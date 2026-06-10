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Pháp luật

Gây rối trật tự công cộng, 3 đối tượng dưới 18 tuổi bị khởi tố

Q.Nhật

(NLĐO) - Các đối tượng bị khởi tố do có hành vi gây rối trật tự công cộng khi tụ tập, điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách trên đường.

Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Trung Nhật, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Bảo Trọng, tất cả dưới 18 tuổi và cùng trú tại xã Vinh Lộc (TP Huế).

Công an TP Huế khởi tố thiếu niên gây rối trật tự công cộng năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28-4, Nguyễn Văn Trung Nhật nhắn tin kêu gọi nhiều nam thanh niên tham gia tụ tập thành nhóm đông người để đi đèo Hải Vân. Đến khoảng 3 giờ ngày 30-4, các đối tượng tập trung tại ngã ba giao nhau giữa đường dẫn vào hầm Phước Tượng với đường Quốc lộ 49B. 

Sau đó các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Khi di chuyển được khoảng 100 m, nhóm đối tượng đã bị tổ công tác Công an TP Huế phát hiện, tổ chức vây bắt và ngăn chặn kịp thời.

Hành vi tụ tập thành nhóm đông người, điều khiển xe chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên đường giao thông không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

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