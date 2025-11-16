Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ

Thùy Trang

(NLĐO) - Đồng cảm nỗi thống khổ người chinh phụ, triển lãm tranh lụa Chinh phụ ngâm của họa sĩ Ngọc Mai ra đời.

Họa sĩ Ngọc Mai tái xuất

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ - Ảnh 1.

Bức tranh Nỗi cô đơn

14 năm trước, họa sĩ Ngọc Mai gây tiếng vang với bộ tranh lấy cảm hứng từ tác phẩm Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Bà đã được trao tặng Kỷ lục Guiness 20214 "Nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về truyện Kiều nhiều nhất", phần thưởng cho việc bà đã dành trọn 12 năm cuộc đời để hoàn thành 28 bức tranh về Truyện Kiều.

12 năm, bà thao thức, trăn trở cùng Kiều - một nhân vật có phận đời nghiệt ngã. Và họa sĩ Ngọc Mai đã từng chia sẻ rằng, bà không minh họa nàng Kiều theo truyện, mà bà vẽ nàng từ chính những sự tương đồng giữa hai phận đời lận đận, bà vẽ nàng từ những rung cảm trong chính nội tâm mình.

Và hôm nay, họa sĩ Ngọc Mai tiếp tục tạo ấn tượng với triển lãm Chinh phụ ngâm, khai mạc vào ngày 22-11 tại Bảo tàng mỹ thuật TP HCM.

"Đồng cảm nỗi thống khổ người chinh phụ, chồng đi vào nơi gió cát: cô đơn, nhớ nhung, lo sợ, hờn tủi, tôi mượn màu sắc để diễn đạt những nỗi niềm này" - họa sĩ Ngọc Mai chia sẻ.

Để hoàn thiện bộ tranh lụa Chinh phụ ngâm, họa sĩ Ngọc Mai bảo bà mất 7 năm để thực hiện. Giống như bộ tranh lụa Truyện Kiều, bộ tranh lụa Chinh phụ ngâm vẫn là nỗi lòng của người phụ nữ.

Vẫn là sự đồng cảm của phận đàn bà, Ngọc Mai cho hay "chủ đề này đã in đậm trong tâm trí tôi khi tôi mới chỉ là học sinh cấp 3. Tôi lớn lên với tài vẽ vời của mình và bên trong tôi là những thôi thúc về việc kể về đời phụ nữ bằng sắc màu, bằng hội họa".

Họa sĩ Ngọc Mai với sự đồng cảm đặc biệt

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ - Ảnh 2.

Họa sĩ Ngọc Mai

"Một khi dành cả cuộc đời cầm cọ tung tăng và trăn trở cùng các gam màu, họa sĩ Ngọc Mai đã chú tâm đi tìm lại giấc mơ của đời mình. Mỗi họa sĩ khi vẽ chính là lúc họ khám phá lại giấc mơ đã hiện hữu từ muôn một trong cõi ta bà, từ trong các phần kiếp đã đi qua, là một hành trình không bắt đầu và không kết thúc.

Vậy, họ đi về đâu? Rằng thưa, họ đi về đời sống nội tâm, ghi nhận lấy diễn biến tâm trạng để trình bày lại bằng màu sắc. Âu cũng là một lựa chọn khi người nghệ sĩ nuôi dưỡng lấy giấc mơ sáng tạo" - nhà thờ Lê Minh Quốc nhận định.

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ - Ảnh 3.

Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Mai

Với Nàng (2010), Tranh lụa Kiều (2011) đã tạo ra tiếng vang trong giới thưởng ngoạn thì triển lãm Chinh phụ ngâm (2025) vẫn là sự tiếp nối về thân phận người phụ nữ. Chủ đề của họa sĩ Ngọc Mai đem đến cho công chúng lần này là sự xe duyên tri âm từ Đặng Trần Côn đến Đoàn Thị Điểm: "Sánh cùng nhau dan díu chữ duyên". Là duyên của ngôn ngữ thơ từ bản chữ Hán qua chữ Nôm. Duyên này, họa sĩ Ngọc Mai thể hiện bằng bằng chất liệu nõn nà, tơ mềm của lụa, cũng là một cách phản ánh nhạc điệu và hình ảnh từ nguyên tác của thơ.

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ - Ảnh 4.

Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Mai

"Vậy nên khi xem tranh, không chỉ xem qua màu sắc, tôi nghĩ cũng còn là lúc ta lắng nghe nhạc điệu của thơ. Và, chị hết sức tinh tế khi chọn lấy cấu trúc: Áo nhung trao quan vũ từ đây, Nàng một thân nuôi già dạy trẻ, Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay, Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai, Vì chảng thân thiếp lẻ loi một mình, và cuối cùng: Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Một kết thúc có hậu. Ánh sáng thánh thiện, trong trẻo ấy há chẳng phải ước mơ ngàn đời của người phụ nữ đấy sao?" - nhà thơ Lê Minh Quốc nói thêm.

Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ - Ảnh 5.

Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Mai

Tin liên quan

Có gì ở triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"?

Có gì ở triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance"?

(NLĐO)- Triển lãm "Echoes of Elegance" nhằm tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.

Ba nhiếp ảnh gia kể "sắc đỏ" qua ống kính

(NLĐO) - Triển lãm "Đỏ" mang đến trải nghiệm thị giác mới, tôn vinh sắc đỏ của năng lượng, cảm xúc và đam mê sống.

"Cụ Tượng" của họa sĩ Bùi Chát

(NLĐO) - 37 bức tranh sơn dầu trên canvas sẽ được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật "Cụ Tượng" của họa sĩ Bùi Chát.

triển lãm họa sĩ Ngọc Mai triển lãm của họa sĩ Ngọc Mai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo