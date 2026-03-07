HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hấp dẫn đoàn viên bằng phúc lợi

Bài và ảnh: THANH NGA

Đổi mới hoạt động, gia tăng phúc lợi là giải pháp giúp các Công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở thu hút người lao động gia nhập Công đoàn

Những năm qua, tại nhiều Công đoàn, số lượng đoàn viên tăng nhanh, có những nơi đạt tỉ lệ 100% trên tổng số lao động chính thức đang làm việc tại đơn vị. Để đạt được kết quả đó, ban chấp hành (BCH) các Công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở đã không ngừng đổi mới hoạt động, giúp người lao động (NLĐ) hiểu hơn về Công đoàn và được hưởng thụ trực tiếp từ các hoạt động Công đoàn khi gia nhập.

Từng bước khẳng định vị trí

Một ví dụ điển hình là Công ty TNHH Nội thất Mê Kông (phường Bình Dương, TP HCM), tính đến thời điểm này, 100% trong tổng số gần 1.000 lao động đang làm việc tại đơn vị đã gia nhập Công đoàn.

Bà Phan Thị Diễm Quỳnh, đại diện Công đoàn công ty, cho biết để đạt được "tỉ lệ vàng" này, BCH Công đoàn cơ sở đã trải qua quá trình dài. Theo bà, công ty thành lập từ 2013, sau đó không lâu thì Công đoàn cơ sở ra đời. Thời gian đầu, không có nhiều NLĐ quan tâm đến việc vào Công đoàn. 

Để thu hút đoàn viên, BCH Công đoàn đã từng bước củng cố bộ máy, xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản, tham gia sâu vào việc xây dựng chính sách phúc lợi cho NLĐ, nhiều chế độ tốt được bổ sung và sau đó được đưa vào thỏa ước như một sự cam kết lâu dài. Những việc làm này đã góp phần cải thiện đáng kể thu nhập và phúc lợi cho công nhân.

Hấp dẫn đoàn viên bằng phúc lợi - Ảnh 1.

Công đoàn Công ty TNHH Nội thất Mê Kông phối hợp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho người lao động

Tiêu biểu như cơ chế nâng lương cho NLĐ, nhờ tham mưu của Công đoàn, tại doanh nghiệp (DN) ngoài tăng lương cơ bản khi Nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu vùng, hằng tháng DN đều tổ chức đánh giá tay nghề làm cơ sở để nâng lương cho NLĐ. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của NLĐ khối sản xuất đạt từ 8-10 triệu đồng/tháng. 

Hay việc hằng tháng DN đều hỗ trợ gạo và mì gói cho tất cả NLĐ; hằng năm hỗ trợ tiền mua giày (2 đợt) cho NLĐ; hằng ngày bổ sung sữa, trái cây, bánh ngọt vào bữa ăn ca; mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên văn phòng và giám sát; tạo điều kiện để NLĐ tham gia ngày hội lao động sáng tạo...

Bên cạnh đó, nhiều sân chơi cho NLĐ được hình thành như xây dựng sân bóng chuyền, tổ chức các giải bóng đá, hoạt động vui chơi, chăm lo vào các ngày lễ, Tết. Cùng với sự tạo điều kiện của ban giám đốc, đến nay, hoạt động Công đoàn công ty đã đi vào nền nếp. Qua mỗi năm, BCH lại cố gắng xây dựng các hoạt động mới để tạo sự hứng khởi và thu hút NLĐ mới gia nhập.

"Nhờ vậy mà gần như NLĐ khi vào công ty làm việc, được phổ biến về các hoạt động Công đoàn thì họ đều có nguyện vọng gia nhập. Chúng tôi luôn cố gắng để trở thành điểm tựa cho họ, giúp cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn" - bà Quỳnh cho hay.

Mạnh dạn đổi mới

Tương tự, khi mới thành lập Công đoàn, số đoàn viên tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC, Khu Công nghệ cao, TP HCM) chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoạt động của Công đoàn cũng rất hạn chế. Đến nay, tỉ lệ đoàn viên tại đây đạt gần như 100% trong tổng số gần 6.000 lao động.

Bà Kiều Ngọc Hoa, Giám đốc Nhân sự kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết để hoạt động đi vào nền nếp như hiện tại, các thành viên trong BCH Công đoàn đã không ngừng học hỏi, phát huy sáng tạo.

Bà Hoa cho biết để chương trình chăm lo cho NLĐ được ban giám đốc ghi nhận và đồng hành thì trước hết Công đoàn phải mạnh dạn tổ chức một "chương trình mẫu". Qua đó, ban giám đốc nếu nhìn thấy được lợi ích mà hoạt động đó đem lại cho NLĐ thì họ sẽ sẵn sàng đồng hành với Công đoàn để tổ chức, nhân rộng chương trình đó về sau.

Bằng cách này, những năm qua, Công đoàn đã bổ sung nhiều mô hình chăm lo mới. Chẳng hạn như phiên chợ nghĩa tình, ngày hội gia đình... có tác động rất tích cực đến NLĐ. Bên cạnh đó, từ sự tham mưu của Công đoàn, các chế độ chăm lo cho NLĐ tại DN ngày càng ưu việt hơn. Như việc hỗ trợ xe đưa rước NLĐ và người thân về quê ăn Tết hằng năm; thành lập Trung tâm Nâng cao sức khỏe cho NLĐ; tổ chức 2 nhà ăn với 10 thực đơn được làm mới mỗi ngày, cùng với đó là các phần ăn đặc biệt hằng tuần và phần ăn dành riêng cho phụ nữ mang thai.

Còn với Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, dù năm qua hoạt động gặp nhiều khó khăn nhưng số đoàn viên liên tục tăng. Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch NĐ, cho biết khi mới thành lập năm 2020, NĐ chỉ có 25 đoàn viên; năm 2025, số lượng tăng gần 1.000 đoàn viên đến nay, tổng số đoàn viên lên đến 1.600 người.

Theo ông, trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, NĐ đã linh hoạt chọn nội dung phù hợp như thăm hỏi ốm đau, ma chay; hỗ trợ đoàn viên bị ngưng việc do khóa app, mẹ đơn thân gặp khó khăn, hỗ trợ sửa chữa phương tiện do tai nạn... Đồng thời, chú trọng đồng hành với đoàn viên trong bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các kỹ năng cần thiết khi giao tiếp với khách hàng.

Mới đây, NĐ đã cùng với Tổ chức Tài chính vi mô CEP và Công ty AIZEN Credit ký kết biên bản ghi nhớ để hỗ trợ các đoàn viên được vay vốn trả chậm, hỗ trợ chính sách vay mua các dòng xe điện không lãi suất hoặc ưu đãi.

Chương trình không chỉ giúp anh chị em giảm bớt áp lực tài chính mà còn mở ra cơ hội tiếp cận phương tiện hiện đại, tiết kiệm chi phí vận hành và góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, NĐ cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên như tặng BHYT, khám sức khỏe tổng quát, hỗ trợ xây dựng điểm dừng chân miễn phí… "Từ khi có NĐ, chúng tôi có thêm điểm tựa, công việc cũng thuận lợi hơn" - chị Lê Thị Tuyết Hoa, đoàn viên NĐ cho biết. 

Công đoàn TP HCM phấn đấu phát triển ít nhất 450.000 đoàn viên/năm, trong đó có ít nhất 5.000 đoàn viên ở khu vực phi chính thức. LĐLĐ thành phố đề nghị tổ chức Công đoàn các cấp rà soát tình hình lao động; tăng cường đội ngũ làm công tác phát triển đoàn viên, trọng tâm là xây dựng mạng lưới cộng tác viên; đẩy mạnh giải pháp tập hợp NLĐ, đổi mới hoạt động để thu hút NLĐ...

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh phát triển đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, toàn hệ thống Công đoàn cần tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.


