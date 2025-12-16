HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bí mật trong quán cà phê K+68 bị công an phanh phui

Q.Nhật

(NLĐO) - Công an kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68 và bắt quả tang nhóm 18 đối tượng đang làm chuyện phi pháp, thu giữ tang vật 127 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền (TP Huế) bắt quả tang 18 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi nhóm 18 đối tượng tổ chức sát phạt bằng hình thức xóc dĩa bị công an ập vào bắt quả tang.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đan Điền tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê K+68 tại thôn Đức Trọng, xã Đan Điền, do đối tượng Nguyễn Hữu Hùng (SN1992; trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 đối tượng bao gồm nhiều nam và nữ, đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an đã thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.


Tin liên quan

Tò mò, muốn thử vận may, nam thanh niên 18 tuổi bị khởi tố về tội đánh bạc

Tò mò, muốn thử vận may, nam thanh niên 18 tuổi bị khởi tố về tội đánh bạc

(NLĐO)- Tò mò, muốn thử vận may, Phương tải ứng dụng về điện thoại, tham gia đánh bạc trực tuyến nhiều lần

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bị tuyên phạt 100 triệu đồng

(NLĐO)- Đánh bạc một lần với 2.600 USD và thua 200 USD, ca sĩ Vũ Hà bị Toà tuyên phạt tiền 100 triệu đồng.

Công an Tây Ninh "đột kích" căn nhà hoang, tóm gọn 43 đối tượng đánh bạc

(NLĐO)- Đối tượng cầm đầu trong vụ công an vây bắt 43 đối tượng trong căn nhà hoang ở Tây Ninh được xác định là Phan Thành Trương.

