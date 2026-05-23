Những năm gần đây, xu hướng cho con du học từ bậc phổ thông ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình Việt Nam. Điều đó cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy giáo dục của phụ huynh hiện đại.

Tại tọa đàm "Du học công lập Singapore từ tuổi teen" do Trung tâm Hỗ trợ Kiều bào TPHCM (Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM) phối hợp Học viện Hanbridge Singapore tổ chức ngày 23-5, ThS Đinh Hoàng Hà, Giám đốc Quốc gia Học viện Hanbridge Singapore, cho rằng du học không phải "phép màu" nhưng nếu chuẩn bị tốt, đó có thể là một bước ngoặt rất lớn giúp các em trưởng thành, tự tin và mở rộng tương lai.

Phụ huynh hiện nay không chỉ nghĩ đến chuyện cho con "học giỏi" mà họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng tự lập, tư duy quốc tế, kỹ năng thích nghi và trưởng thành sớm. Đây chính là những điều môi trường giáo dục Singapore tạo ra rất rõ. "Du học từ tuổi teen không phải là cuộc đua đi nhanh hơn người khác mà là hành trình trưởng thành đúng thời điểm của mỗi đứa trẻ"- ông Hà cho hay.

Bà Trương Thị Tuyết, Phó Tổng Giám đốc dự Án Công ty Y Chi Việt Nam, cho hay bà là một người mẹ đơn thân nhưng quyết tâm cho con du học công lập Singapore từ sớm. Hiện con gái bà đang theo học ngành kỹ thuật hóa chuyên sâu Biopharma tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS).

Đã có lúc bà nghĩ đến việc cho con quay về Việt Nam để cả mẹ lẫn con đều nhẹ nhàng hơn nhưng rồi bà nhận ra rằng trưởng thành nào cũng phải đi qua thử thách. Thay vì vội vàng đưa con quay về mỗi khi gặp khó khăn, bà chọn cách cùng con bước qua từng giai đoạn, từng chút một. Nay mỉm cười đầy tự hào nhìn lại, người mẹ thấy chính những khoảng thời gian khó khăn đó lại là lúc con trưởng thành nhanh nhất.

Chương trình đã trao 10 suất học bổng cho học sinh khó khăn, chăm ngoan của TPHCM

Dịp này, "Ông giáo U70" Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TPHCM, phụ huynh không chỉ quan tâm học trường nào mà với những câu hỏi: Con có trưởng thành và tự lập được không? Có thích nghi được môi trường quốc tế đa văn hóa không? Sau này có nghề nghiệp ổn định và khả năng hội nhập toàn cầu không?

"Nhiều gia đình hiện ưu tiên như môi trường an toàn, kỷ luật và hiện đại. Chất lượng giáo dục công lập ổn định. Khả năng chuyển tiếp đại học quốc tế. Phát triển tiếng Anh học thuật và kỹ năng sống từ sớm"- ông Tuấn cho hay.

Bản lĩnh để bước bước vào thế giới thay đổi Bên cạnh những cơ hội học tập và phát triển quốc tế, tuổi teen hiện nay cũng đang đối diện với nhiều áp lực mới về học tập, bản sắc cá nhân, khả năng thích nghi và sức khỏe tinh thần trong thời đại AI và toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, Singapore đang trở thành một trong những điểm đến giáo dục được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ những lợi thế nổi bật như môi trường sống an toàn, chất lượng giáo dục hàng đầu châu Á, khoảng cách địa lý gần Việt Nam, cùng triết lý giáo dục hiện đại hướng đến phát triển toàn diện năng lực và cá tính riêng của từng học sinh.



