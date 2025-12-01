HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Hài hòa lợi ích

ĐOÀN HỮU HIỂN (Chủ tịch HĐQT Công ty Savaco Tourist)

Là người trực tiếp điều hành DN, tôi hiểu rõ tâm lý mong chờ của công nhân, nhân viên mỗi dịp cuối năm.

Cuối năm luôn là thời điểm nhạy cảm đối với doanh nghiệp (DN). Không chỉ chạy đua tiến độ sản xuất - kinh doanh, đây còn là lúc DN phải đưa ra quyết định quan trọng: mức lương, thưởng Tết dành cho người lao động (NLĐ).

Quyết định ấy chưa bao giờ đơn giản, nhất là trong bối cảnh DN còn gặp nhiều khó khăn, trong khi kỳ vọng của NLĐ ngày càng cao.

Là người trực tiếp điều hành DN, tôi hiểu rõ tâm lý mong chờ của công nhân, nhân viên mỗi dịp cuối năm. Lương, thưởng Tết không chỉ là thu nhập mà còn là sự ghi nhận và là thước đo niềm tin, sự gắn bó. Thưởng thấp dễ khiến NLĐ hụt hẫng nhưng nếu chi vượt khả năng, DN có thể đối diện rủi ro tài chính, mất cân đối dòng tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu năm sau.

Vì vậy, bài toán đặt ra luôn xoay quanh hai chữ "hài hòa": hài hòa giữa năng lực tài chính của DN và mong đợi chính đáng của NLĐ; hài hòa giữa sự chia sẻ khó khăn và sự công bằng trong phân phối giá trị; hài hòa giữa nhu cầu trước mắt và mục tiêu phát triển bền vững.

Trong các cuộc họp cuối năm, tôi luôn yêu cầu bộ phận nhân sự, tài chính đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, từ mức thưởng tối thiểu khi doanh thu không đạt kỳ vọng đến các phương án cao hơn nếu vượt chỉ tiêu. Việc công bố sớm và minh bạch giúp giảm tâm lý hoang mang, tạo niềm tin để tập thể cùng chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, lương, thưởng không chỉ nằm ở những con số. Điều NLĐ mong muốn hơn cả là sự tôn trọng. Tôi nhận thấy rằng khi DN sẻ chia chân thành, đối xử công bằng, minh bạch thì dù gặp khó khăn vẫn nhận được sự đồng cảm của NLĐ. Ngược lại thì tâm lý bất mãn rất dễ nảy sinh.

Với riêng chúng tôi, bên cạnh thưởng Tết, vấn đề luôn được quan tâm là tạo ra chính sách phúc lợi dài hạn như bảo hiểm sức khỏe, chương trình hỗ trợ vay tiêu dùng lãi suất thấp, hay các khóa đào tạo nâng cao tay nghề. Những khoản đầu tư này có thể không lớn bằng thưởng Tết nhưng lại thể hiện cam kết lâu dài với NLĐ.

Muốn giữ người thì phải tạo dựng được môi trường mà họ nhìn thấy tương lai của chính mình. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động, sự cạnh tranh nhân lực không kém gì cạnh tranh đơn hàng, việc giữ chân người giỏi và duy trì đội ngũ ổn định là yếu tố sống còn.

Ngược lại, NLĐ cũng cần nhận diện phía sau những khoản lương, thưởng là áp lực tồn tại của DN. Một quyết định thưởng vượt khả năng có thể kéo theo cắt giảm ở bộ phận khác hoặc thiếu nguồn lực đầu tư đổi mới. DN không khỏe thì về lâu dài, chính NLĐ cũng khó được bảo đảm quyền lợi.

Vì thế, lương, thưởng cuối năm cần được nhìn nhận như một sự chia sẻ. Khi hai bên cùng hướng về mục tiêu chung, bài toán hài hòa lợi ích sẽ không còn nan giải.

Cuối cùng, tôi kỳ vọng văn hóa "chia ngọt sẻ bùi" sẽ trở thành tinh thần chủ đạo trong quan hệ lao động hiện đại. NLĐ nỗ lực vì DN và ngược lại, DN có trách nhiệm chăm lo để NLĐ có một cái Tết ấm áp.

Thưởng Tết dù ít hay nhiều vẫn phải dựa trên sự chân thành và minh bạch. Chỉ khi NLĐ an tâm, DN mới có thể vững vàng bước vào năm mới với khí thế mới. 

Tin liên quan

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, lao động qua đào tạo và làm việc đặc thù sẽ nhận lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%, đảm bảo thu nhập tương xứng với công việc.

Yêu cầu rà soát tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25-12

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương khảo sát tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động năm 2025, gửi báo cáo trước ngày 25-12-2025.

Báo in ngày 1-12: Sớm lo lương, thưởng Tết cho người lao động

Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng và xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động

Thưởng Tết tiền lương doanh nghiệp vay tiêu dùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo