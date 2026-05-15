Hấp dẫn cuộc đua Ngoại hạng Anh





Thậm chí, ngôi vương chỉ có thể định đoạt ở những khoảnh khắc sau cùng.

Cuộc đảo chiều cuối mùa

Arsenal trong kỷ nguyên Mikel Arteta đã hai phen "hụt hơi" ở giai đoạn tăng tốc. Cả hai lần ở các mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, họ đều gục ngã ở vạch đích trước đại kình địch Man City. Thất bại một lần còn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, song thua đến lần thứ hai với cùng một "kịch bản" thì chỉ có thể kết luận "đám trẻ nhà Arteta" quá non kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh.

Sân cỏ Giải Ngoại hạng Anh mùa này một lần nữa trở thành sàn diễn của cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man City. Màn độc diễn kéo dài hàng tháng trên đỉnh bảng xếp hạng của Arsenal và sự sa sút đầu mùa của Man City ngỡ đã khiến giải đấu ở xứ sương mù trở nên nhàm chán nếu không có cuộc đảo chiều giai đoạn cuối mùa.

Được đánh giá là một trong những màn về đích kịch tính nhất trong nhiều năm qua, đến thời điểm này, chưa ai có thể nhận định danh hiệu vô địch Giải Ngoại hạng Anh sẽ về đâu. Sau vòng 36, Arsenal tiếp tục dẫn đầu với 79 điểm nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham. Tuy nhiên, sức ép mà họ phải đối mặt vẫn chưa suy giảm khi Man City vừa dễ dàng vượt qua Crystal Palace 3-0, thu hẹp khoảng cách đôi bên chỉ còn 2 điểm.

Cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh sẽ hấp dẫn đến tận vòng cuối. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Man City vừa bất lợi vừa có ưu thế

Chỉ cần thắng cả 2 trận còn lại trước Burnley và Crystal Palace, Arsenal sẽ không cần bận tâm kình địch Man City thi đấu ra sao. Do trận chung kết Champions League với PSG diễn ra vào cuối tháng, Arsenal có thể hướng toàn bộ sự tập trung lúc này vào sân cỏ Giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Man City lại phải chia sức đáng kể. Cụ thể, sau trận chung kết FA Cup với Chelsea cuối tuần này, họ phải lập tức trở lại Premier League để đối đầu lần lượt với Bournemouth và Aston Villa.

Lịch thi đấu dày đặc có thể rất bất lợi với Man City nhưng chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến lại là thế mạnh, thừa sức giúp họ tạo nên sự khác biệt. Chiến thắng trước Crystal Palace là minh chứng khi Pep Guardiola xoay tua mạnh đội hình với 6 vị trí dự bị, song Man City vẫn áp đảo hoàn toàn đội bóng đã vào đến chung kết UEFA Conference League.

Man City hiện vượt Arsenal về hiệu số bàn thắng bại (+43 so với +42) và đây có thể là yếu tố mang tính quyết định nếu 2 đội kết thúc mùa giải với cùng điểm số. Man City không chỉ vượt trội với 75 pha lập công - nhiều hơn Arsenal 7 bàn, mà còn chiếm ưu thế ở thành tích đối đầu khi thắng 1 và hòa 1 trước Arsenal mùa này.

Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nhưng Man City mới là đội khiến phần còn lại của Premier League phải dè chừng.



