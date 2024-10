DatVietVAC nhận bằng khen của Bộ VHTT và DL tại Đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024

"Anh trai say hi" - hiện tượng văn hóa âm nhạc tạo ảnh hưởng lớn năm 2024, được yêu thích từ Nam ra Bắc và lan tỏa ra toàn thế giới. Chương trình thành công trong việc tạo nên xu hướng mới về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn - đề cao sự tự do sáng tạo, bứt phá, nhưng vẫn mang đậm niềm tự hào dân tộc và văn hóa Việt.

"Anh trai say hi" Concert 2024 đã chứng tỏ sức hút "khủng" với khán giả phủ kín khán đài Đêm 2 Concert diễn ra tối 19-10 tại Vạn Phúc City (TP HCM, TP Thủ Đức). Tại sự kiện, DatVietVAC đơn vị đứng sau thành công của "Anh trai say hi" vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ghi nhận thành tích xuất sắc đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2019-2024.

"Anh trai say hi" vinh dự nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với những màn trình diễn sôi động, những tiết mục bất ngờ và phần giao lưu đầy mảng miếng, khép lại trọn vẹn chuỗi concert tại TP HCM.

Fan vỡ òa khi các "Anh trai" hát ca khúc mới "Say hi never say goodbye" và hẹn khán giả vào Đêm 3 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội vào ngày 7-12 sắp tới.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC trong hành trình thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa quốc gia nói chung, đóng góp vào công cuộc quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập.

Không khí đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024 dậy sóng khi các "Anh trai" bất ngờ tặng hoa hồng và thả tim bày tỏ tình yêu gửi đến các khán giả tham gia concert, cùng chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10.



Một lần nữa, "Anh trai say hi" Concert 2024 làm nên lịch sử khi khán giả phủ kín khán đài Đêm 2 Concert, đánh dấu "Anh trai say hi" là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên tính tới thời điểm hiện tại chuỗi concert "cháy vé".

Xuyên suốt hơn 3 giờ, dàn Anh trai "cân" cả nhảy, hát, rap chiêu đãi khán giả bằng loạt sân khấu bùng nổ, kết hợp vũ đạo điêu luyện và những màn giao lưu hài hước, đem đến những trải nghiệm khó quên.

Khán giả thuộc lòng từng bài hát và hát theo không sót mội lời. Thậm chí có những bài hát MC Trấn Thành và các "Anh trai" chưa giới thiệu tên ca khúc, chỉ úp mở vài gợi ý mà dưới khán đài khán giả đã biết rõ tường tận và bắt nhịp hát lên.

Nhiều tiết mục trong chương trình, pháo hoa được lồng ghép vào tạo nên điểm nhấn và đẩy cảm xúc của khán giả lên cao. 4 khinh khí cầu có chữ TP HCM được thả lên không trung tại địa điểm tổ chức concert, cùng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Nếu như Đêm 1 Concert đã mở màn ca khúc chủ đề "The Stars" sôi động và bùng nổ, thì tiết mục "Anh trai nước Việt" mở màn Đêm 2 đã đưa khán giả đến với những trải nghiệm khác biệt, có ý nghĩa không chỉ về mặt giải trí mà còn về mặt tinh thần. Bài hát mang âm hưởng hào hùng, được dàn dựng hoành tráng, dàn "Anh trai" và khán giả đã cùng nhau chia sẻ và lan tỏa lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương đất nước bằng âm nhạc.

Một thế hệ ca sĩ mới trở thành thần tượng của khán giả trẻ, họ luôn nỗ lực để xứng đáng với sự đón nhận

Đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024 có 1.000 sinh viên được BTC tặng vé từ Đêm 1, thông qua Hội Sinh Viên Việt Nam TP HCM.

Đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024 ngoài những tiết mục đã khuấy đảo sân khấu như trong đêm đầu tiên: "Ngáo ngơ", "Kim phút kim giờ", "Đều là của em", "I'm thinking about you", "Tình đầu quá chén", "Sao hạng A", "I.C.O.N", "Ngân nga" …, còn có thêm những tiết mục lần đầu trình diễn đáp ứng sự mong đợi của fan, như: "Sóng vỗ vỡ bờ", "Chân thành", "Đầu đội sừng", "Hít Drama", "You"…

Sân khấu được thiết kế hoành tráng, âm thanh đạt chuẩn, tạo không gian âm nhạc sôi động cuốn hút khán giả theo từng ca khúc

Tiết mục "LAVIU" lần đầu được trình diễn trên sân khấu live concert với đội hình 7 Anh trai: Wean, Hải Đăng Doo, HURRYKNG, Dương Domic, JSOL, Erik, Hùng Huỳnh trong đó có thêm verse rap mới của Hải Đăng Doo.

Giữa biển lightstick sáng rực, hàng vạn khán giả hòa giọng hát theo từng bài hát góp phần biến Đêm 2 "Anh trai say hi" Concert 2024 trở thành một trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo không chỉ cho người xem mà cho cả các "Anh trai" đứng trên sân khấu.



HIEUTHUHAI, RHYDER, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD, Dương Domic… bày tỏ niềm xúc động khi cảm nhận được sự hòa hợp và chia sẻ cảm xúc chung từ khán giả trong từng tiết mục trình diễn.



Với bề dày 30 năm, sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn hùng hậu, luôn chủ động nắm bắt và kiến tạo xu thế văn hóa giải trí cho công chúng, trong giai đoạn 2019-2024, DatVietVAC liên tục đầu tư sản xuất những chương trình âm nhạc quy mô, dàn dựng công phu về nghệ thuật biểu diễn tạo nên nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mới mẻ, đỉnh cao dành cho công chúng như "Anh trai say hi", "Rap Việt", "Our song Vietnam - Bài hát của chúng ta", "The Masked singer Vietnam - Ca sĩ Mặt nạ"...