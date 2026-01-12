HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chặng nghỉ đông ấn tượng của bóng đá Anh

Đào Tùng

Giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ dịp cuối tuần để nhường chỗ cho loạt trận vòng 3 FA Cup nhưng sân cỏ nước Anh vẫn lên cơn sốt với màn trình diễn của các "ông lớn".

FA Cup tiếp tục cho thấy vì sao giải đấu lâu đời nhất thế giới này vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn giữa vô vàn sự kiện bóng đá hàng đầu. Trong khi nhiều đội bóng hạng dưới tận hưởng các khoảnh khắc lịch sử, không ít "đại gia" Ngoại hạng Anh lại rơi vào cảnh khủng hoảng, rối ren đến tận cùng.

Các đội bóng "ốc tiêu" viết nên cổ tích

Cú sốc lớn nhất vòng 3 FA Cup gọi tên Macclesfield, khi đội bóng đang chơi ở Giải Hạng sáu (National League North) này bất ngờ quật ngã Crystal Palace - nhà vô địch FA Cup mùa trước. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, Macclesfield thi đấu đầy kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng triệt để sai sót của Palace để giành chiến thắng.

Thất bại này không chỉ khiến Palace sớm dừng bước, mà còn đặt dấu hỏi lớn về động lực và bản lĩnh của đội bóng vừa bước lên đỉnh vinh quang FA Cup. Từ vị thế nhà vua, Palace trở thành nạn nhân của một trong những cú địa chấn lớn nhất lịch sử giải đấu.

Nếu Macclesfield tạo ra bất ngờ thì Wrexham lại cho thấy họ xứng đáng với danh xưng "hiện tượng FA Cup". Đội bóng Xứ Wales đã đánh bại Nottingham Forest, đại diện Premier League, bằng lối chơi giàu năng lượng và tổ chức chặt chẽ.

Chặng nghỉ đông ấn tượng của bóng đá Anh - Ảnh 1.

“Hiệu ứng tướng mới” mang lại kết quả khả quan cho Chelsea sau chuỗi trận tệ hại. Ảnh: CHELSEA FC

Forest cầm bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm, trong khi Wrexham tỏ ra sắc sảo ở những pha phản công. Chiến thắng này giúp Wrexham tiếp tục hành trình mơ mộng tại FA Cup, còn Forest chuẩn bị quay lại Premier League với nỗi lo về phong độ và tinh thần thi đấu.

Tình cảnh trái ngược của 2 đội bóng London

Sau chuỗi trận tệ hại ở Giải Ngoại hạng Anh, Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi bị loại sớm ở vòng 3 FA Cup, đánh rơi một trong những cơ hội khả dĩ để tìm kiếm danh hiệu. 13 lần xuất trận gần nhất trên mọi đấu trường, Tottenham chỉ thắng được 3, còn lại toàn hòa và thua. Cục diện này càng đẩy HLV Thomas Frank lún sâu vào tình cảnh nguy hiểm.

Tottenham thi đấu thiếu ý tưởng, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, còn hàng công tỏ ra vô hại. Áp lực từ CĐV và truyền thông vì thế gia tăng mạnh mẽ, trong bối cảnh Spurs vẫn chưa cho thấy sự ổn định tại Premier League. FA Cup từng được xem là cứu cánh cho Tottenham và khi cánh cửa đó khép lại, tương lai của Thomas Frank cũng trở nên mờ mịt hơn.

Trái ngược với đối thủ cùng thành phố, Chelsea tìm thấy tín hiệu tích cực dưới thời "tướng" mới. Chiến thắng ngay trên sân Charlton tại vòng 3 FA Cup là màn chào sân ấn tượng của HLV vừa nhậm chức Liam Rosenior.

Chelsea chưa thực sự bùng nổ nhưng sự cải thiện về tổ chức lối chơi, tinh thần và kỷ luật là điều dễ nhận thấy. Với Rosenior, FA Cup có thể trở thành bàn đạp tâm lý quan trọng để ông từng bước ổn định trong phòng thay đồ và tạo đà cho giai đoạn còn lại của mùa giải.

Man City trút giận

Trong khi nhiều ông lớn chật vật, Man City lại biến FA Cup thành sân khấu thị uy sức mạnh. Chiến thắng 10-1 trước đối thủ yếu Exeter City cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp, đồng thời phản ánh quyết tâm duy trì nhịp độ thi đấu của thầy trò Pep Guardiola ở giai đoạn mà mọi mặt trận đều đang tăng tốc.

Cách Man City dồn ép đối thủ suốt 90 phút và nỗ lực ghi bàn cho đến phút cuối cho thấy "The Citizens" không hề chủ quan như mùa giải trước. Việc các cầu thủ rất trẻ, kể cả tân binh Antoine Semenyo, đồng loạt "nổ súng" khẳng định chiều sâu lực lượng mà Pep Guardiola dày công xây dựng, đủ sức đua tài ở tất cả đấu trường.

Vòng 3 FA Cup khép lại quãng nghỉ Premier League với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Kẻ yếu tận hưởng niềm vui lịch sử, đội trung bình nuôi hy vọng đổi đời, còn các ông lớn hoặc giải tỏa áp lực hoặc chìm sâu vào khủng hoảng.

Một lần nữa, FA Cup chứng minh giá trị cốt lõi của mình: Không danh tiếng nào được bảo đảm và mọi sai lầm đều phải trả giá - đúng với tinh thần khắc nghiệt nhưng quyến rũ của bóng đá Anh.

