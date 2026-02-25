HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội bóng “tí hon” Bodø/Glimt khiến cả châu Âu ngoái nhìn

Hoàng Hiệp - Ảnh: UEFA

(NLĐO) - Ở lần đầu tiên tham dự Champions League, Bodø/Glimt đã lần lượt đánh bại các ứng viên vô địch là Man City, Atletico Madrid và Inter Milan.

Giữa những "gã khổng lồ" của bóng đá châu Âu, hành trình của Bodø/Glimt mùa giải này như một lời thách thức mạnh mẽ đối với mọi trật tự quen thuộc. 

Đội bóng đến từ miền Bắc Na Uy, nơi mùa đông kéo dài và dân số chỉ tương đương một quận nhỏ ở các thành phố lớn, đã bước vào vòng 1/8 Champions League theo cách đầy bản lĩnh.

Đội bóng “tí hon” Bodø/Glimt khiến cả châu Âu ngoái nhìn - Ảnh 1.

Bodø/Glimt loại đương kim á quân Inter Milan sau 2 lượt trận toàn thắng

Trong 6 trận đầu tiên của giai đoạn phân hạng, đại diện quốc gia Bắc Âu này không giành được bất kỳ chiến thắng nào. Kết quả này gần như khép lại hy vọng đi tiếp của Bodø/Glimt khi đối thủ tiếp theo của họ là Man City và Atletico Madrid.

Dù vậy, bất chấp mọi khó khăn, thầy trò HLV Kjetil Knutsen đã vùng lên hạ gục "The Citizens" với tỉ số 3-1. Ở lượt cuối vòng phân hạng, đội bóng Na Uy tiếp tục gây bất ngờ sau trận thắng sát nút Atletico Madrid trên sân Metropolitano để giành vé đá play-off.

TIN LIÊN QUAN

Tại đây, Bodø/Glimt trực tiếp loại đương kim á quân Inter Milan với tổng tỉ số 5-2 sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, ngay tại San Siro, các học trò của HLV Kjetil Knutsen không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ từng 3 lần vô địch Champions League. Theo thống kê, Bodø/Glimt là đội đầu tiên nằm ngoài 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thắng 4 trận liên tiếp trong một chiến dịch Cúp C1 châu Âu/Champions League trước những đối thủ đến từ các giải đấu đó (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp) kể từ Ajax (Hà Lan) ở mùa giải 1971-1972.

Từ một tập thể bị xem là "kẻ lót đường", Bodø/Glimt đã trở thành "cú sốc" lớn nhất Champions League mùa này tính tới thời điểm hiện tại. Năm 2021, đại diện Na Uy cũng từng để lại ấn tượng với trận thắng đậm 6-1 trước AS Roma của HLV Jose Mourinho trong khuôn khổ Europa Conference League.

Yếu tố then chốt dẫn đến kỳ tích của tập thể này nằm ở khả năng biến các trận đấu sân nhà trở nên khó khăn nhất có thể đối với đội khách. Tại thị trấn Bodø lạnh giá, CLB này đã quen thi đấu trên mặt sân nhân tạo, điều khiến nhiều "ông lớn" không kịp thích nghi với tốc độ thi đấu của đội chủ nhà.

Bên cạnh đó, Bodø/Glimt không có ngân sách khổng lồ, sân nhà cũng chỉ đủ chỗ cho 8.000 khán giả, nhưng lại sở hữu cấu trúc vận hành ổn định và triết lý chơi bóng rõ ràng. Đặc biệt, họ có sự quyết tâm và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của các cầu thủ.

Đội bóng “tí hon” Bodø/Glimt khiến cả châu Âu ngoái nhìn - Ảnh 2.

Đại diện Na Uy biến khó khăn thành lợi thế lớn trước những “gã khổng lồ”

Mùa giải năm ngoái, đội bóng từng thi đấu ở Giải hạng 2 Na Uy 8 năm trước có lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết một giải đấu lớn của UEFA. Dù nhận thất bại 1-5 trước Tottenham ở bán kết Europa League, đoàn quân HLV Kjetil Knutsen đã tích lũy kinh nghiệm đối đầu các CLB giàu truyền thống trong những trận đấu loại trực tiếp. 

Dù hành trình dừng lại ở đâu, Bodø/Glimt cũng đã chứng minh giới hạn chỉ tồn tại khi người ta chấp nhận nó.

Trong thế giới bóng đá ngày càng bị chi phối bởi các con số chuyển nhượng, câu chuyện từ miền Bắc Na Uy là lời nhắc nhở đầy cảm hứng, mang lại hy vọng cho những CLB nhỏ tại các sân chơi hàng đầu châu lục.


Tin liên quan

Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

Bodo/Glimt loại sốc đương kim á quân châu Âu Inter Milan

(NLĐO) - Bodo/Glimt tạo nên cú địa chấn lớn khi loại á quân châu Âu Inter Milan bằng chiến thắng ở cả hai lượt đấu play-off Champions League.

Tiết lộ sốc về tiền đạo Kylian Mbappe

(NLĐO) - Tiền đạo Kylian Mbappe vẫn đang trong tình trạng chấn thương khiến “chỉ chơi bóng trên 1 chân” suốt 6 tuần qua.

Bóng đá Anh áp đảo ở vòng 1/8 Champions League

(NLĐO) – Lần đầu tiên trong lịch sử có tới 6 đại diện Ngoại hạng Anh cùng lúc giành quyền vào vòng 16 đội Champions League.

Man City Inter Milan Atletico Madrid Champions League Bodø/Glimt HLV Kjetil Knutsen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo