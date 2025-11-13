Để Công đoàn phường, xã, đặc khu hoạt động hiệu quả

Ngày 12-11, LĐLĐ TP HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chủ trì hội nghị, ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - đã thông tin đến các đại biểu về tình hình hoạt động Công đoàn thời gian qua, nhất là việc sắp xếp lại tổ chức Công đoàn trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay; về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12, tại Trung tâm Hội nghị 272 (đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa).

Đồng thời, bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội, đặc biệt là các nội dung định hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhận định hoạt động Công đoàn từ khi chuyển sang thực hiện theo mô hình phường, xã đến nay còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm bối cảnh hoạt động thời gian qua, từ đó có cơ sở đánh giá kết quả đạt được và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng nhiệm kỳ tới, LĐLĐ TP HCM cần xác định nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu xây dựng mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu theo hướng có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động; có thể đại diện LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở tại địa bàn trực thuộc trong các hoạt động.

"LĐLĐ thành phố cần thành lập bộ phận nghiên cứu để tìm ra mô hình mới, phù hợp nhất, để đề xuất, tham mưu cho Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện. LĐLĐ thành phố cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của Công đoàn cơ sở, đoàn viên - lao động, không nên chỉ chờ có chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam mới làm" - bà Khánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị LĐLĐ thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên - lao động. Theo đó, cần quan tâm công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ Công đoàn am hiểu pháp luật hoặc tuyển dụng thêm những người có trình độ, kinh nghiệm từ bên ngoài.

Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động và nâng cao năng lực tự bảo vệ họ thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật; tiếp tục phát huy hiệu quả của các hoạt động chăm lo…