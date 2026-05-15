HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hấp dẫn cuộc đua Ngoại hạng Anh

Đông Linh

Cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City không hề có dấu hiệu sẽ sớm hạ màn.


Thậm chí, ngôi vương chỉ có thể định đoạt ở những khoảnh khắc sau cùng.

Cuộc đảo chiều cuối mùa

Arsenal trong kỷ nguyên Mikel Arteta đã hai phen "hụt hơi" ở giai đoạn tăng tốc. Cả hai lần ở các mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, họ đều gục ngã ở vạch đích trước đại kình địch Man City. Thất bại một lần còn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, song thua đến lần thứ hai với cùng một "kịch bản" thì chỉ có thể kết luận "đám trẻ nhà Arteta" quá non kinh nghiệm, thiếu bản lĩnh.

Sân cỏ Giải Ngoại hạng Anh mùa này một lần nữa trở thành sàn diễn của cuộc đua song mã giữa Arsenal và Man City. Màn độc diễn kéo dài hàng tháng trên đỉnh bảng xếp hạng của Arsenal và sự sa sút đầu mùa của Man City ngỡ đã khiến giải đấu ở xứ sương mù trở nên nhàm chán nếu không có cuộc đảo chiều giai đoạn cuối mùa.

Được đánh giá là một trong những màn về đích kịch tính nhất trong nhiều năm qua, đến thời điểm này, chưa ai có thể nhận định danh hiệu vô địch Giải Ngoại hạng Anh sẽ về đâu. Sau vòng 36, Arsenal tiếp tục dẫn đầu với 79 điểm nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước West Ham. Tuy nhiên, sức ép mà họ phải đối mặt vẫn chưa suy giảm khi Man City vừa dễ dàng vượt qua Crystal Palace 3-0, thu hẹp khoảng cách đôi bên chỉ còn 2 điểm.

Hấp dẫn cuộc đua Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh sẽ hấp dẫn đến tận vòng cuối. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Man City vừa bất lợi vừa có ưu thế

Chỉ cần thắng cả 2 trận còn lại trước Burnley và Crystal Palace, Arsenal sẽ không cần bận tâm kình địch Man City thi đấu ra sao. Do trận chung kết Champions League với PSG diễn ra vào cuối tháng, Arsenal có thể hướng toàn bộ sự tập trung lúc này vào sân cỏ Giải Ngoại hạng Anh.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Man City lại phải chia sức đáng kể. Cụ thể, sau trận chung kết FA Cup với Chelsea cuối tuần này, họ phải lập tức trở lại Premier League để đối đầu lần lượt với Bournemouth và Aston Villa.

Lịch thi đấu dày đặc có thể rất bất lợi với Man City nhưng chiều sâu lực lượng cùng kinh nghiệm chinh chiến lại là thế mạnh, thừa sức giúp họ tạo nên sự khác biệt. Chiến thắng trước Crystal Palace là minh chứng khi Pep Guardiola xoay tua mạnh đội hình với 6 vị trí dự bị, song Man City vẫn áp đảo hoàn toàn đội bóng đã vào đến chung kết UEFA Conference League.

Man City hiện vượt Arsenal về hiệu số bàn thắng bại (+43 so với +42) và đây có thể là yếu tố mang tính quyết định nếu 2 đội kết thúc mùa giải với cùng điểm số. Man City không chỉ vượt trội với 75 pha lập công - nhiều hơn Arsenal 7 bàn, mà còn chiếm ưu thế ở thành tích đối đầu khi thắng 1 và hòa 1 trước Arsenal mùa này. 

Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nhưng Man City mới là đội khiến phần còn lại của Premier League phải dè chừng.


Tin liên quan

Tình tiết ly kỳ nghi án "do thám đối thủ" của Southampton trước trận play-off

Tình tiết ly kỳ nghi án "do thám đối thủ" của Southampton trước trận play-off

(NLĐO) - Southampton vừa giành quyền dự trận chung kết play-off Championship nhưng đối diện nguy cơ bị điều tra, thậm chí bị loại khỏi cuộc đua thăng hạng.

PSG vô địch Ligue 1 mùa thứ 5 liên tiếp

(NLĐO) – Đánh bại Lens 2-0 ngay tại sân khách Bollaert-Delelis, PSG đủ điểm vô địch Ligue 1 sớm một vòng và hoàn tất cú đúp các danh hiệu quốc nội mùa này.

Arsenal có thể vô địch Ngoại hạng Anh khi nào?

(NLĐO) - Loạt kịch bản khó lường đang chờ đợi cả Arsenal lẫn Man City trong cuộc đua tới ngôi vị cao nhất giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Ngoại hạng Anh Arsenal Man City
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo