Đầu Xuân về sới vật “nóng” nhất xứ Huế

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), trong không khí rộn ràng đầu Xuân, sới vật làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế) chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách các tỉnh, thành lân cận về dự, cổ vũ.



Sới đình Thủ Lễ vào hội.

Thủ Lễ từ lâu được biết đến là một trong những "cái nôi" của vật dân tộc xứ Huế. Đặc biệt, ngôi làng ven phá này còn là nơi sản sinh ba chị em ruột – Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003) – những gương mặt vàng của làng vật Việt Nam. Cả ba đã cùng giành huy chương vàng môn Vật tự do tại SEA Games 33 (tháng 12-2025), tạo nên kỳ tích hiếm có, mang lại niềm tự hào lớn cho thể thao Huế và nước nhà.

Sau phần nghi lễ trang trọng tại nội điện đình làng Thủ Lễ, tiếng trống hội vang lên dồn dập giữa sân đình như đánh thức khí thế thượng võ của cả vùng quê. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa truyền thống, hội vật được mở màn bằng những "chước vật" đẹp mắt, điêu luyện đến từ hai đô vật cao niên của làng.

Bậc cao niên trong làng bắt đầu bài cúng trước lúc sới đình khai hội.

Từng thế đánh chắc khỏe, chuẩn mực, giàu kinh nghiệm không chỉ thể hiện kỹ thuật tinh tế mà còn gửi gắm tinh thần truyền nghề, tiếp lửa cho lớp trẻ. Mỗi đòn thế tung ra đều nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò tán thưởng, khiến không khí khai hội thêm phần sôi động.

Tiếng trống khai hội vật Thủ Lễ.

Tiếp nối là màn tranh tài của các đô nữ – những vận động viên trẻ, triển vọng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Huế. Những đòn đánh nhanh, dứt khoát, kỹ thuật chuẩn xác cùng nền tảng thể lực bền bỉ khiến sới vật liên tục "nóng" lên trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Phần chính hội chính thức khởi tranh với các màn đọ sức của đô vật thiếu niên và thanh niên. Các trận đấu diễn ra theo luật vật dân tộc, với mục tiêu rõ ràng: quật ngã đối phương sao cho "lấm lưng, trắng bụng".

Không gian sới đình Thủ Lễ sáng mùng 6 tháng giêng.

Trong suốt quá trình tranh tài, các đô vật tuyệt đối không sử dụng kỹ thuật cầm nã, bẻ, vặn, khóa khớp, quyền cước hay tấn công vào các bộ vị nguy hiểm như hạ bộ, yết hầu, mắt… Quy định này không chỉ bảo đảm an toàn, công bằng mà còn giữ gìn nét đẹp nhân văn của môn vật truyền thống.

Không chỉ là sân chơi thể thao, hội vật Thủ Lễ còn gắn liền với đời sống tâm linh của người dân địa phương. Theo quan niệm dân gian, hội vật đầu năm là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an.

Cùng với Làng Sình – nơi nổi tiếng với lễ hội vật truyền thống lâu đời của vùng đất cố đô – hội vật Thủ Lễ đang ngày càng trở thành ngày hội được người dân và du khách mong đợi mỗi độ Xuân về.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống hội rộn ràng nơi sân đình Thủ Lễ vẫn vang lên như lời nhắc nhở về một truyền thống thượng võ bền bỉ, hun đúc ý chí, bản lĩnh cho thế hệ trẻ, đồng thời thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong những ngày đầu năm mới.

Sới vật sân đình Thủ Lễ sôi động với màn trổ tài của hai đô vật nam.

Lễ hội vật truyền thống Thủ Lễ bắt đầu.

Hai đô vật quyết không "lấm lưng trắng bụng" trước đối thủ.

Sới vật sân đình Thủ Lễ nằm giữa cánh đồng lúa hiền hoà.

Hai đô vật nữ.

Không nhường nhau trên sới vật.

Phô trương sức mạnh.