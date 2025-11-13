Để Công đoàn phường, xã, đặc khu hoạt động hiệu quả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Để Công đoàn phường, xã, đặc khu hoạt động hiệu quả

Tin-ảnh: M.Chi

Phát biểu tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhận định hoạt động Công đoàn từ khi chuyển sang thực hiện theo mô hình phường, xã đến nay còn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 12-11, LĐLĐ TP HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chủ trì hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - đã thông tin đến các đại biểu về tình hình hoạt động Công đoàn thời gian qua, nhất là việc sắp xếp lại tổ chức Công đoàn trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay; về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12, tại Trung tâm Hội nghị 272 (đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa). 

Đồng thời, bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, đặc biệt là các nội dung định hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhận định hoạt động Công đoàn từ khi chuyển sang thực hiện theo mô hình phường, xã đến nay còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm bối cảnh hoạt động thời gian qua, từ đó có cơ sở đánh giá kết quả đạt được và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Để Công đoàn phường, xã, đặc khu hoạt động hiệu quả - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng nhiệm kỳ tới, LĐLĐ TP HCM cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu theo hướng có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động; có thể đại diện LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở tại địa bàn trực thuộc trong các hoạt động.

"LĐLĐ thành phố cần thành lập bộ phận nghiên cứu để tìm ra mô hình mới, phù hợp nhất, để đề xuất, tham mưu cho Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện. LĐLĐ thành phố cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của Công đoàn cơ sở, đoàn viên - lao động, không nên chỉ chờ có chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam mới làm" - bà Khánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị LĐLĐ thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên - lao động. Theo đó, cần quan tâm công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ Công đoàn am hiểu pháp luật hoặc tuyển dụng thêm những người có trình độ, kinh nghiệm từ bên ngoài. 

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động và nâng cao năng lực tự bảo vệ họ thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật; tiếp tục phát huy hiệu quả của các hoạt động chăm lo…

Tin liên quan

TP HCM hướng dẫn chi tiết tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu

TP HCM hướng dẫn chi tiết tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu

LĐLĐ TP HCM vừa ban hành và triển khai Hướng dẫn 47/HD-LĐLĐ năm 2025 về hướng dẫn hội nghị đại biểu Công đoàn phường, xã, đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TP HCM: 145/145 Công đoàn phường, xã, đặc khu hoàn tất tổ chức hội nghị đại biểu

(NLĐO)- Các Công đoàn phường, xã, đặc khu sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, 27 Công đoàn xã, phường ở Đà Nẵng nhanh chóng ổn định tổ chức, chuyển biến rõ rệt trong chăm lo đời sống đoàn viên.

tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị công đoàn cơ sở chính quyền địa phương tư vấn pháp luật Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo