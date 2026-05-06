Thời sự Xã hội

Bảng giá đất ở Huế "bỏ sót" nhiều tuyến đường: Lãnh đạo yêu cầu rà soát gấp

Q.Nhật

(NLĐO) - Nhiều tuyến đường ở các khu đô thị, quy hoạch chưa có bảng giá đất khiến cho người dân gặp khó khăn. Lãnh đạo TP Huế ra thời hạn phải hoàn thành.

Ngày 6-5, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, cho biết lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách những tuyến đường chưa có bảng giá đất. Hiện đơn vị tư vấn đang triển khai công việc này.

Bảng giá đất Huế bị bỏ quên nhiều tuyến đường Lãnh đạo yêu cầu hoàn thành gấp - Ảnh 1.

Tại khu đô thị Ecogarden các tuyến đường bên trong chưa có bảng giá đất nên 48 hồ sơ xin "sổ hồng" được nộp từ đầu năm chưa có kết quả.

Theo chỉ đạo, công tác rà soát phải hoàn thành trước ngày 15-5 để tổng hợp, gửi UBND thành phố để trình HĐND TP Huế xem xét điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn.

Trước đó, Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Huế ban hành ngày 25-12-2025 quy định bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều tuyến đường tại các khu quy hoạch, khu đô thị – chủ yếu ở các phường An Cựu, Vỹ Dạ, Thanh Thủy, Thuận Hóa – chưa được đưa vào bảng giá đất.

Việc thiếu cơ sở xác định giá đất khiến cơ quan thuế không thể tính lệ phí trước bạ nhà, đất. Do đó, người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không thể hoàn tất thủ tục, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị tồn đọng kéo dài.

Đại diện dự án khu đô thị Ecogarden ở Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, cho biết hiện bảng giá đất mới chỉ áp dụng cho các tuyến đường Lê Đức Anh và Võ Nguyên Giáp xung quanh dự án. 

Các tuyến đường nội khu vẫn chưa có giá đất, khiến 48 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng từ đầu năm 2026 đến giờ vẫn đang vướng mắc, kéo dài thời gian chưa được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Chủ đầu tư dự án kiến nghị HĐND TP Huế sớm quan tâm, thúc đẩy việc cập nhật, bổ sung bảng giá đất nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, từ ngày 1-1-2026, bảng giá đất được cập nhật hằng năm theo hướng sát với giá thị trường. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng triển khai, nhiều tuyến đường vẫn chưa có giá đất, khiến người dân phải chờ đợi.

Lý giải về nguyên nhân, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết việc xây dựng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 có nhiều thay đổi so với trước đây, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình cập nhật.

Ngoài ra, một số khu quy hoạch, khu đô thị được hình thành từ lâu nhưng chưa bàn giao hạ tầng về địa phương quản lý, nên việc rà soát, đề xuất bổ sung chưa kịp thời khi xây dựng Nghị quyết 54.

Thời gian qua, UBND TP Huế đã tổ chức họp với các sở, ngành liên quan và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp giá đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị để trình HĐND TP Huế xem xét, bổ sung trong thời gian sớm nhất.

Bảng giá đất "bỏ quên" nhiều tuyến đường ở Huế

(NLĐO) - Bốn tháng đã trôi qua, hàng loạt tuyến đường quy hoạch, khu đô thị ở Huế bị sót khi ban hành bảng giá đất năm 2026

TPHCM: Triển khai bảng giá đất lần đầu

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo triển khai Nghị quyết 87/2025 của HĐND TPHCM quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026.

[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM

(NLĐO) - Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất.

