Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung

Quang Tám

(NLĐO) - Không chỉ có màu "tím Huế mộng mơ" đoàn tàu di sản còn có khoang ngồi VIP mang phong cách cổ điển, ghế xoay 180 độ và cả gian ẩm thực sống động.

Sáng 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND TP Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung", đồng thời công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 1.

Đoàn tàu di sản có màu tím Huế mộng mơ kết hợp gam màu ghi sáng năng động của TP Đà Nẵng.

Đoàn tàu với diện mạo mới được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo ấn tượng ngay từ khi du khách bước lên tàu. Ngoại thất nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, kết hợp hài hòa cùng gam màu ghi sáng năng động của TP Đà Nẵng. Logo nhận diện màu vàng đồng sang trọng góp phần khẳng định đẳng cấp của một sản phẩm du lịch đường sắt chất lượng cao.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 2.

Màu tím Huế mộng mơ.

Không chỉ thay đổi diện mạo, trải nghiệm trên tàu cũng được nâng cấp toàn diện. Đoàn tàu gồm 12 toa xe, toàn bộ ghế đã được thay mới với khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách luôn ngồi thuận chiều tàu chạy, thoải mái ngắm cảnh suốt hành trình.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 3.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế trò chuyện với du khách trải nghiệm trên con tàu di sản.

Điểm nhấn đặc biệt là toa VIP 32 chỗ, mang phong cách hoài cổ, tái hiện không gian cung đình Huế sang trọng. Tại đây, hành khách có thể ngồi bên những dãy bàn uốn lượn dọc cửa sổ, nhâm nhi cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 4.

Toa xe cộng đồng, nơi du khách trải nghiệm văn hóa sống động.

Bên cạnh đó, toa xe cộng đồng được thiết kế như một không gian trải nghiệm văn hóa sống động. Tại đây, hành khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, khám phá sản phẩm đặc trưng và tham gia các hoạt động giao lưu ngay trên tàu. Họa tiết trang trí sử dụng hình ảnh ngói âm dương cổ kính của cố đô Huế, đèn lồng phố cổ Hội An, được thể hiện tinh xảo qua nghệ thuật cẩn khảm xà cừ và gốm xanh lam, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa nghệ thuật.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 5.

Điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP với 32 chỗ, được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Hành khách được tùy chọn combo đồ uống, bánh ngọt và khăn ướt với trị giá 35.000 đồng/người.

"Chúng tôi lựa chọn 2 di sản tiêu biểu cố đô Huế và phố cổ Hội An là ý tưởng thiết kế chủ đạo xuyên suốt, mục tiêu hướng tới sự lịch thiệp, sang trọng để phục vụ du khách trong nước và khách du lịch quốc tế" - ngành đường sắt thông tin.

Về công nghệ, toàn bộ các toa xe được trang bị hệ thống đèn LED, âm thanh chất lượng cao và màn hình LCD cung cấp thông tin hành trình, phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách.

Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung - Ảnh 6.

Giá vé tàu di sản khoảng từ 180.000 – 400.000 đồng ở thời điểm đầu tuần, cuối tuần khoảng từ 220.000 – 500.000 đồng/vé.

Cũng tại sự kiện, việc Ga Huế chính thức được công nhận là điểm du lịch đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa nhà ga không chỉ là nơi trung chuyển mà còn trở thành một điểm đến trải nghiệm mang đậm giá trị lịch sử và kiến trúc. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách, kích thích nhu cầu đi tàu và nâng cao vị thế ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với hơn 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối. Ngành đường sắt cũng đã liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành tại Huế và Đà Nẵng để phát triển sản phẩm, thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Đáng chú ý, sản phẩm này đã lọt "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024", khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành đường sắt trong việc phát triển du lịch trải nghiệm gắn với di sản miền Trung.


Tin liên quan

Đoàn tàu di sản độc đáo

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch biểu tượng, kết nối văn hóa và di sản của thủ đô với vùng Kinh Bắc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo