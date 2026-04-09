Hé lộ hậu trường clip công an xã ở Huế "gây bão" mạng xã hội, thu hút triệu lượt xem

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hé lộ hậu trường clip công an xã ở Huế "gây bão" mạng xã hội, thu hút triệu lượt xem

Q.Nhật

(NLĐO) - Đoạn clip công an xã đóng "gây bão" mạng xã hội với nội dung dễ hiểu về an toàn giao thông. Sự sáng tạo đã thu hút đông đảo người xem.

Tối 9-4, đoạn clip tuyên truyền an toàn giao thông do Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) đăng tải trên Facebook bất ngờ "gây bão", thu hút lượng lớn lượt xem, thích và chia sẻ nhờ cách thể hiện dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu.

Hé lộ hậu trường clip công an xã ở Huế "gây bão" mạng xã hội thu hút triệu lượt xem - Ảnh 1.

Thượng uý Huỳnh và em trai rapper David Nộp vào vai rất ăn ý. Ảnh cắt từ clip.

Clip xoay quanh các hành vi vi phạm phổ biến như giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh hay không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời lồng ghép các chế tài xử phạt và cảnh báo hậu quả.

Theo trung tá Hồ Văn Sự, Phó trưởng Công an xã A Lưới 1, toàn bộ quá trình lên ý tưởng, quay và dựng clip chỉ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Sản phẩm được thực hiện theo chủ trương của Công an TP Huế nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp người dân – đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số – dễ tiếp cận, dễ nhớ các quy định pháp luật.

Hé lộ hậu trường clip công an xã ở Huế "gây bão" mạng xã hội thu hút triệu lượt xem - Ảnh 2.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh trong đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

 Kịch bản clip là sự đóng góp tập thể của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, trong đó thượng úy Phạm Đức Huỳnh – Bí thư Chi đoàn – giữ vai trò chủ công. Anh không chỉ tham gia xây dựng nội dung mà còn trực tiếp vào vai cán bộ công an nhắc nhở người vi phạm.

Đáng chú ý, toàn bộ ê-kíp sản xuất đều là "cây nhà lá vườn". Từ khâu quay dựng đến diễn xuất đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người thân hỗ trợ, không thuê ngoài nên không phát sinh chi phí. Một số kinh nghiệm kỹ thuật được học hỏi thêm từ những người làm truyền hình.

Đoạn clip do Công an xã A Lưới 1 dàn dựng để tuyên truyền về an toàn giao thông tạo viral trên mạng xã hội. Nguồn: Công an xã A Lưới 1.

Chia sẻ về ý tưởng, thượng úy Huỳnh cho biết anh đã ấp ủ việc tận dụng mạng xã hội và các clip ngắn mang tính giải trí để truyền tải pháp luật từ lâu, xuất phát từ thực tế địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền. Nhận thấy giới trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên, anh quyết định thử nghiệm cách làm mới này và nhận được sự đồng ý từ lãnh đạo đơn vị.

Một điểm nhấn khác của clip là sự góp mặt của rapper David Nộp (tên thật Phạm Trung Hiếu, 23 tuổi) – em ruột của thượng úy Huỳnh. Anh đảm nhận vai người vi phạm giao thông và đồng thời phụ trách dựng clip theo phong cách trẻ trung, hài hước – vốn là thế mạnh của mình. David Nộp từng được biết đến khi tham gia Rap Việt mùa 4, thuộc đội của rapper Suboi.

Trước đó, bộ đôi này cũng từng thực hiện một clip tuyên truyền tương tự, đạt hơn 2,2 triệu lượt xem, hơn 181.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt chia sẻ trên trang Facebook của Công an xã A Lưới 1.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của các clip cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách làm tuyên truyền mới: gần gũi, sáng tạo và phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(NLĐO)- Phường Bàn Cờ nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho CNVC-LĐ

(NLĐO)- Hơn 200 đoàn viên đã dự buổi tuyên truyền Luật An ninh mạng do LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức sáng 17-9.

HÀ NỘI: 600 công nhân được tuyên truyền Luật BHXH

Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội vừa phối hợp Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội tổ chức truyên truyền Luật BHXH cho 600 công nhân (CN) Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long).

mạng xã hội Facebook Viral tuyên truyền giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo