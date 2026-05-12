DỒN SỨC CHĂM LO NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Nâng chất đời sống công nhân

Trong cuộc gặp gỡ gần 300 công nhân (CN), người lao động (NLĐ) vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành nhiều thời gian thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ; lắng nghe những tâm tư, mong muốn rất đời thường của họ.

Hình ảnh người đứng đầu Đảng, Nhà nước gần gũi, chân thành lắng nghe và chia sẻ đã để lại nhiều ấn tượng với cán bộ, đoàn viên - lao động.

Tin vào "lương đủ sống"

Anh Lưu Văn Nhiệm, CN Công ty TNHH Sài Gòn Stec (chuyên sản xuất camera), vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu được gặp gỡ và đại diện CN bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi gặp, anh kiến nghị tiếp tục tạo điều kiện để CN được học nghề trước khi vào làm việc, đồng thời nâng cao tay nghề trong quá trình lao động; mở thêm các cơ sở đào tạo nghề gần nơi ở, nơi làm việc với thời gian linh hoạt để CN dễ tham gia. Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ trăn trở về tiền lương và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm cải thiện thu nhập cho NLĐ.

"Nhiều năm qua, chúng ta duy trì mức lương tối thiểu nhưng CN mong muốn từng bước nâng lên theo hướng "lương đủ sống", để có thể ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và nâng cao năng suất lao động. Khi CN được học tập tốt hơn, được khuyến khích sáng tạo và ghi nhận xứng đáng thì không chỉ bản thân họ phát triển mà doanh nghiệp (DN) và đất nước cũng phát triển mạnh mẽ hơn" - anh Nhiệm bày tỏ.

Nhiều công nhân mong muốn được tạo điều kiện nâng cao tay nghề trong quá trình làm việc. Ảnh: THANH NGA

Tiền lương đủ sống cũng là mong mỏi của nhiều CN, nhất là lao động ngoại tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Hương - CN tại một công ty ở phường Linh Xuân, TP HCM - cho biết chị rời quê Quảng Ngãi vào TP HCM làm việc đã 30 năm nhưng đến nay gia đình vẫn phải ở trọ. Chị là CN, chồng làm bảo vệ, tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống và phụ giúp cha mẹ già ở quê nên hầu như không có tích lũy.

"Chỉ vài năm nữa là tôi đến tuổi nghỉ hưu nên vợ chồng đều cố gắng làm việc để dành dụm cho tuổi già. Những năm qua, tiền lương có cải thiện nhưng chi phí sinh hoạt ở TP HCM cũng tăng cao nên việc tăng lương gần như chỉ bù trượt giá. Chúng tôi vẫn phải chi tiêu rất dè sẻn. Vì vậy, tôi mong tăng lương phải đi kèm kiểm soát giá cả hàng hóa để CN có thể tích lũy cho tương lai" - chị Hương bộc bạch.

Giảm gánh lo bệnh tật, viện phí

Sức khỏe là vốn quý của NLĐ nên nhiều người mong muốn được tiếp cận các chính sách chăm sóc y tế tốt hơn, nhất là khi ốm đau.

Chị Huỳnh Ngọc Thanh Ngôn, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm Bình Tân (TP HCM), cho biết do làm lao động tự do nên thu nhập phụ thuộc vào từng cuốc xe. Suốt nhiều năm, chị ít khi chủ động khám sức khỏe vì mưu sinh và không có BHYT.

Từ khi tham gia nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, chị được khám sức khỏe miễn phí thông qua các chương trình do tổ chức Công đoàn thực hiện. Nhờ vậy, chị có điều kiện theo dõi tình trạng sức khỏe để điều trị kịp thời khi cần thiết.

Tuy nhiên, theo chị Ngôn, hiện vẫn còn nhiều lao động tự do chưa tiếp cận được các chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí. Vì vậy, chị mong các hoạt động này tiếp tục được mở rộng; đồng thời có thêm chương trình khám chuyên sâu, tầm soát bệnh nghề nghiệp và chính sách an sinh dài hạn cho lao động khó khăn.

Nhiều năm nay, chi phí y tế là gánh nặng lớn với gia đình chị Nguyễn Thị Lan Hương, CN Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (42 tuổi, quê Ninh Bình), bởi chồng và 2 con của chị đều bị bệnh. Đặc biệt, con út 6 tuổi bị dị tật bẩm sinh ở chân, phải tập vật lý trị liệu từ nhỏ và mang giày chuyên dụng mới có hy vọng đi lại bình thường.

Nhưng các bệnh viện gần nơi ở không đáp ứng được nhu cầu điều trị nên chị thường xuyên phải đưa con lên tuyến trên, cách nhà hơn 10 km. Chi phí khám, chữa bệnh cao do nhiều khoản không được BHYT chi trả; việc đi lại xa cũng khiến chị phải nghỉ làm nhiều lần.

Vì vậy, chị Hương mong có thêm chính sách thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tuyến cơ sở để NLĐ an tâm khám, chữa bệnh gần nơi cư trú. Bên cạnh đó, chị cũng mong các cơ quan chức năng tăng cường xử lý thực phẩm bẩn. Theo chị, phần lớn CN thu nhập thấp, tan ca muộn nên thường mua thực phẩm ở các chợ tự phát mà không rõ nguồn gốc, chất lượng có bảo đảm an toàn hay không.

Yên tâm làm việc

Phần lớn NLĐ tại TP HCM đến từ các tỉnh, thành khác và chưa có chỗ ở ổn định nên việc chăm lo cho con cái luôn là nỗi trăn trở thường trực.

Có con nhỏ nên anh Nguyễn Nhật Trường - CN Công ty TNHH Makita, phường Bình Dương - đặc biệt quan tâm đến giáo dục và y tế, nhất là việc tiêm vắc-xin cho trẻ em. Theo anh Trường, hằng năm Nhà nước đều triển khai nhiều chương trình tiêm chủng hỗ trợ, song nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm vẫn khiến anh lo lắng. "Tôi mong sẽ có thêm chính sách ưu đãi để con em NLĐ được tiêm vắc-xin miễn phí hoặc với chi phí thấp" - anh đề xuất.

Anh Trường cho biết con anh hiện 2 tuổi và đang học mầm non. Khu vực nhà ở xã hội nơi gia đình sinh sống có nhiều trường lớp hỗ trợ con em NLĐ. Anh mong các cơ sở này tiếp tục có chính sách linh hoạt, như giữ trẻ ngoài giờ, để phụ huynh yên tâm làm việc khi chưa thể đón con đúng giờ.

Hiện gia đình anh đang thuê nhà ở xã hội với giá ưu đãi nên cuộc sống ổn định hơn trước. Với tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, vợ chồng anh có thể tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng. Về lâu dài, anh mong Nhà nước tiếp tục phát triển thêm nhiều dự án nhà ở xã hội để NLĐ có cơ hội mua nhà, an cư lâu dài.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, phường Dĩ An - cho rằng việc học tập của con em CN vẫn còn nhiều khó khăn. Việc đăng ký học, tìm nhà trẻ và cơ sở giáo dục phù hợp chưa thuận lợi do hạn chế về vị trí và điều kiện tiếp cận. Vì vậy, bà mong có thêm chính sách hỗ trợ, đặc biệt đối với lao động nữ có con nhỏ, để họ yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống.

Kim chỉ nam Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ thành phố, ngay tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng cùng LĐLĐ TP HCM tiếp tục xem chăm lo đời sống CN - lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. "Phải làm sao để anh chị em không chỉ có việc làm mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, chăm lo cha mẹ ở quê; không chỉ lao động mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ thành phố - cho biết hiện nay, LĐLĐ TP HCM tập trung triển khai có hiệu quả Tháng CN lần thứ 18 với phương châm lấy NLĐ làm trung tâm. Nhiều chỉ tiêu đã được lượng hóa như: 80% DN có từ 100 lao động trở lên tham gia; xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn"; khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ CN; khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 NLĐ… Về các giải pháp lâu dài, tổ chức Công đoàn thành phố đang tập trung đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với các DN, tập đoàn lớn, để sớm triển khai đề án xây dựng nhà ở xã hội cho CN - lao động thành phố. Với đề án này, LĐLĐ TP HCM kỳ vọng đến năm 2030 sẽ góp phần thiết thực giúp NLĐ có cuộc sống ổn định, bảo đảm an sinh lâu dài.

Chủ động trước bệnh nghề nghiệp Theo PGS-TS-BSCKII Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (BNN), tại TP HCM, các BNN phổ biến gồm bụi phổi bông, nhiễm độc benzen, bệnh cơ xương khớp trong ngành dệt may, giày da; điếc nghề nghiệp và các bệnh liên quan hóa chất trong ngành cơ khí, điện tử; bệnh truyền nhiễm và stress nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, y tế. Nhưng việc quan tâm đến BNN hiện vẫn chưa tương xứng. Nhiều DN chưa nhận thức đầy đủ và chưa chủ động tổ chức khám BNN cũng như thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Hằng năm DN đều tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ nhưng chất lượng khám giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số nơi chưa bảo đảm yêu cầu. Trong khi đó, tình trạng bệnh tật ngày càng trẻ hóa. Đó là lý do bệnh viện phối hợp với LĐLĐ TP HCM triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của cả DN lẫn NLĐ trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện môi trường làm việc.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-5