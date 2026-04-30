Góc nhìn

Gần hơn để hiểu, hiểu hơn để hành động

VĨNH TÙNG

Điểm nhấn trong thông điệp ấy nằm ở yêu cầu tưởng như giản dị nhưng không dễ thực hiện: Công đoàn phải "gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa".

Trong không khí toàn dân náo nức kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 - những dấu mốc gắn với lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước - thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi gặp gỡ công nhân (CN) tại TP HCM mang ý nghĩa vượt lên một cuộc thăm hỏi thường lệ. Đó là lời nhắc thẳng thắn về trách nhiệm, đồng thời là kỳ vọng rõ ràng đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ CN trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn trong thông điệp ấy nằm ở yêu cầu tưởng như giản dị nhưng không dễ thực hiện: Công đoàn phải "gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa". Câu nói này, nếu nhìn sâu, chính là một sự thúc đẩy thay đổi. Bởi lẽ, trong không ít thời điểm, khoảng cách giữa tổ chức đại diện và người lao động (NLĐ) vẫn tồn tại - không phải vì thiếu cơ chế, mà vì thiếu sự hiện diện thực chất. "Gần" ở đây không chỉ là có mặt, mà là có tiếng nói kịp thời khi quyền lợi NLĐ bị xâm phạm; "hiểu" không chỉ là nắm số liệu, mà là thấu những lo toan rất đời thường: tiền lương, chỗ ở, con cái, tương lai nghề nghiệp của NLĐ.

Đặt yêu cầu ấy vào thời điểm kỷ niệm 30-4 và 1-5 thì thông điệp ấy càng có chiều sâu. Nếu trong quá khứ, CN là lực lượng góp phần làm nên thắng lợi lịch sử thì hôm nay, họ chính là lực lượng quyết định sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sự quan tâm của lãnh đạo cao nhất vì thế không dừng ở tính biểu tượng, mà hướng tới việc tái định vị vai trò của CN trong mô hình phát triển hiện đại: không chỉ là người làm công, mà là đối tác, là chủ thể sáng tạo.

Kỳ vọng đối với Công đoàn vì thế cũng cao hơn. Không còn là "cánh tay nối dài" đơn thuần của hệ thống, Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa. Khi doanh nghiệp khó khăn, NLĐ mất việc; khi tranh chấp phát sinh... thì sự hiện diện của Công đoàn phải cụ thể, đo đếm được bằng hành động chứ không phải khẩu hiệu. Điều này đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới cách tiếp cận: đi xuống cơ sở nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và phản ứng nhanh hơn.

Song, thông điệp cũng không chỉ đặt gánh nặng lên một phía. Khi nhấn mạnh vai trò của CN như một "đối tác" của doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời gửi đi một kỳ vọng khác: NLĐ phải chủ động nâng cao tay nghề, kỷ luật và ý thức trách nhiệm. Trong một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, nhất là dưới tác động của công nghệ và hội nhập, không có chỗ cho tâm lý thụ động. Quyền lợi luôn gắn với năng lực và đóng góp.

Nhìn rộng hơn, thông điệp "gần và hiểu" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phản ánh một yêu cầu của quản trị hiện đại: mọi chính sách, dù đúng đến đâu, nếu không chạm tới đời sống thực tế thì khó tạo ra hiệu quả. Với NLĐ, điều họ cần không phải là những lời động viên chung chung, mà là những thay đổi cụ thể: thu nhập đủ sống, môi trường làm việc an toàn, cơ hội học nghề và một tương lai tươi sáng.

Kỷ niệm 30-4 để nhớ về một chặng đường đã qua, kỷ niệm 1-5 để tôn vinh NLĐ hôm nay. Nối hai mốc ấy lại, thông điệp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước như một lời nhắc: muốn đi xa, phải bắt đầu từ việc chăm lo tốt hơn cho lực lượng đang trực tiếp tạo ra của cải xã hội. Và muốn chăm lo tốt hơn, trước hết phải thật sự "gần" và "hiểu". 


THÁNG CÔNG NHÂN 2026: Tạo chuyển biến thực chất

Tháng Công nhân 2026 đồng loạt khởi động trên cả nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, chăm lo thiết thực, nâng cao đời sống người lao động

Giúp công nhân khó khăn sửa sang mái ấm

(NLĐO)- Căn nhà sẽ được sửa chữa các hạng mục như nâng mái, thay tôn, sửa điện, sơn nước…tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 70 triệu đồng

Công nhân ở Cà Mau xúc động khi nhận quà dịp lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO) – Những suất quà ý nghĩa dịp lễ 30-4 và 1-5 được trao tận tay đã giúp nhiều công nhân ở Cà Mau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư tổ chức Công đoàn Môi trường làm việc đời sống công nhân người lao động
