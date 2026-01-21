HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cuộc chiến Top 8 ở Velodrome

Đông Linh

Cuộc chạm trán giữa Marseille và Liverpool rạng sáng 22-1, lượt trận thứ 7 vòng bảng Champions League được các cổ động viên hai bên bờ biển Manche hết sức chú ý

Không nằm trong Top 8 hiện tại nhưng cả 2 đội đều còn nguyên cơ hội giành vé vào thẳng vòng 1/8 mà không cần phải đi tranh suất play-off. Sau 6 lượt trận, Liverpool xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp tạm thời. Trong khi đó, Marseille dù đang đứng ở vị trí 16 nhưng cũng chỉ ít hơn Liverpool đúng 3 điểm, khoảng cách của một trận thắng.

Hỏa lực mạnh

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto de Zerbi, Marseille đang trình diễn lối chơi tấn công cởi mở và hiệu quả. Bốn trận đấu kể từ đầu tháng 1, Marseille ghi tổng cộng 16 bàn, chỉ tiếc là họ lại để thua PSG ở trận chung kết Siêu cúp Pháp có đến 5 bàn thắng.

Tại Champions League mùa này, Marseille từng vượt qua Union Saint-Gilloise, Newcastle và PSV Eindhoven nhưng cũng gục ngã trước Sporting Lisbon, Atalanta và Real Madrid. Để có thể hoàn thành chỉ tiêu giành quyền vào thẳng vòng 1/8, Marseille buộc phải thắng cả Liverpool lẫn Club Brugge 2 lượt cuối dù đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng.

Cuộc chiến Top 8 ở Velodrome - Ảnh 1.

Cuộc chạm trán giữa Mason Greenwood và Mohamed Salah hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Ảnh: LIVERPOOLFC

Hy vọng của Marseille đặt lên vai Mason Greenwood, cầu thủ người Anh đang hồi sinh mạnh mẽ trên đất Pháp. Việc tiền đạo sinh năm 2001 đối đầu một CLB Anh như Liverpool chắc chắn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, đồng thời là cơ hội để anh khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu.

Thăng hoa ở châu Âu

Champions League tiếp tục là điểm tựa quan trọng của Liverpool ở mùa giải này. Đoàn quân của Arne Slot từng gây tiếng vang khi đánh bại Real Madrid và Inter Milan, mới nhất là chiến thắng 1-0 trên sân San Siro nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Dominik Szoboszlai.

Tuy nhiên, phong độ tại Premier League lại khiến các CĐV Anfield không khỏi lo lắng. Cả 4 trận đấu từ đầu năm mới 2026 của Liverpool đều kết thúc bằng tỉ số hòa, làm dấy lên những hoài nghi về tương lai dài hạn của HLV Arne Slot, dù "Lữ đoàn đỏ" vẫn đang duy trì chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Làm khách tại Velodrome ở lượt trận áp chót, Liverpool hiểu rằng họ cần 3 điểm để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua Top 8, song đây là thử thách không hề dễ dàng. Mohamed Salah vừa kết thúc hành trình tại Cúp châu Phi nhưng tuyển thủ Ai Cập chưa cho thấy anh hoàn toàn sẵn sàng để xung trận ở đấu trường châu Âu.

Alexander Isak đang dính chấn thương dài hạn nên "The Kop" chỉ có thể trông chờ vào hàng công Hugo Ekitike - Florian Wirtz - Cody Gakpo đang ngày càng ăn ý dù hiệu quả chưa cao. Tin vui cho HLV Arne Slot là bộ đôi Alexis Mac Allister và Andy Robertson đã có thể trở lại đội hình xuất phát.

Marseille đã thua Liverpool trong 3 lần đối đầu gần nhất, thế nên một kết quả hòa là điều có thể chấp nhận được khi cả 2 đội đều có chung lối chơi cởi mở, giàu sức tấn công.

Marseille đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua.


