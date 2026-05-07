Concert bùng nổ, phòng trà thăng hoa

Người Việt đang tiêu thụ âm nhạc theo 2 cách: âm nhạc như sự kiện để trải nghiệm, chia sẻ, thể hiện và âm nhạc như nghệ thuật để cảm nhận, lắng nghe.

Cháy hết mình tại concert

Chỉ trong vài năm, thị trường live concert tại Việt Nam đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác: giá vé không còn tính bằng "trăm nghìn", mà bắt đầu từ tiền triệu - thậm chí chạm ngưỡng hàng chục triệu đồng. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của nghệ sĩ, mà còn cho thấy một cấu trúc kinh tế mới đang hình thành phía sau âm nhạc.

Một đêm nhạc tại phòng trà Bến Thành (TP HCM) .Ảnh: HÀ THANH PHÚC

Live concert "See The Light" của Mỹ Tâm là một ví dụ điển hình. Giá vé dao động từ khoảng 1,5 triệu đến 12 triệu đồng cho hạng cao nhất - mức giá từng được xem là "không tưởng" với thị trường nội địa. Đáng chú ý, toàn bộ vé đã bán hết nhanh chóng, thậm chí các hạng cao cấp cũng "cháy vé" trước giờ diễn.

Trong khi đó, concert "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn tại Việt Nam có mức giá phổ biến từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng. Nhưng khi mang show ra quốc tế, giá vé cao nhất lên tới 450 USD (khoảng 11,7 triệu đồng). Rõ ràng, mặt bằng giá concert Việt hiện nay đã tiệm cận - thậm chí chạm ngưỡng - các show quốc tế.

Các concert "Anh trai", show hot 2024-2025: vé VIP luôn sold out (bán hết) trước giờ diễn. Khái niệm "săn vé đu idol" bắt đầu hình thành từ những show diễn đầu tiên của chuỗi live concert "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Đến nay, mỗi chương trình đã tổ chức đến đêm diễn thứ 9 nhưng tình trạng "săn vé đu idol" vẫn luôn nóng. Theo dữ liệu thị trường vé, vé hạng SVIP (cao cấp) các concert dao động từ 10 triệu đến 12 triệu đồng/cặp và "sold out chỉ trong vài phút". Điều này phản ánh một thực tế rõ ràng: vé cao cấp luôn là hạng hết đầu tiên, người mua không phải số đông mà là nhóm có khả năng chi trả cao.

Trước đây, concert tại Việt Nam thường được xem là "rẻ hơn khu vực". Nhưng hiện tại, khoảng cách này đang thu hẹp nhanh chóng. Theo đó, giá vé các concert nội địa từ 1,5 triệu đến 12 triệu đồng; giá vé concert nghệ sĩ Việt tại nước ngoài từ 3 triệu đến 11,7 triệu đồng, giá vé fancon của ca sĩ trẻ cũng dao động 1,5 triệu đến 4 triệu đồng/vé. Một số concert quốc tế tại Việt Nam như K-pop: khoảng 8 triệu đến 9,8 triệu đồng/vé VIP. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam không còn là "vùng trũng giá vé" mà đang tiến gần đến chuẩn khu vực ở phân khúc cao cấp.

Lắng đọng cùng phòng trà

Trong lúc thị trường concert đại chúng liên tục lập kỷ lục giá vé, một chuyển động âm thầm nhưng đáng chú ý đang diễn ra, khán giả bắt đầu tìm lại những không gian nhỏ - từ các phòng trà đến sân khấu acoustic - nơi âm nhạc được hát live gần như tuyệt đối. Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh thị hiếu mà còn mở ra một lát cắt văn hóa sâu hơn về cách người Việt đang tiêu thụ âm nhạc trong bối cảnh mới - đặc biệt khi cơ quan quản lý ngày càng siết chặt vấn đề hát nhép.

Tại các phòng trà lớn ở TP HCM như phòng trà Không Tên hay Bến Thành, giá vé thường dao động: 300.000 đến 800.000 đồng cho đêm nhạc thông thường, 1 triệu đến 2 triệu đồng với nghệ sĩ tên tuổi hoặc đêm đặc biệt. So với concert vài triệu đến hơn 10 triệu đồng, mức giá này "dễ tiếp cận" hơn. Nhưng điều khiến phòng trà giữ được khán giả không nằm ở giá rẻ mà là trải nghiệm khác biệt. Không gian nhỏ (100 - 300 chỗ), ban nhạc live trực tiếp, ít hoặc không dùng playback, tương tác gần giữa ca sĩ và khán giả. Ở đây, âm nhạc không phải là "show diễn" mà là một buổi nghe đúng nghĩa.

Nếu concert là "sự kiện hiếm" thì phòng trà lại vận hành theo logic hoàn toàn khác: show diễn ra hằng tuần, thậm chí mỗi tối; nghệ sĩ có thể biểu diễn liên tục nhiều đêm trong tháng; khán giả quay lại nhiều lần, không phải chỉ "đi một lần cho biết"… Nhu cầu "nghe thật" của một bộ phận khán giả cũng tăng lên với việc tìm đến phòng trà vì chất lượng giọng hát hơn hình ảnh.

Theo những người trong cuộc, thị trường âm nhạc Việt Nam đang định hình một xu hướng mới về cách tiếp cận và trải nghiệm âm nhạc: phòng trà ấm cúng và concert hoành tráng. Trong bối cảnh "nghe thật" trở thành một tiêu chuẩn mới, có lẽ câu hỏi quan trọng không phải là "Nghe ở đâu?" mà là "Chúng ta đang nghe vì điều gì?".

Chi phí không hề nhỏ Một concert hiện đại là một "dự án sản xuất" đúng nghĩa với sân khấu quy mô lớn (stadium show 40.000 khán giả như Mỹ Tâm), dàn nhạc giao hưởng, ban nhạc live, hợp xướng (trong show của Hà Anh Tuấn); công nghệ ánh sáng, màn hình LED, hiệu ứng thị giác và chi phí vận hành, bảo hiểm, hậu cần... (ở các show "Anh trai"). Những yếu tố này đẩy chi phí lên mức hàng chục tỉ đồng, buộc nhà sản xuất phải định giá vé cao hơn để cân bằng. Vé concert không còn chỉ là sản phẩm giải trí mà trở thành một dạng "trải nghiệm có giá trị xã hội".



