Họa sĩ Ngọc Mai lần nữa chạm tới nỗi đau chinh phụ

Họa sĩ Ngọc Mai tái xuất

Bức tranh Nỗi cô đơn

14 năm trước, họa sĩ Ngọc Mai gây tiếng vang với bộ tranh lấy cảm hứng từ tác phẩm Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Bà đã được trao tặng Kỷ lục Guiness 20214 "Nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về truyện Kiều nhiều nhất", phần thưởng cho việc bà đã dành trọn 12 năm cuộc đời để hoàn thành 28 bức tranh về Truyện Kiều.

12 năm, bà thao thức, trăn trở cùng Kiều - một nhân vật có phận đời nghiệt ngã. Và họa sĩ Ngọc Mai đã từng chia sẻ rằng, bà không minh họa nàng Kiều theo truyện, mà bà vẽ nàng từ chính những sự tương đồng giữa hai phận đời lận đận, bà vẽ nàng từ những rung cảm trong chính nội tâm mình.

Và hôm nay, họa sĩ Ngọc Mai tiếp tục tạo ấn tượng với triển lãm Chinh phụ ngâm, khai mạc vào ngày 22-11 tại Bảo tàng mỹ thuật TP HCM.

"Đồng cảm nỗi thống khổ người chinh phụ, chồng đi vào nơi gió cát: cô đơn, nhớ nhung, lo sợ, hờn tủi, tôi mượn màu sắc để diễn đạt những nỗi niềm này" - họa sĩ Ngọc Mai chia sẻ.

Để hoàn thiện bộ tranh lụa Chinh phụ ngâm, họa sĩ Ngọc Mai bảo bà mất 7 năm để thực hiện. Giống như bộ tranh lụa Truyện Kiều, bộ tranh lụa Chinh phụ ngâm vẫn là nỗi lòng của người phụ nữ.

Vẫn là sự đồng cảm của phận đàn bà, Ngọc Mai cho hay "chủ đề này đã in đậm trong tâm trí tôi khi tôi mới chỉ là học sinh cấp 3. Tôi lớn lên với tài vẽ vời của mình và bên trong tôi là những thôi thúc về việc kể về đời phụ nữ bằng sắc màu, bằng hội họa".

Họa sĩ Ngọc Mai với sự đồng cảm đặc biệt

Họa sĩ Ngọc Mai

"Một khi dành cả cuộc đời cầm cọ tung tăng và trăn trở cùng các gam màu, họa sĩ Ngọc Mai đã chú tâm đi tìm lại giấc mơ của đời mình. Mỗi họa sĩ khi vẽ chính là lúc họ khám phá lại giấc mơ đã hiện hữu từ muôn một trong cõi ta bà, từ trong các phần kiếp đã đi qua, là một hành trình không bắt đầu và không kết thúc.

Vậy, họ đi về đâu? Rằng thưa, họ đi về đời sống nội tâm, ghi nhận lấy diễn biến tâm trạng để trình bày lại bằng màu sắc. Âu cũng là một lựa chọn khi người nghệ sĩ nuôi dưỡng lấy giấc mơ sáng tạo" - nhà thờ Lê Minh Quốc nhận định.

Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Mai

Với Nàng (2010), Tranh lụa Kiều (2011) đã tạo ra tiếng vang trong giới thưởng ngoạn thì triển lãm Chinh phụ ngâm (2025) vẫn là sự tiếp nối về thân phận người phụ nữ. Chủ đề của họa sĩ Ngọc Mai đem đến cho công chúng lần này là sự xe duyên tri âm từ Đặng Trần Côn đến Đoàn Thị Điểm: "Sánh cùng nhau dan díu chữ duyên". Là duyên của ngôn ngữ thơ từ bản chữ Hán qua chữ Nôm. Duyên này, họa sĩ Ngọc Mai thể hiện bằng bằng chất liệu nõn nà, tơ mềm của lụa, cũng là một cách phản ánh nhạc điệu và hình ảnh từ nguyên tác của thơ.

Tác phẩm của họa sĩ Ngọc Mai

"Vậy nên khi xem tranh, không chỉ xem qua màu sắc, tôi nghĩ cũng còn là lúc ta lắng nghe nhạc điệu của thơ. Và, chị hết sức tinh tế khi chọn lấy cấu trúc: Áo nhung trao quan vũ từ đây, Nàng một thân nuôi già dạy trẻ, Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay, Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai, Vì chảng thân thiếp lẻ loi một mình, và cuối cùng: Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Một kết thúc có hậu. Ánh sáng thánh thiện, trong trẻo ấy há chẳng phải ước mơ ngàn đời của người phụ nữ đấy sao?" - nhà thơ Lê Minh Quốc nói thêm.