Đâu là chìa khóa hạnh phúc nghề nghiệp?

Trong hành trình sự nghiệp, mỗi người đều đối mặt với một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không dễ trả lời: liệu hạnh phúc nghề nghiệp đến từ đam mê hay từ tiền bạc? Có những người sẵn sàng hy sinh thu nhập để theo đuổi sở thích, tìm thấy ý nghĩa và sự sáng tạo trong công việc. Ngược lại, nhiều người chọn sự ổn định tài chính, bảo đảm an tâm cuộc sống nhưng đôi khi đánh đổi niềm vui và động lực.

Dung hòa đam mê - thu nhập

Chị Nguyễn Thị Phương Hồng, họa sĩ minh họa tự do tại TP Hà Nội, từng làm việc tại một công ty văn phòng với công việc ổn định, lương đều nhưng thiếu tính sáng tạo. Từ thời sinh viên, chị đã nuôi ước mơ vẽ tranh và mong muốn biến đam mê thành công việc chính.

Hạnh phúc nghề nghiệp là kết quả của việc hiểu rõ giá trị, ưu tiên và khả năng bản thân

"Tôi cảm thấy mỗi bức tranh mình vẽ ra đều mang lại niềm vui và ý nghĩa riêng. Khi làm việc theo đam mê, tôi tràn đầy năng lượng và sáng tạo" - chị Hồng kể. Việc rẽ hướng không chỉ giúp chị phát triển kỹ năng và nâng cao năng suất, mà còn mang lại cảm giác giá trị cá nhân sâu sắc trong công việc. Nhưng con đường theo đuổi đam mê cũng đầy thử thách, khi chị phải liên tục tìm kiếm khách hàng, cân đối các dự án thương mại với dự án cá nhân và học cách quản lý tài chính khi thu nhập thất thường.

Ngược lại, anh Đỗ Hoàng Thịnh, nhân viên ngân hàng tại TP HCM, lựa chọn con đường ổn định tài chính. Công việc với mức lương cao, phúc lợi đầy đủ và cơ hội thăng tiến rõ ràng giúp anh cảm thấy an tâm về mặt tài chính. "Công việc này giúp tôi an tâm về thu nhập, có thể lập kế hoạch tương lai, mua nhà, tích lũy cho gia đình. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy công việc thiếu hứng thú, chỉ còn là trách nhiệm và áp lực công việc khiến tôi thấy nhàm chán" - anh Thịnh nêu thực tế.

Dù đạt được sự an toàn và khả năng kiểm soát tài chính, anh Thịnh vẫn phải đối mặt với cảm giác mất động lực nội tại, thiếu sáng tạo và đôi lúc thấy công việc trở nên vô nghĩa nếu chỉ tập trung vào số liệu và quy trình.

Trong khi đó, chị Lê Thị Mai Hoa, chuyên viên marketing tại TP HCM, lại tìm thấy hướng đi dung hòa giữa đam mê và thu nhập. Chị duy trì công việc chính ổn định nhưng song song đó phát triển blog cá nhân, tham gia các dự án sáng tạo và các khóa học nâng cao kỹ năng. Chị cho biết hiện tại cảm thấy vừa an tâm về tài chính, vừa theo đuổi đam mê và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Điều đó giúp chị luôn hứng thú và cảm thấy bản thân thu nạp được cái mới mỗi ngày.

Hội tụ 3 yếu tố

Ông Bùi Đoàn Chung, Sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, cho rằng hạnh phúc nghề nghiệp là bức tranh đa chiều, không thể chỉ đánh giá qua mức lương hay các đãi ngộ tài chính.

Với gần 20 năm gắn bó trong môi trường công sở và vai trò chuyên gia thúc đẩy nhân tài tại công ty tư vấn quản lý - nhân sự, ông nhận thấy công việc thực sự ý nghĩa khi hội tụ 3 yếu tố: môi trường làm việc tích cực, cơ hội phát triển năng lực và sự phù hợp giữa công việc với sở thích, năng lực cá nhân. "Cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư là yếu tố then chốt để duy trì động lực lâu dài và cảm giác thỏa mãn trong nghề" - ông Chung nói.

Việc trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và nhân viên không chỉ giúp ông áp dụng các phương pháp tối ưu để phát triển năng lực nhân sự, mà còn tạo cơ hội thúc đẩy nhân tài. Đồng thời, tìm thấy giá trị thực sự trong công việc phù hợp sở thích và năng lực bản thân. Theo ông Chung, cơ hội học hỏi liên tục, thử thách bản thân và nhận thấy con đường thăng tiến rõ ràng là những yếu tố quan trọng để một công việc trở nên đáng giá, giúp duy trì động lực lâu dài và cảm giác thỏa mãn nghề nghiệp.

Đánh giá hạnh phúc nghề nghiệp từ góc độ cá nhân hóa, bà Phạm Lan Khanh - CEO Công ty CP Truyền thông số Flamingo - cho rằng không có công thức chung cho tất cả. Mỗi người cần tự đánh giá giá trị bản thân, thử nghiệm vai trò mới để khám phá thế mạnh và sở thích. Tầm quan trọng của việc liên tục nâng cao kỹ năng, học hỏi kiến thức mới, quản lý tài chính cá nhân hiệu quả sẽ giúp giảm áp lực kinh tế, tạo sự tự chủ và an tâm, từ đó gắn bó lâu dài với công việc.

Ngoài ra, việc nhận diện những yếu tố thực sự quan trọng, từ môi trường làm việc, mức độ sáng tạo, đến sự công nhận từ đồng nghiệp và lãnh đạo là cơ sở để mỗi cá nhân đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu dài hạn. "Khi mỗi người chủ động xác định giá trị và ưu tiên của mình, họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc trong công việc hiện tại mà còn định hướng được con đường phát triển sự nghiệp bền vững" - bà Khanh nói.

Theo báo cáo Nhân tài toàn cầu 2025 của ManpowerGroup, phần lớn người lao động tự tin vào năng lực và kinh nghiệm của mình, khi có 89% tin rằng họ có đủ kỹ năng để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, mức độ hài lòng với vai trò hiện tại chỉ đạt 62%, cho thấy nhiều nhân viên không thực sự cảm thấy thỏa mãn với vị trí đang đảm nhiệm. Đáng chú ý, khoảng 1/3 người lao động cho biết họ không có đủ cơ hội để đạt được các mục tiêu nghề nghiệp trong công ty hiện tại, phản ánh khoảng cách giữa năng lực cá nhân và cơ hội phát triển.



