Giải trí

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm

Thùy Trang

(NLĐO) - Đại tiệc cuối năm của thương hiệu thời trang xa xỉ trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Siêu sự kiện với dàn sao Việt

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 1.

HIEUTHUHAI cực kỳ sành điệu

Tối 12-12, "siêu sự kiện" cuối năm của thương hiệu thời trang xa xỉ trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Việt khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám từ ba "vũ trụ" điện ảnh - âm nhạc - thời trang và phong cách sống cùng hội tụ. Không chỉ là một buổi tiệc cuối năm thông thường, đây thực sự là một "đại hội ngôi sao", nơi những khoảnh khắc thời trang và màn xuất hiện của các nghệ sĩ tạo nên bức tranh giải trí đầy màu sắc, khiến mạng xã hội bùng nổ suốt nhiều giờ liền.

HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách, nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm và cuốn hút. HIEUTHUHAI tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện nay. Anh khoác lên người set đồ trong BST Pre-Spring 2026 mới nhất của LV - áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans với phần gấu quần tạo điểm nhấn, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng thời thượng.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 2.

Anh Trai" Isaac trẻ trung với set đồ denim on denim, khoe nhan sắc bất chấp thời gian.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 3.

"Thị đế" Liên Bỉnh Phát xuất hiện với vẻ điềm đạm, phong trần, thu hút sự chú ý bởi thần thái điện ảnh đặc trưng.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 4.

Tăng Duy Tân với hình ảnh cực "ngầu", cực "sang", đúng với tinh thần phóng khoáng, trẻ trung anh vẫn đang theo đuổi.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 5.

Steven Nguyễn sau thành công của Mưa Đỏ, tiếp tục khẳng định hình ảnh nam thần thế hệ mới với phong cách mạnh mẽ, nam tính.

"Anh Trai" Thiên Minh nổi bật trong set đồ đơn giản nhưng sang trọng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nicky có mặt trong đêm tiệc cuối năm của nhà mốt Louis Vuitton. Nam ca sĩ gây ấn tượng với cách phối đồ thanh lịch, trẻ trung. Lựa chọn hai item basic là áo khoác da và quần jeans nhưng Song Luân vẫn khiến tổng thể set đồ nổi bật nhờ thần thái cuốn hút.

Sao nữ so sắc

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 6.

Diện một set đồ đen thanh lịch, Tóc Tiên tạo điểm nhấn bằng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh.

Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc, nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 7.

Bích Phương hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Giọng ca "Nâng chén tiêu sầu" chinh phục mọi ánh nhìn với set đồ thanh lịch cùng lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 8.

MIN cực nổi bật với mái tóc cam rực rỡ. Nữ ca sĩ chọn chiếc đầm tweet phối cùng túi đen nền nã.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 9.

Một Orange rất ngọt ngào và nữ tính

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 10.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh xuất hiện với phong cách sang trọng, thanh lịch quen thuộc.

Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 11.

Người mẫu Tuyết Lan và thần thái "high-fashion" không gì có thể lấn át

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 12.

"Cô Em Trendy" Khánh Linh xuất hiện ngọt ngào như một nàng công chúa với mẫu đầm đen quyến rũ.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 13.

Quỳnh Anh Shyn và phong cách nổi bật, độc đáo thường thấy.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 14.

Dahan Phương Oanh - chân dài đắt giá bậc nhất của làng mẫu Việt trên sàn diễn thời trang quốc tế gây ấn tượng bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng set đồ độc đáo của LV.

Bên cạnh yếu tố giải trí, sự kiện còn thể hiện rõ chiến lược của Louis Vuitton trong việc kết nối với nghệ sĩ Việt Nam. Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, thương hiệu còn tạo cơ hội cho các gương mặt trẻ như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn. Điều này phản ánh xu hướng trẻ hóa trong cách tiếp cận nghệ sĩ, đồng thời cho thấy sự nhạy bén của thương hiệu trong việc nắm bắt thị hiếu của thế hệ Gen Z - nhóm khách hàng đang ngày càng có ảnh hưởng lớn trong thị trường thời trang xa xỉ.

Dàn sao Vbiz hội tụ trong siêu sự kiện bùng nổ dịp cuối năm - Ảnh 15.

Han Sara nữ tính trong một set đồ mang đậm dấu ấn của thương hiệu LV.

