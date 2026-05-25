HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội bóng từng phá sản 2 lần giành vé dự Champions League

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Trong mùa thứ 2 liên tiếp thi đấu tại Serie A, Como FC đã thành công giành vé dự Champions League lần đầu tiên.

Câu chuyện cổ tích của bóng đá Ý

Ở vòng đấu cuối của Serie A mùa này (rạng sáng 25-5, giờ Việt Nam), Como hành quân đến sân của Cremonese, CLB có cựu sao Leicester City Jamie Vardy trong đội hình xuất phát. 

Trong trận đấu quyết định tấm vé đến Champions League mùa sau, đội bóng miền Bắc nước Ý nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo khác biệt nhờ các pha lập công của Jesus Rodriguez và Anastasios Douvikas.

Đội bóng từng phá sản 2 lần giành vé dự Champions League - Ảnh 1.

Como trở thành tân binh tại Champions League mùa tới sau 119 năm thành lập (Ảnh: Como FC)

Dù Vardy mang về quả phạt đền để Cremonese rút ngắn cách biệt, đội khách vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Thậm chí, khoảng 20 phút cuối, 3 cầu thủ đội chủ nhà đều bị truất quyền thi đấu vì phản đối quyết định của trọng tài. Tiền vệ Lucas da Cunha sau đó lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho Como.

TIN LIÊN QUAN

Cùng với việc AC Milan để thua Cagliari 1-2 và Juventus không thể thắng Torino, Como FC đã giành tấm vé dự Champions League đầu tiên trong lịch sử 119 năm của CLB. Đây có thể được xem là câu chuyện cổ tích thực sự của bóng đá Ý mùa này.

Nữ doanh nhân nước ngoài đầu tiên của bóng đá Ý

Cách đây 22 năm, đội bóng này từng tuyên bố phá sản và phải bắt đầu lại hành trình của họ ở giải bán chuyên Serie D. Mùa 2014-2015, Como được thăng hạng lên Serie B nhưng một số vấn đề tài chính phát sinh trong năm tiếp theo khiến CLB miền Bắc nước Ý một lần nữa phải ngừng hoạt động.

Đội bóng từng phá sản 2 lần giành vé dự Champions League - Ảnh 2.

Como (áo xanh) thắng Juventus ở cả 2 lượt trận của Serie A mùa này (Ảnh: Juventus FC)

Lúc đó, Akosua Puni Essien, nữ doanh nhân nước ngoài đầu tiên của bóng đá Ý, đã mua lại Como FC. Đội bóng đổi tên thành Como 1907 Srl và được LĐBĐ Ý (FIGC) chấp thuận tham gia Serie D như một CLB mới thành lập.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2019, 2 doanh nhân người Indonesia Robert Budi Hartono và Michael Bambang Hartono tiếp quản Como. Nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh của anh em nhà Hartono, CLB từng bước tái thiết và trở lại hạng đấu cao nhất nước Ý ở mùa 2024-2025, sau đó cán đích trong top 4 mùa 2025-2026 và được quyền tham dự Champions League.

Người đặt dấu ấn lớn nhất trong hành trình ấy là Cesc Fabregas. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Arsenal, Chelsea và Barcelona, Como đã giành tới 20 chiến thắng tại Serie A mùa này. Trong đó, họ thắng Juventus, đội bóng giàu thành tích nhất Giải VĐQG Ý nhờ 36 lần đăng quang, ở cả 2 lượt đấu với cùng tỉ số 2-0.

Đáng chú ý, lực lượng của Como tương đối trẻ, có nhiều gương mặt chưa bước qua tuổi 23 và chủ yếu là ngoại binh. Theo thống kê, đội bóng này chỉ có 2 cầu thủ gốc Ý là Mauro Vigorito và Edoardo Goldaniga. Thủ thành 36 tuổi không có cơ hội ra sân mùa này, còn trung vệ Goldaniga chỉ thi đấu tổng cộng 14 phút sau 38 trận tại Serie A.

Como cũng là CLB sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài nhất Giải VĐQG Ý mùa này, gần như đạt tỉ lệ 100%.


Tin liên quan

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League

Rơi chiến thắng tại Anfield, Liverpool chậm giấc mơ Champions League

(NLĐO) - Dẫn bàn từ sớm nhưng không thể bảo toàn lợi thế, Liverpool bị Chelsea cầm hòa ngay tại sân Anfield, chưa đạt mục tiêu giành vé dự Champions League.

Arsenal và ký ức 20 năm Champions League

Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Atletico Madrid ở bán kết, chạm tay đến cơ hội chinh phục đỉnh cao châu Âu sau 2 thập kỷ.

Paris Saint-Germain vượt ải Bayern, hẹn Arsenal ở chung kết Champions League

(NLĐO) - Hòa 1-1 trên sân Bayern Munich, Paris Saint-Germain giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Champions League Serie A Como FC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo