Văn hóa - Văn nghệ

Đầu Xuân về sới vật “nóng” nhất xứ Huế

Q.Nhật; ảnh: Đình Hoàng

(NLĐO) - Rất nhiều du khách gần xa đã kéo về sới đình Thủ Lễ để xem nhiều nam, nữ vật nhau ở một lễ hội truyền thống dân gian lâu đời.

Sáng 22-2 (mùng 6 tháng Giêng), trong không khí rộn ràng đầu Xuân, sới vật làng Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế) chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách các tỉnh, thành lân cận về dự, cổ vũ.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 1.

Sới đình Thủ Lễ vào hội.

Thủ Lễ từ lâu được biết đến là một trong những "cái nôi" của vật dân tộc xứ Huế. Đặc biệt, ngôi làng ven phá này còn là nơi sản sinh ba chị em ruột – Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003) – những gương mặt vàng của làng vật Việt Nam. Cả ba đã cùng giành huy chương vàng môn Vật tự do tại SEA Games 33 (tháng 12-2025), tạo nên kỳ tích hiếm có, mang lại niềm tự hào lớn cho thể thao Huế và nước nhà.

Sau phần nghi lễ trang trọng tại nội điện đình làng Thủ Lễ, tiếng trống hội vang lên dồn dập giữa sân đình như đánh thức khí thế thượng võ của cả vùng quê. Trong không gian đậm màu sắc văn hóa truyền thống, hội vật được mở màn bằng những "chước vật" đẹp mắt, điêu luyện đến từ hai đô vật cao niên của làng.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 2.

Bậc cao niên trong làng bắt đầu bài cúng trước lúc sới đình khai hội.

Từng thế đánh chắc khỏe, chuẩn mực, giàu kinh nghiệm không chỉ thể hiện kỹ thuật tinh tế mà còn gửi gắm tinh thần truyền nghề, tiếp lửa cho lớp trẻ. Mỗi đòn thế tung ra đều nhận được những tràng pháo tay, tiếng reo hò tán thưởng, khiến không khí khai hội thêm phần sôi động.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 3.

Tiếng trống khai hội vật Thủ Lễ.

Tiếp nối là màn tranh tài của các đô nữ – những vận động viên trẻ, triển vọng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Huế. Những đòn đánh nhanh, dứt khoát, kỹ thuật chuẩn xác cùng nền tảng thể lực bền bỉ khiến sới vật liên tục "nóng" lên trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Phần chính hội chính thức khởi tranh với các màn đọ sức của đô vật thiếu niên và thanh niên. Các trận đấu diễn ra theo luật vật dân tộc, với mục tiêu rõ ràng: quật ngã đối phương sao cho "lấm lưng, trắng bụng".

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 4.

Không gian sới đình Thủ Lễ sáng mùng 6 tháng giêng.

Trong suốt quá trình tranh tài, các đô vật tuyệt đối không sử dụng kỹ thuật cầm nã, bẻ, vặn, khóa khớp, quyền cước hay tấn công vào các bộ vị nguy hiểm như hạ bộ, yết hầu, mắt… Quy định này không chỉ bảo đảm an toàn, công bằng mà còn giữ gìn nét đẹp nhân văn của môn vật truyền thống.

Không chỉ là sân chơi thể thao, hội vật Thủ Lễ còn gắn liền với đời sống tâm linh của người dân địa phương. Theo quan niệm dân gian, hội vật đầu năm là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an.

Cùng với Làng Sình – nơi nổi tiếng với lễ hội vật truyền thống lâu đời của vùng đất cố đô – hội vật Thủ Lễ đang ngày càng trở thành ngày hội được người dân và du khách mong đợi mỗi độ Xuân về.

Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng trống hội rộn ràng nơi sân đình Thủ Lễ vẫn vang lên như lời nhắc nhở về một truyền thống thượng võ bền bỉ, hun đúc ý chí, bản lĩnh cho thế hệ trẻ, đồng thời thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong những ngày đầu năm mới.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 5.

Sới vật sân đình Thủ Lễ sôi động với màn trổ tài của hai đô vật nam.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 6.

Lễ hội vật truyền thống Thủ Lễ bắt đầu.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 7.

Hai đô vật quyết không "lấm lưng trắng bụng" trước đối thủ.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 8.

Sới vật sân đình Thủ Lễ nằm giữa cánh đồng lúa hiền hoà.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 9.

Hai đô vật nữ.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 10.

Không nhường nhau trên sới vật.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 11.

Phô trương sức mạnh.

Đầu Xuân về sới đình “nóng” nhất xứ Huế xem nhiều người vật nhau - Ảnh 12.

Hai cao niên biểu diễn mở màn cho lễ hội.

