Bất ngờ với giao diện "tím Huế mộng mơ" của đoàn tàu di sản miền Trung

Sáng 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với UBND TP Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung", đồng thời công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Đoàn tàu với diện mạo mới được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo ấn tượng ngay từ khi du khách bước lên tàu. Ngoại thất nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, kết hợp hài hòa cùng gam màu ghi sáng năng động của TP Đà Nẵng. Logo nhận diện màu vàng đồng sang trọng góp phần khẳng định đẳng cấp của một sản phẩm du lịch đường sắt chất lượng cao.



Không chỉ thay đổi diện mạo, trải nghiệm trên tàu cũng được nâng cấp toàn diện. Đoàn tàu gồm 12 toa xe, toàn bộ ghế đã được thay mới với khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách luôn ngồi thuận chiều tàu chạy, thoải mái ngắm cảnh suốt hành trình.

Điểm nhấn đặc biệt là toa VIP 32 chỗ, mang phong cách hoài cổ, tái hiện không gian cung đình Huế sang trọng. Tại đây, hành khách có thể ngồi bên những dãy bàn uốn lượn dọc cửa sổ, nhâm nhi cà phê, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Bên cạnh đó, toa xe cộng đồng được thiết kế như một không gian trải nghiệm văn hóa sống động. Tại đây, hành khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, khám phá sản phẩm đặc trưng và tham gia các hoạt động giao lưu ngay trên tàu. Họa tiết trang trí sử dụng hình ảnh ngói âm dương cổ kính của cố đô Huế, đèn lồng phố cổ Hội An, được thể hiện tinh xảo qua nghệ thuật cẩn khảm xà cừ và gốm xanh lam, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa nghệ thuật.

Hành khách được tùy chọn combo đồ uống, bánh ngọt và khăn ướt với trị giá 35.000 đồng/người.

"Chúng tôi lựa chọn 2 di sản tiêu biểu cố đô Huế và phố cổ Hội An là ý tưởng thiết kế chủ đạo xuyên suốt, mục tiêu hướng tới sự lịch thiệp, sang trọng để phục vụ du khách trong nước và khách du lịch quốc tế" - ngành đường sắt thông tin.

Về công nghệ, toàn bộ các toa xe được trang bị hệ thống đèn LED, âm thanh chất lượng cao và màn hình LCD cung cấp thông tin hành trình, phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách.

Giá vé tàu di sản khoảng từ 180.000 – 400.000 đồng ở thời điểm đầu tuần, cuối tuần khoảng từ 220.000 – 500.000 đồng/vé.

Cũng tại sự kiện, việc Ga Huế chính thức được công nhận là điểm du lịch đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa nhà ga không chỉ là nơi trung chuyển mà còn trở thành một điểm đến trải nghiệm mang đậm giá trị lịch sử và kiến trúc. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm du khách, kích thích nhu cầu đi tàu và nâng cao vị thế ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với hơn 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối. Ngành đường sắt cũng đã liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành tại Huế và Đà Nẵng để phát triển sản phẩm, thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Đáng chú ý, sản phẩm này đã lọt "Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024", khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành đường sắt trong việc phát triển du lịch trải nghiệm gắn với di sản miền Trung.



