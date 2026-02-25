Đội bóng “tí hon” Bodø/Glimt khiến cả châu Âu ngoái nhìn

Giữa những "gã khổng lồ" của bóng đá châu Âu, hành trình của Bodø/Glimt mùa giải này như một lời thách thức mạnh mẽ đối với mọi trật tự quen thuộc.

Đội bóng đến từ miền Bắc Na Uy, nơi mùa đông kéo dài và dân số chỉ tương đương một quận nhỏ ở các thành phố lớn, đã bước vào vòng 1/8 Champions League theo cách đầy bản lĩnh.

Bodø/Glimt loại đương kim á quân Inter Milan sau 2 lượt trận toàn thắng

Trong 6 trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng, đại diện quốc gia Bắc Âu này không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Kết quả này gần như khép lại hy vọng đi tiếp của Bodø/Glimt khi đối thủ tiếp theo của họ là Man City và Atletico Madrid.

Dù vậy, bất chấp mọi khó khăn, thầy trò HLV Kjetil Knutsen đã vùng lên hạ gục "The Citizens" với tỉ số 3-1. Ở lượt cuối vòng phân hạng, đội bóng Na Uy tiếp tục gây bất ngờ sau trận thắng sát nút Atletico Madrid trên sân Metropolitano để giành vé đá play-off.

Tại đây, Bodø/Glimt trực tiếp loại đương kim á quân Inter Milan với tổng tỉ số 5-2 sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, ngay tại San Siro, các học trò của HLV Kjetil Knutsen không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ từng 3 lần vô địch Champions League. Theo thống kê, Bodø/Glimt là đội đầu tiên nằm ngoài 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thắng 4 trận liên tiếp trong một chiến dịch Cúp C1 châu Âu/Champions League trước những đối thủ đến từ các giải đấu đó (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp) kể từ Ajax (Hà Lan) ở mùa giải 1971-1972.

Từ một tập thể bị xem là "kẻ lót đường", Bodø/Glimt đã trở thành "cú sốc" lớn nhất Champions League mùa này tính tới thời điểm hiện tại. Năm 2021, đại diện Na Uy cũng từng để lại ấn tượng với trận thắng đậm 6-1 trước AS Roma của HLV Jose Mourinho trong khuôn khổ Europa Conference League.

Yếu tố then chốt dẫn đến kỳ tích của tập thể này nằm ở khả năng biến các trận đấu sân nhà trở nên khó khăn nhất có thể đối với đội khách. Tại thị trấn Bodø lạnh giá, CLB này đã quen thi đấu trên mặt sân nhân tạo, điều khiến nhiều "ông lớn" không kịp thích nghi với tốc độ thi đấu của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, Bodø/Glimt không có ngân sách khổng lồ, sân nhà cũng chỉ đủ chỗ cho 8.000 khán giả, nhưng lại sở hữu cấu trúc vận hành ổn định và triết lý chơi bóng rõ ràng. Đặc biệt, họ có sự quyết tâm và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của các cầu thủ.

Đại diện Na Uy biến khó khăn thành lợi thế lớn trước những “gã khổng lồ”

Mùa giải năm ngoái, đội bóng từng thi đấu ở Giải hạng 2 Na Uy 8 năm trước có lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết một giải đấu lớn của UEFA. Dù nhận thất bại 1-5 trước Tottenham ở bán kết Europa League, đoàn quân HLV Kjetil Knutsen đã tích lũy kinh nghiệm đối đầu các CLB giàu truyền thống trong những trận đấu loại trực tiếp.

Dù hành trình dừng lại ở đâu, Bodø/Glimt cũng đã chứng minh giới hạn chỉ tồn tại khi người ta chấp nhận nó.

Trong thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi các con số chuyển nhượng, câu chuyện từ miền Bắc Na Uy là lời nhắc nhở đầy cảm hứng, mang lại hy vọng cho những CLB nhỏ tại các sân chơi hàng đầu châu lục.



