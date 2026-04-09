Hé lộ hậu trường clip công an xã ở Huế "gây bão" mạng xã hội, thu hút triệu lượt xem

Tối 9-4, đoạn clip tuyên truyền an toàn giao thông do Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) đăng tải trên Facebook bất ngờ "gây bão", thu hút lượng lớn lượt xem, thích và chia sẻ nhờ cách thể hiện dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu.

Thượng uý Huỳnh và em trai rapper David Nộp vào vai rất ăn ý. Ảnh cắt từ clip.

Clip xoay quanh các hành vi vi phạm phổ biến như giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh hay không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời lồng ghép các chế tài xử phạt và cảnh báo hậu quả.

Theo trung tá Hồ Văn Sự, Phó trưởng Công an xã A Lưới 1, toàn bộ quá trình lên ý tưởng, quay và dựng clip chỉ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Sản phẩm được thực hiện theo chủ trương của Công an TP Huế nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giúp người dân – đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số – dễ tiếp cận, dễ nhớ các quy định pháp luật.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh trong đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Kịch bản clip là sự đóng góp tập thể của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, trong đó thượng úy Phạm Đức Huỳnh – Bí thư Chi đoàn – giữ vai trò chủ công. Anh không chỉ tham gia xây dựng nội dung mà còn trực tiếp vào vai cán bộ công an nhắc nhở người vi phạm.

Đáng chú ý, toàn bộ ê-kíp sản xuất đều là "cây nhà lá vườn". Từ khâu quay dựng đến diễn xuất đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người thân hỗ trợ, không thuê ngoài nên không phát sinh chi phí. Một số kinh nghiệm kỹ thuật được học hỏi thêm từ những người làm truyền hình.

Đoạn clip do Công an xã A Lưới 1 dàn dựng để tuyên truyền về an toàn giao thông tạo viral trên mạng xã hội. Nguồn: Công an xã A Lưới 1.

Chia sẻ về ý tưởng, thượng úy Huỳnh cho biết anh đã ấp ủ việc tận dụng mạng xã hội và các clip ngắn mang tính giải trí để truyền tải pháp luật từ lâu, xuất phát từ thực tế địa bàn vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền. Nhận thấy giới trẻ sử dụng mạng xã hội thường xuyên, anh quyết định thử nghiệm cách làm mới này và nhận được sự đồng ý từ lãnh đạo đơn vị.

Một điểm nhấn khác của clip là sự góp mặt của rapper David Nộp (tên thật Phạm Trung Hiếu, 23 tuổi) – em ruột của thượng úy Huỳnh. Anh đảm nhận vai người vi phạm giao thông và đồng thời phụ trách dựng clip theo phong cách trẻ trung, hài hước – vốn là thế mạnh của mình. David Nộp từng được biết đến khi tham gia Rap Việt mùa 4, thuộc đội của rapper Suboi.

Trước đó, bộ đôi này cũng từng thực hiện một clip tuyên truyền tương tự, đạt hơn 2,2 triệu lượt xem, hơn 181.000 lượt thích và hơn 5.000 lượt chia sẻ trên trang Facebook của Công an xã A Lưới 1.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của các clip cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách làm tuyên truyền mới: gần gũi, sáng tạo và phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của giới trẻ hiện nay.