Chúng ta đi cùng nhau

Tết không chỉ là dịp sum vầy, là lúc mỗi gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp, mà còn là thời điểm để doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) cùng nhìn lại một năm đã qua - với những nỗ lực, thách thức và cả những hy vọng mới. Trong bối cảnh đó, thưởng Tết không đơn thuần là một khoản tiền, mà còn là thông điệp sâu sắc về niềm tin và sự đồng hành 2 chiều giữa DN và NLĐ.

Trên thực tế, nhiều DN xem thưởng Tết như một nét đẹp truyền thống, là lời tri ân dành cho đội ngũ đã cống hiến suốt cả năm. Nhưng hơn cả nghĩa vụ hay phong tục, việc này phản ánh một giá trị nhân văn: DN hiểu rằng nhân viên không chỉ là người làm công, mà là đối tác trong hành trình phát triển chung. Khi DN lựa chọn chia sẻ lợi ích cuối năm, đó là lúc họ khẳng định niềm tin vào đội ngũ - rằng thành công hôm nay được xây dựng bằng nỗ lực và tinh thần của từng cá nhân.

Với NLĐ, được nhận thưởng Tết thường mang một ý nghĩa tinh thần lớn hơn giá trị vật chất. Đó là lời ghi nhận cho những giờ làm việc chăm chỉ, là sự cảm nhận công sức của mình được trân trọng, thấu hiểu. Sự ghi nhận ấy tiếp thêm động lực, giúp họ cảm thấy gắn bó hơn với tổ chức, sẵn sàng tiếp tục cống hiến trong năm mới. Với nhiều người, nhất là những lao động xa nhà, thưởng Tết còn là cơ hội để kết nối lại với gia đình - một phần thưởng tinh thần không thể đo đếm bằng tiền.

Nhưng giá trị của sự đồng hành giữa DN và NLĐ không chỉ dừng lại ở thưởng Tết. Trong những năm gần đây, đặc biệt khi nền kinh tế và thị trường lao động trải qua nhiều biến động, sự sẻ chia khó khăn trở thành thước đo của mối quan hệ bền vững. DN đứng vững trước sóng gió không chỉ nhờ chiến lược kinh doanh, mà còn nhờ tinh thần đoàn kết nội bộ. Khi khó khăn đến (giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất), DN minh bạch thông tin, đồng hành với NLĐ bằng những quyết định công bằng, là lúc họ xây dựng được niềm tin sâu sắc hơn. Ngược lại, NLĐ hiểu và chia sẻ với DN, sẵn sàng cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, từ đó góp phần phát triển DN bền vững.

Trong bối cảnh ấy, thưởng Tết trở thành biểu tượng của sự chia sẻ thành quả khi có được; chia sẻ hy vọng khi đối mặt thách thức; và chia sẻ tinh thần gắn kết trong cả những thời điểm khó khăn nhất. Nó nói lên một điều giản dị nhưng sâu sắc: "Chúng ta không đi một mình. Chúng ta đi cùng nhau". Sự đồng hành này còn thể hiện trong những hành động thiết thực khác: quan tâm đến chất lượng cuộc sống của NLĐ, tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, tôn trọng và luôn lắng nghe tiếng nói của họ. Khi DN đặt NLĐ ở vị trí trung tâm, họ không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần vun đắp cho xã hội - nơi mỗi NLĐ cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.