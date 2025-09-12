GIỮ VỮNG VAI TRÒ BỆ ĐỠ (*): Công đoàn tạo bước đột phá

Theo tinh thần Nghị quyết 60/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức Công đoàn hướng đến bộ máy tinh gọn, hiệu quả, sát cơ sở. Theo đó, các cấp Công đoàn trung gian được sắp xếp lại để gần hơn với người lao động (NLĐ). Việc tái cấu trúc này nhằm giúp Công đoàn thực hiện đúng chức năng đại diện, tránh hành chính hóa hoạt động.

Không gián đoạn việc chăm lo

Cuối tháng 8-2025, Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM công bố quyết định thành lập. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí hoạt động, Công đoàn phường vẫn nhanh chóng xây dựng kế hoạch trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó, tranh thủ các nguồn lực nhằm triển khai ngay các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn, không để gián đoạn việc này sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công đoàn phường Tân Sơn, TP HCM trao tặng quà cho đoàn viên khó khăn .Ảnh: MAI CHI

Công đoàn phường Tân Phú đã phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm. Chỉ sau thời gian ngắn phát động, nhiều Công đoàn cơ sở đã đăng ký tham gia các công trình, mô hình thi đua như: chăm lo, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho NLĐ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; trao học bổng cho con công nhân - lao động hiếu học; xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh; chuyển đổi số; xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp. Tổng trị giá các công trình, mô hình là hơn 360 triệu đồng.

Ra mắt Ban Chấp hành từ đầu tháng 8, Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM cũng không để gián đoạn hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động mà bắt tay ngay vào việc. Công đoàn phường đã tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường", phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM trao tặng 25 phần quà (mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và dụng cụ học tập, bánh kẹo… trị giá 500.000 đồng) cho con em NLĐ.

Công đoàn phường còn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Tươi Mart ra mắt "Điểm phúc lợi đoàn viên", cung cấp nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng với giá ưu đãi 10% - 30% cho đoàn viên - lao động; trao 40 phần quà với tổng trị giá 12 triệu đồng cho NLĐ khó khăn; tổ chức chương trình "Vì sức khỏe NLĐ"…

Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành, cho biết trong điều kiện còn khó khăn, Công đoàn phường đã tranh thủ các nguồn kinh phí vận động, hợp tác cùng các đơn vị, lựa chọn nội dung chăm lo mang lại lợi ích thiết thực, góp phần ổn định đời sống, nâng cao sức khỏe NLĐ. Từ nay đến cuối năm, Công đoàn phường sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; tăng cường chăm lo; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ…

Chuyển đổi số mạnh mẽ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Công đoàn là xu thế tất yếu. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn phường Tân Sơn, TP HCM - ngay sau khi được thành lập, Công đoàn phường đã xây dựng bộ mã QR hướng dẫn các quy định Công đoàn, triển khai rộng rãi đến đoàn viên và Công đoàn cơ sở.

Với bộ mã QR này, đoàn viên - lao động sẽ dễ dàng tiếp cận, tra cứu các quy định, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Công đoàn ngay trên thiết bị di động của mình. Ngoài ra, đoàn viên - lao động và Công đoàn cơ sở còn có thể tham gia nhóm Zalo Công đoàn phường để cập nhật các hoạt động, chính sách. "Công đoàn phường đang xây dựng, dự kiến sớm ra mắt Chatbot giải đáp nhanh các thắc mắc của Công đoàn cơ sở và đoàn viên - lao động" - bà Nhân cho hay.

Chuyển đổi số cũng trở thành nhiệm vụ quan trọng ở tất cả các cấp Công đoàn. Trong bối cảnh mới, LĐLĐ TP HCM đã mở rộng địa bàn hoạt động, tăng số lượng đoàn viên, việc chuyển đổi số càng trở nên cấp bách.

Từ cuối tháng 7-2025, LĐLĐ TP HCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Công đoàn giai đoạn 2025 - 2030. Mục tiêu của chương trình là đổi mới phương thức, hoạt động của tổ chức Công đoàn trên không gian mạng, trọng tâm là công tác quản lý điều hành chung, quản lý đoàn viên, kinh phí, đoàn phí, truyền thông Công đoàn. Qua đó, tạo đột phá trong hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.

LĐLĐ TP HCM xác định các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Ít nhất 95% cuộc họp, hội nghị tổ chức theo mô hình "Phòng họp không giấy"; 100% ý kiến, đề xuất, kiến nghị của NLĐ về chế độ, chính sách, quan hệ lao động được hỗ trợ tư vấn trực tuyến; 95% đoàn viên được cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc sử dụng phần mềm kế toán Công đoàn. Mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho công tác tư vấn pháp luật cũng được triển khai, tích hợp chạy trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử Công đoàn thành phố...

Để chuyển đổi số hiệu quả, LĐLĐ TP HCM đã đề ra những giải pháp, lộ trình cụ thể trong việc xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số; ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong đoàn viên - lao động.

Tự tin hội nhập

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đột phá tham gia xây dựng, đề xuất chính sách, pháp luật; chú trọng nâng cao kỹ năng nghề của NLĐ và đổi mới tư duy, tầm nhìn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ và tuyên truyền, tập hợp, phục vụ đoàn viên - lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tư duy lãnh đạo, quản lý và tầm nhìn tiếp tục được đổi mới theo hướng chiến lược, hiện đại, hội nhập. Công đoàn không chỉ chăm lo quyền lợi thiết thực mà còn mở rộng sang những vấn đề lâu dài như phát triển kỹ năng, nâng cao năng suất, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nhìn nhận Nghị quyết 57 đã mở ra không gian phát triển mới. Một trong những nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn thời gian tới là khuyến khích ứng dụng sáng kiến công nghệ trong cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất lao động; qua đó khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân.

"Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2025" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đã thu hút hàng triệu lượt đoàn viên - lao động tham gia là minh chứng sống động về việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Trước đó, chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" đã thu hút 2 triệu sáng kiến gửi tham gia, tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 33.000 tỉ đồng; được Thủ tướng Chính phủ đánh giá thành công ở cả 3 phương diện: Phát động, tổ chức thực hiện; kết quả mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa...

Từ các phong trào thi đua nêu trên, nhiều gương điển hình vượt khó sáng tạo đã được nhân rộng. Đơn cử, anh Trần Lê Phương, chuyên viên phát triển phần mềm của Công ty CP Cảng Hải Phòng, là tác giả của sáng kiến mang lại lợi ích khoảng 5 tỉ đồng/năm, cắt giảm thao tác thủ công, giúp giảm nhân công, ngày công cho doanh nghiệp.

Nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, giúp NLĐ tự tin hội nhập, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu: Mỗi năm, ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên - lao động được ứng dụng trong sản xuất - kinh doanh và công tác, thông qua các phong trào thi đua mà tổ chức Công đoàn phát động.

(Còn tiếp)

"Từ nay đến cuối năm, LĐLĐ TP HCM sẽ nỗ lực hoàn thành việc cấp chữ ký số cho toàn bộ Công đoàn xã, phường; nâng cấp hệ thống mạng nội bộ; hoàn thiện ứng dụng "Phúc lợi đoàn viên"; triển khai ứng dụng trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc…

Quyết tâm đổi mới Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra nhiều thách thức lẫn cơ hội. Với quyết tâm đổi mới, Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định tiếp tục thực hiện sứ mệnh: "Vì quyền lợi của NLĐ, vì sự phát triển bền vững của đất nước". Trong đó, điểm nhấn quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số. Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam chú trọng triển khai xây dựng, vận hành kho dữ liệu số về Công đoàn; triển khai hướng dẫn trực tuyến với đoàn viên - lao động. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, từng bước cho phép xử lý trực tuyến toàn trình trong tra cứu, gửi yêu cầu, đăng ký, nhận phản hồi về chế độ, chính sách, quyền lợi liên quan đến đoàn viên, tổ chức Công đoàn. Hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam chạy thử ứng dụng AI trong tương tác, trả lời đoàn viên - lao động về chính sách, chế độ.



