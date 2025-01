Thiếu nhân lực có kinh nghiệm

Dựa trên các số liệu từ nền tảng tuyển dụng IT TopDev, thị trường lao động công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, nhất là những nhân sự chất lượng cao.

Trong năm 2024, Việt Nam cần khoảng 500.000 nhân sự IT, nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng được gần 300.000 người. Xu hướng tuyển dụng trong lĩnh vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, đặc biệt là các vị trí đòi hỏi trình độ cao như kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên và lập trình viên.

Hơn 55% doanh nghiệp cũng nhận định, vấn đề không nằm ở nguồn cung nhân lực mà ở việc thiếu hụt những ứng viên có kỹ năng chuyên môn cao. Đồng thời, gần 50% doanh nghiệp gặp khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt từ các tập đoàn công nghệ lớn hoặc các start-up với chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Bên cạnh đó, 37% doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về việc giữ chân nhân tài khi thị trường lao động mang đến quá nhiều lựa chọn cho họ.

Ngành IT sẽ tiếp tục thuộc nhóm thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong năm 2025

Theo báo cáo về xu hướng tuyển dụng 2024 - 2025 của nền tảng TopCV, dựa trên khảo sát hơn 3.000 doanh nghiệp và phân tích 300.000 tin tuyển dụng, ngành IT sẽ tiếp tục thuộc nhóm thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong năm nay. Đặc biệt, nhu cầu cao tập trung các ứng viên có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm, trong khi nguồn cung chất lượng vẫn là bài toán nan giải.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra xu hướng đáng chú ý. Khi AI có khả năng thay thế các công việc cơ bản, 63% người lao động được khảo sát cho rằng họ cần rèn luyện thêm những kỹ năng mềm mà AI khó sao chép để đảm bảo vị trí của mình không bị đe dọa.

Một yếu tố đặc thù khác của thị trường lao động IT tại Việt Nam là yêu cầu về tiếng Anh. Theo một chuyên gia trong ngành, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT có khả năng ngoại ngữ tăng đều khoảng 35% mỗi năm. Điều này cho thấy, việc thông thạo ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn đối với ứng viên IT trong mắt nhà tuyển dụng.

Thu nhập luôn ở mức tốt

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, hầu hết doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực đều buộc phải tối ưu hóa chi phí nhân sự. Tuy nhiên, so với các ngành khác, mức lương trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn duy trì ở mức cao.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hà Nội, trong những tháng cuối năm 2024, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng mạnh do các doanh nghiệp đẩy nhanh sản xuất - kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường vào các dịp lễ, Tết.

Các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên gia AI và kỹ sư an ninh mạng tiếp tục dẫn đầu về nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ.

Ngành công nghệ thông tin vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thu nhập, với mức lương trung bình từ 20 - 35 triệu đồng/tháng

Ngành IT vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thu nhập, với mức lương trung bình từ 20 - 35 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các vị trí như chuyên gia AI, kỹ sư an ninh mạng và nhà phát triển phần mềm thường được trả lương cao hơn so với mặt bằng chung.

Có thể thấy, mức thu nhập trong ngành IT tăng đáng kể khi người lao động sở hữu nhiều năm kinh nghiệm và gắn bó lâu dài. Ngoài ra, một số vị trí còn có cơ hội nhận thêm các khoản thưởng lớn, như thưởng dự án hoặc thưởng hiệu suất làm việc, tạo động lực và thu hút nhân tài.

Thưởng Tết nằm top đầu

Ngành điện tử - IT vẫn nằm trong nhóm có mức thưởng cao nhất vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại TP HCM. Thông tin này được ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương và BHXH (Sở LĐ-TB-XH TP), chia sẻ.

Theo đó, qua tổng hợp thông tin tại 1.570 phiếu khảo sát của doanh nghiệp về kế hoạch thưởng Tết năm 2025 cho thấy, ngành điện tử - IT vẫn nằm trong nhóm có mức thưởng cao nhất. Nhóm này bao gồm các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, phát triển phần mềm, thương mại… Tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại TP HCM khoảng 12,7 triệu đồng/tháng, cao hơn năm ngoái. Mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), với 1,908 tỉ đồng. Mức thưởng thấp nhất (bình quân) là 5,9 triệu đồng.

Ngành IT nằm trong top đầu ngành thưởng Tết cao tại TP HCM năm 2025

Có thể thấy, ngành IT vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thu nhập. khảo sát của TopDev, các mức thưởng ngành IT hấp dẫn nhất nằm trong top 5 còn lại theo thứ tự gồm: thưởng 2 tháng lương, thưởng 1 tháng lương cùng thưởng cam kết khi tuyển dụng, thưởng Noel cùng thưởng Tết Dương lịch và thưởng Tết, thưởng 1 tháng lương cùng thưởng theo năng suất. ‏

‏Nhìn chung cả thị trường IT, 1 tháng lương là mức thưởng Tết trung bình dành cho các lập trình viên, không xét vị trí quản lý. Trong khi đó, mức lương trung bình mà các nhà tuyển dụng đang sẵn sàng trả cho các lập trình viên có kinh nghiệm là 1.329 USD (khoảng 30 triệu đồng) mỗi tháng.‏

‏Đối chiếu theo số liệu này, mức thưởng Tết trung bình cho các lập trình viên có kinh nghiệm ước khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, với mức "hấp dẫn nhất" là 6 tháng lương, ước khoảng 180 triệu đồng, không xét vị trí quản lý.