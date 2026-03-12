Tài xế có pha lùi xe đẳng cấp, tạo viral trên mạng xã hội là ai?

Ngày 12-3, anh Phan Đình Hữu Lợi (SN 2000; trú xã A Lưới 2, TP Huế) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc kịp thời lùi xe tránh cú va chạm với xe sơ mi rơ-móoc bị trượt khi xuống dốc, đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.



Pha lùi xe tạo viral trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera hành trình của một ô tô con ghi lại cảnh suýt va chạm với một xe sơ mi rơ-móoc trên đèo. Tài khoản Facebook đăng tải là Phan Đình Hữu Lợi kèm nội dung: "May nhờ ôn mệ "độ". Xử lý kịp thời. May ô tô có số lùi chứ xe máy chắc "niệm" luôn".

Đoạn clip ghi lại pha lùi xe tạo viral trên mạng xã hội Facebook của tài xế ô tô con. Clip do anh Phan Đình Hữu Lợi cung cấp.

Bài viết thu hút nhiều lượt chia sẻ, trở thành viral trên mạng xã hội những ngày qua. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh của tài xế ô tô con. Trong clip, chiếc xe gắn camera đang leo dốc với tốc độ khoảng 28–29 km/giờ. Sau khi vượt qua một xe sơ mi rơ-moóc đi ngược chiều, xe này tiếp tục lên dốc thì gặp một xe sơ mi rơ-móoc khác đang đổ đèo theo hướng ngược lại.

Phần đuôi chiếc xe sơ mi rơ - moóc bắt đầu trượt ngang đường, ngay tại trước đầu ô tô con. Ảnh chụp màn hình.

Bất ngờ, phần rơ-moóc phía sau chở thùng container bị trượt sang làn đường ngược chiều của ô tô con đang di chuyển với góc khoảng 45 độ so với hướng tuyến đường. Đuôi rơ-moóc va vào lan can ven đường tạo ra âm thanh lớn khiến ai cảm giác xe sẽ bị lật.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, khi cách xe sơ mi rơ-móoc vài mét, tài xế ô tô con lập tức dừng xe. Chỉ trong vài giây, anh nhanh chóng cài số lùi, cho xe lùi nhanh về phía sau để tránh rơ-moóc đang lao về phía mình. Nhờ đó, vụ việc không xảy ra va chạm và xe sơ mi rơ-móoc sau đó cũng kiểm soát được tốc độ, không bị lật.

Rơ-moóc xoay 45 độ sang phần đường của ô tô con di chuyển.

Trao đổi với phóng viên, anh Lợi xác nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô gắn camera hành trình ghi lại sự việc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 9-3 tại khu vực đèo Tà Lương trên Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, TP Huế.

Anh Lợi cho biết mình chạy xe dịch vụ. Thời điểm xảy ra sự việc, anh đang chở 3 mẹ con, trong đó một người con học lớp 4 và lớp 7 từ A Lưới về Huế. "Đoạn đèo Tà Lương thường xuyên có vệt dầu loang, đường trơn nên mỗi lần qua đây tôi đều chạy chậm và chú ý quan sát" – anh nói.

Theo anh Lợi, may mắn thùng container lúc đó không chở hàng nên lan can đường có thể cản lại, tránh nguy cơ xe bị lật. Ngoài ra, phía sau xe anh không có phương tiện khác nên việc lùi xe cũng thuận lợi hơn. "Tài xế xe sơ mi rơ-móoc còn khá trẻ, chỉ biết cười trừ sau tình huống đó. Tôi khuyên mọi người nên đi đúng tốc độ, làn đường, chú ý quan sát khi lưu thông trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn" - anh Lợi chia sẻ.

Quốc lộ 49 đoạn từ A Lưới về Huế có mặt đường hẹp, nhiều đèo dốc. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn lưu thông. Người dân cho biết vào ban đêm thường có các đoàn xe sơ mi rơ-moóc chở than, quặng từ Lào qua cửa khẩu La Lay rồi di chuyển theo đường Hồ Chí Minh, rẽ vào Quốc lộ 49 để về cảng Chân Mây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, hiện nay quy định chỉ giới hạn tải trọng đối với cầu, còn đối với đường bộ không có quy định cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến này.



