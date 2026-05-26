Giải trí

Chân dung Á vương 1 Lâm Thoại Anh: Chàng trai Ê Đê và khát vọng quảng bá du lịch Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 và hành trình lan tỏa vẻ đẹp Tây Nguyên.

Giữa dàn thí sinh nổi bật của Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Lâm Thoại Anh ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nam tính, phong thái tự tin cùng câu chuyện văn hóa mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt nam tính, góc cạnh, Lâm Thoại Anh (sinh năm 2001) nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất tại cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình sáng sân khấu, chàng trai đến từ Đắk Lắk còn chinh phục khán giả bởi câu chuyện văn hóa mang đậm hơi thở Tây Nguyên.

Ngay từ những vòng đầu, Thoại Anh đã liên tục được gọi tên trong nhiều phần thi phụ quan trọng như Best In Swimsuit, Best Talent, Best In Tourism, Best Face. Phong độ ổn định cùng hình ảnh chỉn chu giúp anh trở thành ứng viên sáng giá trước khi chính thức được xướng tên ở ngôi vị Á vương 1.

Ở Thoại Anh toát lên vẻ đẹp hiện đại pha chút phong trần. Gương mặt sắc nét với đôi lông mày đậm, sống mũi cao và ánh mắt có chiều sâu giúp anh dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Khi diện suit, nam Á vương mang hình ảnh lịch lãm, trưởng thành, trong khi khoác lên mình những bộ cánh đời thường, anh lại tạo cảm giác cá tính, gần gũi nhưng đậm chất fashionista.

Không chỉ sở hữu visual nổi bật, Thoại Anh còn gây thiện cảm nhờ vóc dáng cân đối, body săn chắc và phong thái trình diễn tự tin. Những bước catwalk chắc chắn cùng thần thái điềm tĩnh giúp anh luôn nổi bật trên sân khấu.

Ít ai biết rằng trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thoại Anh đã hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và xây dựng hình ảnh cá nhân. Công việc photographer giúp anh có góc nhìn thẩm mỹ tốt hơn về thời trang, ánh sáng và cách thể hiện trước ống kính. Bên cạnh đó, nam Á vương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng để học hỏi thêm kỹ năng sống.

Lâm Thoại Anh muốn mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng của Lâm Thoại Anh chính là việc anh là một người con của dân tộc Ê Đê. Với anh, cuộc thi không đơn thuần là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với khán giả.

"Tôi muốn dùng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và những điểm đến của Việt Nam đến với nhiều người hơn" - Thoại Anh chia sẻ.

Nhắc về khoảnh khắc trở thành Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026, Lâm Thoại Anh cho biết anh đã thực sự bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu. Đó là cảm xúc pha trộn giữa hồi hộp, tự hào và hạnh phúc sau một hành trình nhiều nỗ lực.

Theo Thoại Anh, sự cố gắng, tinh thần học hỏi và nguồn năng lượng tích cực chính là yếu tố giúp anh đạt được kết quả hôm nay. Trước cuộc thi, anh dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, hình thể cũng như tìm hiểu thêm về du lịch và văn hóa Việt Nam.

Sau danh hiệu Á vương 1 Hoa hậu - Nam vương du lịch Việt Nam 2026, chàng trai Đắk Lắk cho biết anh muốn tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời ấp ủ nhiều dự án liên quan đến du lịch và truyền thông. Anh cũng không giấu tham vọng chinh chiến quốc tế. Anh cho biết sẽ chuẩn bị kỹ hơn về ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn cũng như kiến thức văn hóa để mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.


