Chưa an tâm với bữa ăn học đường

Trước thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM về việc các trường học dùng suất ăn, thực phẩm từ Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) phải dừng ngay vì nghi vấn thịt heo không an toàn, hàng ngàn phụ huynh đang rất lo lắng về sức khỏe của con mình.

Khó kiểm tra được chất lượng

Trường Tiểu học Tân Quy là một trong số hơn 10 đơn vị trường học ở TP HCM sử dụng suất ăn bán trú và thực phẩm của Sago Food. Sau khi có điều tra, phản ánh trên báo chí, nhiều phụ huynh sững sờ, bàng hoàng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy, cho biết trường có 1.485 học sinh (HS), trong đó 1.139 HS tham gia bán trú. Chi phí suất ăn tại trường là 35.000 đồng/HS bao gồm bữa trưa và bữa xế. Vì không có bếp ăn nên nhà trường đặt suất ăn công nghiệp của bên Sago Food. Theo ông Tuấn, khâu quản lý bữa ăn bán trú ở trường làm rất kỹ. Trường thành lập tổ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú gồm lãnh đạo nhà trường, y tế, tổ trưởng, văn thư, trưởng ban đại diện cha mẹ HS các lớp. Hằng ngày, lúc khoảng 9 giờ 30 phút, tổ kiểm tra sẽ tiếp nhận, kiểm tra suất ăn do Sago Food vận chuyển đến.

Dù vậy, ông Tuấn nói thêm trường cũng chỉ có thể kiểm tra bằng mắt thường như quan sát màu sắc, mùi vị, xem thức ăn có dấu hiệu ôi thiu hay không, chứ không có chuyên môn để xác định nguồn gốc hay mức độ an toàn thực phẩm. Nhà trường không tự chọn mà phụ huynh cùng tham gia lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp. Đầu năm học, sau khi ban đại diện thường trực của trường đi xuống cơ sở, đi khảo sát thực tế cơ sở tại các đơn vị cung cấp, xem hồ sơ năng lực, nắm bắt quy trình và bỏ phiếu để lựa chọn nhà cung cấp.

Sago Food có đầy đủ các giấy chứng nhận từ cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy trình kiểm tra, hồ sơ năng lực. Tháng 10-2025 vừa qua, đoàn kiểm tra Sở An toàn thực phẩm TP HCM cũng kiểm tra công ty này. Cách đây khoảng nửa tháng, cơ quan công an cũng kiểm tra đột xuất, công ty đang chờ kết quả gửi cho trường để trường báo lại với phụ huynh.

Lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục khác ở TP HCM cho biết thực tế khi lựa chọn đối tác cung cấp suất ăn, đơn vị nào cũng phải cung cấp các giấy tờ theo quy định đầy đủ, bên cạnh đó là quy trình giám sát chặt chẽ. Dù vậy, giấy tờ, quy trình đầy đủ vẫn không thể ngăn chặn được gian dối về nguồn gốc thực phẩm.

Cùng là đơn vị sử dụng suất ăn của Sago Food, ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), cho biết sau khi ngừng ngay suất ăn bán trú với Sago Food, trường đang khẩn trương xây dựng phương án đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp mới, đồng thời khẳng định sẽ siết chặt giám sát ở mức cao nhất. Ngoài hồ sơ pháp lý định kỳ, trường sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp toàn bộ chứng từ, hóa đơn đầu vào của thực phẩm hằng ngày hoặc hằng tuần thông qua bản mềm hoặc file dữ liệu. Đây sẽ là điều khoản bắt buộc trong hợp đồng mới để trường có cơ sở pháp lý giám sát chặt chẽ hơn, thay vì chỉ tin tưởng vào các giấy phép chung chung. Trường cũng ưu tiên chọn đơn vị có địa điểm sản xuất gần, khoảng cách vận chuyển dưới 1 giờ để dễ dàng kiểm tra đột xuất.

Việc các trường ngừng tổ chức suất ăn bán trú khiến nhiều phụ huynh phải mang cơm đến cho con vào giữa trưa. Ảnh: HUẾ XUÂN

Khoảng trống về an toàn thực phẩm

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, sở đã nhiều lần ra văn bản nhằm tăng cường quản lý bữa ăn bán trú và vệ sinh trường học. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhà trường phải bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn. Thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định…

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi tất cả cơ sở giáo dục của thành phố về thực hiện rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện bữa ăn học đường. Đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường: Tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. Chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành GD-ĐT thành phố. Các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường, tập trung thực hiện các nội dung: Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Tuy vậy, lãnh đạo một cơ sở giáo dục nhìn nhận bữa ăn bán trú của HS trong thực tế có ít nhất 3 đơn vị quản lý. Sở GD-ĐT quản lý góc độ trường học, Sở An toàn thực phẩm có trách nhiệm quản lý nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị khác quản lý mảng cấp phép kinh doanh…

"Quản lý tầng tầng lớp lớp, được xem là chặt chẽ nhưng còn nhiều khoảng trống. Nhà trường không thể đi vào tận nơi xem quy trình chế biến mỗi ngày, phụ huynh cũng vậy. Chỉ có thể đặt niềm tin. Và chính chỗ niềm tin là nơi dễ bị lợi dụng, qua mặt. Ai cũng hiểu, một suất ăn trị giá 35.000 đồng còn chưa bao gồm ăn xế nhưng trừ các khoản chi phí, chưa kể những khoản chiết khấu khác thì đến HS, bữa ăn có thật sự được tươi, ngon không, chưa kể yếu tố dinh dưỡng" - vị này cho biết.

Phụ huynh vất vả "chạy cơm" Ngày thứ 2 mang cơm trưa cho con, chị Trần Thị Kim Chi (phường Phú Thuận) cảm thấy mệt nhoài. Chị Chi có 2 đứa con, con đầu đang học tại Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, con út học Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng. Mặc dù cả 2 trường đều nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển nhưng chị vẫn phải "chạy đua". "Giờ nghỉ trưa của 2 bé sát nhau. Khi ăn cơm bán trú tại trường, ăn cơm xong là con đi ngủ luôn. Giờ ăn cơm nhà nấu, phải lệ thuộc theo giờ đưa cơm. Mẹ đến trễ là con cũng ăn trễ, cập rập nhiều thứ" - chị Chi nói. Tương tự, chị Minh Tuyết (phường Tân Mỹ) cũng gặp phải tình trạng chạy đua. Bữa cơm trưa của gia đình được nấu xong từ 9 giờ. Chị cẩn thận chia vào 3 hộp nhỏ cho 3 người con, mỗi phần thức ăn kèm thêm trái cây và sữa. 9 giờ 30 phút, chị bắt đầu mang cơm đến trường. Việc nấu ăn chỉ là biện pháp "chữa cháy", không thể kéo dài quá lâu, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của phụ huynh. Đối với những phụ huynh là nhân viên văn phòng thì cuộc chạy đua này còn khó khăn hơn. Họ tranh thủ nghỉ trưa mang cơm hộp cho con. Đưa cơm xong, về đến văn phòng là vào giờ làm, nhiều người không kịp ăn uống hay nghỉ ngơi. H.Xuân

Kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường Sở GD-ĐT TP HCM ngày 30-1 đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM về đề nghị khẩn trương siết chặt kiểm soát các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Sở GD-ĐT đề nghị Sở An toàn thực phẩm kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển, giao nhận tại trường. Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện theo 3 bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm. Kịp thời xử lý và cảnh báo rủi ro, cụ thể: Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ về an toàn thực phẩm, đề nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đồng thời thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan khi cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Đ.Trinh



