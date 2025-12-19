Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

Khởi công, khánh thành nhiều dự án

Sáng 19-12, TPHCM tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo TPHCM bấm nút động thổ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: DUY PHÚ

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755 ngày 18-12 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: LÊ VĨNH

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhiều trường THPT trên địa bàn.

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Rà soát lại việc tuyển sinh tiến sĩ của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản đề nghị Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM cung cấp hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM

Chất lượng không khí vẫn ở mức kém

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo chất lượng không khí tại TPHCM ở mức "kém" (Poor), cho thấy nồng độ ô nhiễm đã ở mức cao, không tốt cho các nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc các bệnh về hô hấp.

Lộ diện 2 kẻ bị truy nã

Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa bắt giữ, xử lý 2 người trốn truy nã.