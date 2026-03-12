Tài xế có pha lùi xe đẳng cấp, tạo viral trên mạng xã hội là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Tài xế có pha lùi xe đẳng cấp, tạo viral trên mạng xã hội là ai?

Quang Nhật

(NLĐO) - Nhận định xe sơ mi rơ-moóc lao dốc nguy cơ bị lật, tài xế ô tô con đi ngược chiều liền có pha lùi xe an toàn. Đoạn clip tạo viral trên mạng xã hội.

Ngày 12-3, anh Phan Đình Hữu Lợi (SN 2000; trú xã A Lưới 2, TP Huế) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc kịp thời lùi xe tránh cú va chạm với xe sơ mi rơ-móoc bị trượt khi xuống dốc, đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.

Pha lùi xe tạo viral trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một ô tô con ghi lại cảnh suýt va chạm với một xe sơ mi rơ-móoc trên đèo. Tài khoản Facebook đăng tải là Phan Đình Hữu Lợi kèm nội dung: "May nhờ ôn mệ "độ". Xử lý kịp thời. May ô tô có số lùi chứ xe máy chắc "niệm" luôn".

Đoạn clip ghi lại pha lùi xe tạo viral trên mạng xã hội Facebook của tài xế ô tô con. Clip do anh Phan Đình Hữu Lợi cung cấp.

Bài viết thu hút nhiều lượt chia sẻ, trở thành viral trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh của tài xế ô tô con. Trong clip, chiếc xe gắn camera đang leo dốc với tốc độ khoảng 28–29 km/giờ. Sau khi vượt qua một xe sơ mi rơ-moóc đi ngược chiều, xe này tiếp tục lên dốc thì gặp một xe sơ mi rơ-móoc khác đang đổ đèo theo hướng ngược lại.

Sau pha lùi xe tạo "viral" trên mạng xã hội, tài xế ô tô con chia sẻ kinh nghiệm gi? - Ảnh 1.

Phần đuôi chiếc xe sơ mi rơ - moóc bắt đầu trượt ngang đường, ngay tại trước đầu ô tô con. Ảnh chụp màn hình.

Bất ngờ, phần rơ-moóc phía sau chở thùng container bị trượt sang làn đường ngược chiều của ô tô con đang di chuyển với góc khoảng 45 độ so với hướng tuyến đường. Đuôi rơ-moóc va vào lan can ven đường tạo ra âm thanh lớn khiến ai cảm giác xe sẽ bị lật.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, khi cách xe sơ mi rơ-móoc vài mét, tài xế ô tô con lập tức dừng xe. Chỉ trong vài giây, anh nhanh chóng cài số lùi, cho xe lùi nhanh về phía sau để tránh rơ-moóc đang lao về phía mình. Nhờ đó, vụ việc không xảy ra va chạm và xe sơ mi rơ-móoc sau đó cũng kiểm soát được tốc độ, không bị lật.

Sau pha lùi xe tạo "viral" trên mạng xã hội, tài xế ô tô con chia sẻ kinh nghiệm gi? - Ảnh 2.

Rơ-moóc xoay 45 độ sang phần đường của ô tô con di chuyển.

Trao đổi với phóng viên, anh Lợi xác nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô gắn camera hành trình ghi lại sự việc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 9-3 tại khu vực đèo Tà Lương trên Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, TP Huế.

Anh Lợi cho biết mình chạy xe dịch vụ. Thời điểm xảy ra sự việc, anh đang chở 3 mẹ con, trong đó một người con học lớp 4 và lớp 7 từ A Lưới về Huế. "Đoạn đèo Tà Lương thường xuyên có vệt dầu loang, đường trơn nên mỗi lần qua đây tôi đều chạy chậm và chú ý quan sát" – anh nói.

Theo anh Lợi, may mắn thùng container lúc đó không chở hàng nên lan can đường có thể cản lại, tránh nguy cơ xe bị lật. Ngoài ra, phía sau xe anh không có phương tiện khác nên việc lùi xe cũng thuận lợi hơn. "Tài xế xe sơ mi rơ-móoc còn khá trẻ, chỉ biết cười trừ sau tình huống đó. Tôi khuyên mọi người nên đi đúng tốc độ, làn đường, chú ý quan sát khi lưu thông trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn" - anh Lợi chia sẻ.

Quốc lộ 49 đoạn từ A Lưới về Huế có mặt đường hẹp, nhiều đèo dốc. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân cho biết vào ban đêm thường có các đoàn xe sơ mi rơ-moóc chở than, quặng từ Lào qua cửa khẩu La Lay rồi di chuyển theo đường Hồ Chí Minh, rẽ vào Quốc lộ 49 để về cảng Chân Mây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, hiện nay quy định chỉ giới hạn tải trọng đối với cầu, còn đối với đường bộ không có quy định cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến này.


Tin liên quan

Đoạn clip viral nhất mạng xã hội lúc này

Đoạn clip viral nhất mạng xã hội lúc này

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao đoạn clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang (chồng người mẫu Thúy Hạnh) có lời qua tiếng lại khá căng thẳng với một nam tài xế taxi.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" goes viral during April 30 holiday

(NLĐO) - The song "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" goes viral during the month celebrating the 50th anniversary of national reunification.

VIDEO: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” – cú viral mang hơi thở thiêng liêng

(NLĐO) - Sau một thời gian ra mắt không mấy nổi bật, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” bất ngờ "càn quét" các nền tảng mạng xã hội trong dịp 30-4 năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo