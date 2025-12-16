Bí mật trong quán cà phê K+68 bị công an phanh phui

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền (TP Huế) bắt quả tang 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền.

Hiện trường nơi nhóm 18 đối tượng tổ chức sát phạt bằng hình thức xóc dĩa bị công an ập vào bắt quả tang.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đan Điền tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68 tại thôn Đức Trọng, xã Đan Điền, do đối tượng Nguyễn Hữu Hùng (SN1992; trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 đối tượng bao gồm nhiều nam và nữ, đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an đã thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



