NLĐ lại quá đông gây khó khăn cho CN, nhất là CN nữ. Bên cạnh đó, NLĐ còn phép năm nhưng khi có việc gia đình đột xuất xin nghỉ mà không báo trước đủ ngày quy định thì sẽ bị trừ lương, không được giải quyết nghỉ phép năm; NLĐ nghỉ ốm đau có giấy xác nhận của bệnh viện vẫn bị trừ 50% tiền chuyên cần của cả tháng… 

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện công ty đã xin lỗi NLĐ và thừa nhận có một số quy định mới được đưa ra quá nghiêm khắc, chưa cho NLĐ thời gian để thích ứng trước khi áp dụng, gây bức xúc. DN hứa sẽ sửa đổi, khắc phục trong thời gian tới.

Tại Công ty TNHH Y.W.H (TP Hải Phòng) hồi đầu tháng 10-2025 cũng đã xảy ra tranh chấp lao động tập thể do NLĐ bị cho ngưng việc, hưởng 70% lương cơ bản mà không được thông báo trước. Sau sự việc công ty mới ra thông báo chính thức. Theo đó, để bảo đảm kế hoạch sản xuất được bố trí hợp lý và duy trì hoạt động ổn định, tổ trưởng các tổ sẽ linh hoạt sắp xếp cho một số CN tạm thời nghỉ, luân phiên nhau.

Trong thời gian nghỉ, NLĐ còn ngày nghỉ phép năm sẽ được khấu trừ với số ngày nghỉ tương ứng. Với NLĐ đã sử dụng hết phép năm, công ty sẽ trả lương ngừng việc theo quy định của Bộ Luật Lao động. DN này khẳng định sẽ không sa thải nhân viên vô lý và sẽ thông báo cụ thể thời gian đi làm lại khi kế hoạch sản xuất trở lại bình thường. 

Đề nghị xử lý nghiêm theo quy định

Từ diễn biến tại Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Thông, bên cạnh tiếp tục tổ chức chăm lo đột xuất cho 137 NLĐ, LĐLĐ TP HCM đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đề nghị chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đối với 137 bản án và quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, đề nghị BHXH thành phố chuyển hồ sơ qua Công an thành phố điều tra, khởi tố hình sự về hành vi nợ đóng, trốn đóng BHXH của NLĐ theo quy định pháp luật. Đồng thời, LĐLĐ thành phố cũng đề nghị Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện về việc chấp hành pháp luật tại DN này.


Tin liên quan

Tranh chấp vì thỏa thuận bảo mật thông tin

Tranh chấp vì thỏa thuận bảo mật thông tin

Dù pháp luật lao động có quy định nhưng việc ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin rất dễ gây tranh chấp khi quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động bị hạn chế

Tranh chấp do thất tín

Lương, thưởng là mối quan tâm hàng đầu của người lao động nên rất dễ dẫn đến tranh chấp lao động tập thể nếu doanh nghiệp thay đổi chính sách đột ngột, nhất là dịp cận Tết

Thiếu rạch ròi gây tranh chấp

Nhiều vụ tranh chấp kéo dài do doanh nghiệp thiếu thiện chí giải quyết quyền lợi của người lao động khi họ nghỉ việc

ngừng hoạt động tư vấn pháp luật Bộ Luật Lao động xử lý nghiêm Công an Thành phố sa thải nhân viên bảo hiểm thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo