HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cách đi bộ giúp không mập trở lại sau khi giảm cân

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị Châu Âu về Béo phì năm 2026 đã chỉ ra cách đơn giản để người thừa cân, béo phì duy trì thành quả giảm cân

"Khoảng 80% người thừa cân hoặc béo phì sau khi giảm cân ban đầu thường tăng cân trở lại một phần hoặc toàn bộ trong vòng 3-5 năm" - GS Marwan El Ghoch từ Đại học Modena và Reggio Emilia (Ý), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Vì vậy, các tác giả cho rằng thách thức lớn nhất trong việc giảm cân là duy trì thành quả đó. Có một tin tốt: Đi bộ, một bài tập cực kỳ đơn giản, sẽ mang lại hiệu quả.

Cách đi bộ giúp không mập lên trở lại sau khi giảm cân - Ảnh 1.

Đi bộ với số bước vừa đủ sẽ giúp bạn duy trì thành quả giảm cân hiệu quả - Ảnh: SCITECH DAILY

Theo News Medical, đi bộ thường không phải là giải pháp tối ưu dành cho những người muốn giảm cân nhanh và rõ rệt. Tuy nhiên đối với những trường hợp chỉ cần duy trì cân nặng sau khi đã giảm thành công, đó là lựa chọn tốt.

GS El Ghoch và các cộng sự từ Ý - Lebanon đã tiến hành một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu hiện có để tìm hiểu thêm.

14 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên đã được đưa vào phân tích, liên quan đến hơn 3.700 người bị thừa cân - béo phì ở Anh, Mỹ, Úc và Nhật Bản.

Trong số đó, gần 2.000 người tham gia vào các chương trình thay đổi lối sống, số còn lại chỉ ăn kiêng.

Các chương trình thay đổi lối sống bao gồm các khuyến nghị về chế độ ăn uống và lời khuyên nên đi bộ nhiều hơn, đếm số bước đi.

Số bước đi hàng ngày được đo vào đầu các thử nghiệm, vào cuối giai đoạn giảm cân (thời gian trung bình là 7,9 tháng) và vào cuối giai đoạn duy trì cân nặng (thời gian trung bình là 10,3 tháng).

Kết quả cho thấy những người có thể đạt số bước đi bộ hàng ngày lên tới 8.500 vào cuối giai đoạn giảm cân và tiếp tục mức tập luyện này trong suốt giai đoạn duy trì cân nặng - tức thời gian chế độ ăn uống không còn quá kiêng khem, chỉ giữ ở mức vừa phải - sẽ bảo vệ được thành quả giảm cân lâu dài.

Đây là một tin tốt, bởi đi bộ là một bài tập dễ thực hiện, hầu như không tốn chi phí và phù hợp với phần lớn mọi người.

Tin liên quan

Đi bộ xuống cầu thang mang lại hiệu quả bất ngờ

Đi bộ xuống cầu thang mang lại hiệu quả bất ngờ

(NLĐO) - Theo một nghiên cứu mới, một số dạng bài tập bị lầm tưởng là nhẹ và ít hiệu quả như đi bộ xuống cầu thang, hạ tạ... lại có giá trị bất ngờ.

Đi bộ bao nhiêu bước ở tuổi 72 để thọ thêm 10 năm?

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên việc đi bộ của 13.600 người Mỹ đã chỉ ra những cột mốc "dễ chịu" hơn suy nghĩ thông thường để giữ sức khỏe.

Đi bộ 10 phút, ban đêm bạn sẽ cảm thấy điều bất ngờ này

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra giá trị bất ngờ của các khoảng vận động ngắn, nhẹ nhàng như vài phút đi bộ hay đứng lên nghỉ giải lao.

tập luyện giảm cân đi bộ tăng cân trở lại mập lên trở lại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo