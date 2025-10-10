HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Gỡ "nút thắt" nhân lực thời 4.0

Khánh An

Nhà trường và doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế hợp tác, đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp để gỡ "nút thắt" nhu cầu nhân lực hiện nay

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh khi tuyển dụng nhân sự mới ra trường, họ thường gặp khó khăn: sinh viên (SV) có học vấn tốt, kiến thức nền tảng ổn, nhưng thiếu kỹ năng vận dụng thực tế và kỹ năng mềm. Đây không phải là vấn đề mới, mà là dấu hiệu của khoảng cách ngày càng lớn giữa những gì SV được học trong trường và những gì DN cần sử dụng ngay.

Không khó nhận ra nguyên nhân của thực trạng này khi trong chương trình đào tạo ở các trường chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường lao động. Nội dung mới, công nghệ mới ít được cập nhật hoặc điều chỉnh chậm, trong khi SV vẫn chủ yếu học lý thuyết, thực hành ít. Việc thực tập - nếu có - thường được tổ chức muộn hoặc mang tính hình thức, thiếu tính gắn kết với công việc thực tế. Khi vào DN, SV thường phải "học lại" hoặc đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong khi đó, DN đang hoạt động trong môi trường biến đổi nhanh: công nghệ mới, phương thức sản xuất đổi mới, thị trường đa biến, đòi hỏi nhân sự đa năng hơn. Kết quả là một nghịch lý: nhiều vị trí tuyển dụng "thiếu người phù hợp", nhưng SV ra trường lại thất nghiệp hoặc làm trái chuyên ngành. Mối hợp tác giữa nhà trường và DN - mặc dù đã được nhấn mạnh trong các chính sách - vẫn thiếu tính bền vững, hiệu quả và thực chất.

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, các trường cần cập nhật chương trình đào tạo định kỳ và linh hoạt. Trường cần tổ chức hội đồng khoa ‑ ngành và đại diện DN để định kỳ (hằng năm hoặc mỗi 2 năm) rà soát và bổ sung nội dung mới, kỹ năng mềm, ngoại ngữ chuyên ngành. Mở các học phần "dự án đặt hàng" do DN đưa vấn đề thực tế cho SV xử lý. SV không chỉ là người quan sát trong thực tập, mà nên tham gia vào các dự án thực tế của DN.

Cuối cùng, nhà trường và DN cần xây dựng cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhà trường nên có chính sách hợp tác rõ ràng: chia sẻ kết quả nghiên cứu, lợi ích thương hiệu, cùng sở hữu sản phẩm nghiên cứu, đào tạo lại nhân lực theo yêu cầu DN. DN đặt hàng đào tạo nhân sự theo tiêu chuẩn, trường thực hiện và DN cam kết sử dụng hoặc trả lại chi phí nếu không đáp ứng.

Khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn - giữa SV tốt nghiệp và yêu cầu của DN - là thách thức lớn nhưng không phải không thể khắc phục. Để thu hẹp khoảng cách, nhà trường, DN và chính quyền cần phối hợp chặt chẽ, xây dựng cầu nối thực chất, chủ động đổi mới và cam kết hành động. Khi đó, SV tốt nghiệp không chỉ có kiến thức mà còn kỹ năng "ra trận" ngay, DN có nhân lực chất lượng và nền kinh tế có nguồn lực vững mạnh để phát triển bền vững.

Tin liên quan

Trên 90% sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Luật Huế có việc làm

Trên 90% sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Luật Huế có việc làm

(NLĐO) - Trường ĐH Luật - ĐH Huế đã đào tạo hàng chục ngàn sinh viên ngành luật, tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp trên 90%.

4 nhóm kỹ năng thiết yếu cho sinh viên ngành du lịch

(NLĐO) – Qua 2 năm thực hiện, chương trình “Học tập trọn đời” đã đào tạo kỹ năng thiết yếu cho hàng trăm sinh viên ngành du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng.

Doanh nghiệp cần gì ở sinh viên mới ra trường?

Bằng cấp đại học không còn là lợi thế tuyệt đối, trong khi việc thiếu kinh nghiệm thực tế đã trở thành rào cản khiến nhiều sinh viên mới ra trường khó tìm việc.

công nghệ mới Phát triển bền vững nhu cầu nhân lực kỹ năng mềm chương trình đào tạo nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo