CSGT bất ngờ phát hiện "bí mật" về lô hàng 10 tấn trên xe đầu kéo

Ngày 11-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết đang phối hợp với phòng chức năng để tiếp tục làm rõ các trường hợp vận tải hàng hoá nhưng không bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Chiếc xe đầu kéo vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa nhưng không đáp ứng yêu cầu về hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 9-1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 22+100 Quốc lộ 1, đoạn đường tránh TP Huế, tổ công tác thuộc Đội 2 – Phòng CSGT Công an TP Huế đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-628.xx do ông Trần Ngọc Q (SN 1995, trú tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Qua kiểm tra của CSGT xác định người này điều khiển phương tiện khi không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Bất ngờ hơn, trong quá trình xử lý vi phạm, tổ CSGT phát hiện trên xe ông Q. đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa là sản phẩm động vật, thực phẩm như gà thành phẩm, sữa, bia...

Tại thời điểm kiểm tra, ông Q. không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với toàn bộ số hàng hóa vận chuyển.

Ông Q, khai lô hàng này được vận chuyển từ TPHCM ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km 10 tỉnh lộ 18, xã Phú Vang, TP Huế, lực lượng CSGT phát hiện một ô tô vận chuyển khoảng 500 bao đường không có hóa đơn chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao người, tang vật, phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền.