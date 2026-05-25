Đội bóng từng phá sản 2 lần giành vé dự Champions League

Câu chuyện cổ tích của bóng đá Ý

Ở vòng đấu cuối của Serie A mùa này (rạng sáng 25-5, giờ Việt Nam), Como hành quân đến sân của Cremonese, CLB có cựu sao Leicester City Jamie Vardy trong đội hình xuất phát.

Trong trận đấu quyết định tấm vé đến Champions League mùa sau, đội bóng miền Bắc nước Ý nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo khác biệt nhờ các pha lập công của Jesus Rodriguez và Anastasios Douvikas.

Como trở thành tân binh tại Champions League mùa tới sau 119 năm thành lập (Ảnh: Como FC)

Dù Vardy mang về quả phạt đền để Cremonese rút ngắn cách biệt, đội khách vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Thậm chí, khoảng 20 phút cuối, 3 cầu thủ đội chủ nhà đều bị truất quyền thi đấu vì phản đối quyết định của trọng tài. Tiền vệ Lucas da Cunha sau đó lập cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho Como.

Cùng với việc AC Milan để thua Cagliari 1-2 và Juventus không thể thắng Torino, Como FC đã giành tấm vé dự Champions League đầu tiên trong lịch sử 119 năm của CLB. Đây có thể được xem là câu chuyện cổ tích thực sự của bóng đá Ý mùa này.

Nữ doanh nhân nước ngoài đầu tiên của bóng đá Ý

Cách đây 22 năm, đội bóng này từng tuyên bố phá sản và phải bắt đầu lại hành trình của họ ở giải bán chuyên Serie D. Mùa 2014-2015, Como được thăng hạng lên Serie B nhưng một số vấn đề tài chính phát sinh trong năm tiếp theo khiến CLB miền Bắc nước Ý một lần nữa phải ngừng hoạt động.

Como (áo xanh) thắng Juventus ở cả 2 lượt trận của Serie A mùa này (Ảnh: Juventus FC)

Lúc đó, Akosua Puni Essien, nữ doanh nhân nước ngoài đầu tiên của bóng đá Ý, đã mua lại Como FC. Đội bóng đổi tên thành Como 1907 Srl và được LĐBĐ Ý (FIGC) chấp thuận tham gia Serie D như một CLB mới thành lập.

Năm 2019, 2 doanh nhân người Indonesia Robert Budi Hartono và Michael Bambang Hartono tiếp quản Como. Nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh của anh em nhà Hartono, CLB từng bước tái thiết và trở lại hạng đấu cao nhất nước Ý ở mùa 2024-2025, sau đó cán đích trong top 4 mùa 2025-2026 và được quyền tham dự Champions League.

Người đặt dấu ấn lớn nhất trong hành trình ấy là Cesc Fabregas. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Arsenal, Chelsea và Barcelona, Como đã giành tới 20 chiến thắng tại Serie A mùa này. Trong đó, họ thắng Juventus, đội bóng giàu thành tích nhất Giải VĐQG Ý nhờ 36 lần đăng quang, ở cả 2 lượt đấu với cùng tỉ số 2-0.

Đáng chú ý, lực lượng của Como tương đối trẻ, có nhiều gương mặt chưa bước qua tuổi 23 và chủ yếu là ngoại binh. Theo thống kê, đội bóng này chỉ có 2 cầu thủ gốc Ý là Mauro Vigorito và Edoardo Goldaniga. Thủ thành 36 tuổi không có cơ hội ra sân mùa này, còn trung vệ Goldaniga chỉ thi đấu tổng cộng 14 phút sau 38 trận tại Serie A.

Como cũng là CLB sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài nhất Giải VĐQG Ý mùa này, gần như đạt tỉ lệ 100%.



