Sức khỏe

Nôn nóng giảm cân đón Tết, nhiều chị em hụt hơi, ngất xỉu

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)-Giảm cân quá nhanh bằng cách cắt ăn kéo dài, đặc biệt khi kết hợp sản phẩm không kiểm soát, có thể làm rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tim mạch

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao rõ rệt. Nhiều chị em mong muốn có vóc dáng thon gọn làn da đẹp chỉ trong thời gian rất ngắn để kịp chụp ảnh du xuân gặp gỡ gia đình và bạn bè. Chính tâm lý nôn nóng này đã dẫn đến nhiều kiểu làm đẹp gây hại để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe.

Mới đây, Phòng khám MedFit (TPHCM) tiếp nhận chị T.N.L (21 tuổi) muốn siết dáng nhanh nên đột ngột ăn rất ít trong nhiều ngày liên tục. Bữa sáng gần như bỏ hẳn, bữa trưa chỉ ăn vài miếng rau hoặc trái cây, bữa tối uống nước để cầm chừng. Song song đó, chị dùng thêm một sản phẩm hỗ trợ giảm cân được giới thiệu qua truyền miệng trên mạng xã hội, không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc và thành phần. Những ngày đầu, cân nặng giảm khá nhanh. Con số trên cân xuống liên tục khiến chị nghĩ cơ thể đang đi đúng hướng.

Nôn nóng giảm cân đón Tết, nhiều chị hụt hơi, ngất xỉu - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn giảm cân cho chị T.N.L

Thế rồi, sau khoảng hai tuần, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu bất ổn. Ban đầu là chóng mặt khi đứng lên, cảm giác mệt lả dù không làm việc nặng. Sau đó, xuất hiện hồi hộp tim đập nhanh, tay chân bủn rủn, rối loạn tiêu hóa và mất ngủ, có lúc chỉ đi vài bậc cầu thang đã thấy hụt hơi.

Khi đến kiểm tra, bác sĩ ghi nhận tình trạng mất nước rõ rệt kèm rối loạn điện giải, huyết áp tụt và suy kiệt. Chị được tư vấn đến bệnh viện theo dõi sát, bù dịch và điều chỉnh điện giải để ổn định các chỉ số. Bác sĩ cũng giải thích rằng giảm cân quá nhanh bằng cách cắt ăn kéo dài, đặc biệt khi kết hợp sản phẩm không kiểm soát, có thể làm rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tim mạch. Nếu phát hiện muộn, nguy cơ trở nặng hoàn toàn có thể xảy ra.

BSCKI Trần Quý, Phòng khám MedFit, cho biết giảm cân cấp tốc thường khiến cơ thể mất nước nhanh mất khối cơ và làm rối loạn chuyển hóa. Các cơ quan như tim gan thận phải hoạt động quá mức trong khi nguồn năng lượng cung cấp không đủ. Lâu dài tình trạng này làm tăng nguy cơ loạn nhịp tim suy thận rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch. Đặc biệt với người có bệnh nền tim mạch hoặc đái tháo đường nguy cơ biến chứng càng cao.

"Làm đẹp an toàn cần dựa trên nguyên tắc khoa học và cá nhân hóa. Giảm cân hay cải thiện vóc dáng cần thời gian đủ để cơ thể thích nghi thông qua chế độ ăn cân bằng vận động phù hợp và theo dõi chỉ số cơ thể. Các chỉ định y khoa cần được thực hiện khi có ý kiến chuyên môn đánh giá sức khỏe tổng quát, tư vấn"-BS Quý nhấn mạnh.

Ăn uống đủ chất, vận động phù hợp

Tết cần dáng xinh để lên hình thật đẹp là điều ai cũng mong muốn nhưng đẹp nhanh không nên là cái giá phải trả bằng sức khỏe. Giảm cân an toàn luôn đi cùng lộ trình, ăn uống đủ chất, vận động phù hợp và theo dõi chỉ số cơ thể đều đặn. Khi cơ thể khỏe, sắc vóc mới thật sự rạng rỡ, năng lượng mới đủ đầy để tận hưởng trọn vẹn những ngày đầu năm.


