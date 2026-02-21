Mấy ngày Tết, tôi ăn nhiều bánh chưng, thịt kho trứng, giò chả… Mới vài ngày Tết đã tăng lên 2 kg. Bác sĩ cho biết cách nào để trở về cân nặng như trước? (Cao Thị Bảo Ngọc, ngụ TPHCM)

BS.CKI Trần Quý, Phòng khám MedFit (TPHCM), trả lời:

Sau Tết, nhiều chị em bước lên cân và thấy tăng nhẹ 1–2kg. Đây là thay đổi rất thường gặp và hoàn toàn có thể cải thiện. Những ngày sum họp, thưởng thức món ngon bên gia đình chính là niềm vui trọn vẹn của dịp đầu năm, vì vậy không cần quá lo lắng khi cân nặng nhích lên đôi chút.

Sau những ngày Tết nghỉ ngơi và sinh hoạt thoải mái hơn thường lệ, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu vận động lại một cách nhẹ nhàng

Trong những ngày Tết, việc dùng nhiều món giàu tinh bột và đậm vị hơn thường lệ có thể khiến cơ thể giữ nước nhẹ, làm cân nặng tăng tạm thời. Khi quay lại nhịp sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng và vận động đều đặn, cơ thể sẽ dần ổn định và cân nặng cũng trở về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Thay vì lo lắng, đây là thời điểm thích hợp để cơ thể được khởi động lại nhẹ nhàng. Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn theo hướng cân bằng bằng cách giảm bớt đồ ngọt, nếp, món nhiều mỡ, tăng rau xanh, trái cây ít ngọt, ưu tiên đạm nạc như cá, ức gà, đậu hũ. Tinh bột vẫn nên duy trì ở mức vừa phải để bảo đảm năng lượng cho hoạt động và công việc đầu năm.

Chỉ cần 30–45 phút mỗi ngày với đi bộ nhanh, đạp xe, yoga hoặc tập gym cường độ vừa phải cũng đủ giúp cơ thể kích hoạt lại quá trình chuyển hóa, tăng săn chắc và cải thiện năng lượng tích cực cho ngày mới.

Bên cạnh đó, việc đưa giấc ngủ trở lại nhịp sinh học ổn định cũng rất quan trọng. Dịp Tết giờ giấc có thể thay đổi nhiều hơn bình thường, vì vậy hãy tập ngủ đúng giờ, bảo đảm 7–8 tiếng mỗi đêm để cơ thể được phục hồi trọn vẹn. Khi ngủ đủ và sâu giấc, nội tiết được cân bằng, cảm giác thèm ăn ổn định hơn và quá trình kiểm soát cân nặng cũng diễn ra thuận lợi hơn.

Song song đó, nên duy trì uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày, kết hợp điều chỉnh lượng muối hợp lý, sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng tự nhiên sau những ngày sum vầy.

Thông thường, khi áp dụng đều đặn các nguyên tắc này, mức tăng 1–2kg sau Tết có thể cải thiện trong vài tuần mà không cần ăn kiêng quá khắt khe. Với người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu, việc điều chỉnh cân nặng nên được cá nhân hóa để phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tết là dịp để tận hưởng và kết nối. Sau những ngày vui trọn vẹn, việc chăm sóc lại cơ thể một cách khoa học chính là món quà đầu năm dành cho chính mình. Khi cơ thể khỏe mạnh và được nuôi dưỡng đúng cách, vóc dáng sẽ dần cân đối, thần sắc rạng rỡ và năng lượng tích cực sẽ đồng hành suốt cả năm.